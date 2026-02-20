Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei

Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek a bahreini teszten. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy pénteken az autó órákig ki sem gurult a garázsból - tudósított a Motorsport.com.

Az Adrian Newey által tervezett AMR26 már szerdán négy órát vesztegelt a bokszban hajtáslánc-probléma miatt, majd amikor Lance Stroll végre pályára hajtott, műszaki hiba következtében a kavicságyban kötött ki. Csütörtökön Fernando Alonso délutáni programját szakította félbe az erőforrás újabb meghibásodása.

A pénteki nap azonban még drámaibb fordulatot hozott: helyi idő szerint délután egyig az Aston Martin autója meg sem mozdult. A Honda közleményben erősítette meg, hogy Alonso utolsó csütörtöki körein az energiatárolóval kapcsolatos problémát észleltek, amelyet azóta a japán Szakurában található tesztpadon szimulációkkal vizsgálnak. A helyzetet alkatrészhiány is nehezíti, ezért a pénteki programot minimálisra csökkentették: csak rövid etapokat terveztek, a menetek között legalább félórás szünetekkel.

Pedro de la Rosa, a csapat nagykövete megerősítette a diagnózist, és elismerte, hogy az Aston Martin nincs ott, ahol tartani szeretnének. A csapat tette meg a legkevesebb kört az egész szezon előtti teszten, köridejük pedig mintegy 1,4 másodperccel elmaradt a mezőny elejétől – náluk csak az újonc Cadillac bizonyult lassabbnak.

De la Rosa ugyanakkor kiemelte, hogy a kevés megtett kör ellenére is rengeteg adatot gyűjtöttek, és tisztában vannak az autó fejlesztésre szoruló területeivel. Az új szabályrendszer, a friss Honda-partnerség, valamint az új sebességváltó és hátsó felfüggesztés mind párhuzamos összehangolást igényelnek. A spanyol szakember elismerte, hogy hátránnyal vágnak neki az ausztráliai szezonnyitónak, de bízik benne, hogy a hosszú idény során sikerül felzárkózniuk.

