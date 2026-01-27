2026. január 27. kedd Angelika
Funchal, 2026. január 27.Sümegi Nóra (b) és a Laboncz Nikolette, a román válogatott játékosa a női vízilabda Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Románia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszoda
Sport

Könnyed siker kedd délutánra: huszonöttel verték a románokat a pólós lányok

MTI
2026. január 27. 16:06

A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Faragó Kamilla volt, aki hat gólt szerzett.

Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese szinte erőlködés nélkül, 28-3-ra verte a román válogatottat. A találkozó kimenetele gyakorlatilag egy pillanatig sem volt kérdéses, hiszen a két csapat között jelentős tudásbeli különbség mutatkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar válogatott számára különösen jól jött ez a könnyed siker, mivel alig 24 órával korábban kemény csatában, 9–7-re győzte le az olimpiai bajnok spanyol együttest. A rövid pihenő ellenére a fáradtság jelei egyáltalán nem látszottak a játékosokon. A magyar csapat az első perctől az utolsóig kontroll alatt tartotta a mérkőzést.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A 25 gólos különbséggel záruló találkozón a magyar oldalról Faragó Kamilla emelkedett ki, aki hatszor vette be a román kaput. Az egyoldalú mérkőzés arra is lehetőséget adott, hogy azok a játékosok is több játéklehetőséghez jussanak, akik eddig kevesebbet szerepeltek az Európa-bajnokságon.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A román válogatott mindössze háromszor tudta bevenni a magyar kaput, ami jól érzékelteti a két csapat közötti szakadéknyi különbséget. A magyar együttes ezzel a fölényes győzelemmel magabiztosan folytatja szereplését a kontinenstornán, ahol a csoportkör hátralévő mérkőzései még komoly kihívásokat tartogathatnak.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
