Mogyoród, 2025. augusztus 3.Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzőjének autója a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei

Pénzcentrum
2026. február 20. 17:15

Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek a bahreini teszten. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy pénteken az autó órákig ki sem gurult a garázsból - tudósított a Motorsport.com.

Az Adrian Newey által tervezett AMR26 már szerdán négy órát vesztegelt a bokszban hajtáslánc-probléma miatt, majd amikor Lance Stroll végre pályára hajtott, műszaki hiba következtében a kavicságyban kötött ki. Csütörtökön Fernando Alonso délutáni programját szakította félbe az erőforrás újabb meghibásodása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénteki nap azonban még drámaibb fordulatot hozott: helyi idő szerint délután egyig az Aston Martin autója meg sem mozdult. A Honda közleményben erősítette meg, hogy Alonso utolsó csütörtöki körein az energiatárolóval kapcsolatos problémát észleltek, amelyet azóta a japán Szakurában található tesztpadon szimulációkkal vizsgálnak. A helyzetet alkatrészhiány is nehezíti, ezért a pénteki programot minimálisra csökkentették: csak rövid etapokat terveztek, a menetek között legalább félórás szünetekkel.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, sporthírekért a Sportonlinera!

Pedro de la Rosa, a csapat nagykövete megerősítette a diagnózist, és elismerte, hogy az Aston Martin nincs ott, ahol tartani szeretnének. A csapat tette meg a legkevesebb kört az egész szezon előtti teszten, köridejük pedig mintegy 1,4 másodperccel elmaradt a mezőny elejétől – náluk csak az újonc Cadillac bizonyult lassabbnak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

De la Rosa ugyanakkor kiemelte, hogy a kevés megtett kör ellenére is rengeteg adatot gyűjtöttek, és tisztában vannak az autó fejlesztésre szoruló területeivel. Az új szabályrendszer, a friss Honda-partnerség, valamint az új sebességváltó és hátsó felfüggesztés mind párhuzamos összehangolást igényelnek. A spanyol szakember elismerte, hogy hátránnyal vágnak neki az ausztráliai szezonnyitónak, de bízik benne, hogy a hosszú idény során sikerül felzárkózniuk.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
