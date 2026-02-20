A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Hatalmas pénzért engedte el csodatinijét az MTK: Csehországban folytatja a 18 éves focista
A 18 éves Vitályos Viktor nyártól a Sparta Praha játékosa lesz. Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti - közölte a klub hivatalos honlapja.
Vitályos Viktor tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiától az MTK Budapesthez, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. A fiatal hátvéd fokozatosan vált a csapat alapemberévé, a tavaszi szezonban pedig már minden bajnoki mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet. Teljesítménye a téli átigazolási időszakban komoly érdeklődést váltott ki, az MTK azonban ragaszkodott hozzá, hogy a korosztályos válogatott játékos a tavaszi szezon végéig a csapatnál maradjon.
A Sparta Praha vezetősége elfogadta a feltételt, így Vitályos csak a nyári átigazolási időszakban csatlakozik új klubjához. A megállapodás értelmében a játékos addig továbbra is az MTK Budapest szakmai stábjának rendelkezésére áll.
Bár a vételárat a klub nem közölte, egy focival foglalkozó oldal úgy tudja: a fiatal magyar tehetségért a prágai klub kétmillió eurót fizetett.
A szerződés aláírását követően Vitályos elmondta: büszke a lehetőségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre a következő hónapokra szeretne koncentrálni, és mindent megtesz az MTK Budapest bajnoki szereplésének javításáért.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
8.
Újpest FC
|
22
|
7
|
5
|
10
|
30
|
38
|
-8
|
26
|
9.
MTK Budapest
|
22
|
7
|
4
|
11
|
41
|
48
|
-7
|
25
|
10.
Nyíregyháza
|
22
|
6
|
6
|
10
|
29
|
37
|
-8
|
24
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
