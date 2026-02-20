Hatalmas pénzért engedte el csodatinijét az MTK: Csehországban folytatja a 18 éves focista

A 18 éves Vitályos Viktor nyártól a Sparta Praha játékosa lesz. Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti - közölte a klub hivatalos honlapja.

Vitályos Viktor tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiától az MTK Budapesthez, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. A fiatal hátvéd fokozatosan vált a csapat alapemberévé, a tavaszi szezonban pedig már minden bajnoki mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet. Teljesítménye a téli átigazolási időszakban komoly érdeklődést váltott ki, az MTK azonban ragaszkodott hozzá, hogy a korosztályos válogatott játékos a tavaszi szezon végéig a csapatnál maradjon.

A Sparta Praha vezetősége elfogadta a feltételt, így Vitályos csak a nyári átigazolási időszakban csatlakozik új klubjához. A megállapodás értelmében a játékos addig továbbra is az MTK Budapest szakmai stábjának rendelkezésére áll.

Bár a vételárat a klub nem közölte, egy focival foglalkozó oldal úgy tudja: a fiatal magyar tehetségért a prágai klub kétmillió eurót fizetett.

A szerződés aláírását követően Vitályos elmondta: büszke a lehetőségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre a következő hónapokra szeretne koncentrálni, és mindent megtesz az MTK Budapest bajnoki szereplésének javításáért.