Hatalmas pénzért engedte el csodatinijét az MTK: Csehországban folytatja a 18 éves focista

Pénzcentrum
2026. február 20. 15:45

A 18 éves Vitályos Viktor nyártól a Sparta Praha játékosa lesz. Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti - közölte a klub hivatalos honlapja.

Vitályos Viktor tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiától az MTK Budapesthez, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. A fiatal hátvéd fokozatosan vált a csapat alapemberévé, a tavaszi szezonban pedig már minden bajnoki mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet. Teljesítménye a téli átigazolási időszakban komoly érdeklődést váltott ki, az MTK azonban ragaszkodott hozzá, hogy a korosztályos válogatott játékos a tavaszi szezon végéig a csapatnál maradjon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Sparta Praha vezetősége elfogadta a feltételt, így Vitályos csak a nyári átigazolási időszakban csatlakozik új klubjához. A megállapodás értelmében a játékos addig továbbra is az MTK Budapest szakmai stábjának rendelkezésére áll.

Bár a vételárat a klub nem közölte, egy focival foglalkozó oldal úgy tudja: a fiatal magyar tehetségért a prágai klub kétmillió eurót fizetett.

A szerződés aláírását követően Vitályos elmondta: büszke a lehetőségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre a következő hónapokra szeretne koncentrálni, és mindent megtesz az MTK Budapest bajnoki szereplésének javításáért.

Magyarország
MTK Budapest
Piaci érték: 11,38M
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #9
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
8.
Újpest FC
22
7
5
10
30
38
-8
26
9.
MTK Budapest
22
7
4
11
41
48
-7
25
10.
Nyíregyháza
22
6
6
10
29
37
-8
24
Adatlap létrehozva: 2026.02.20.
Címlapkép: Getty Images
