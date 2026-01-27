A döntésekről Kósa Lajos, a testület elnöke számolt be a saját közösségi oldalán.
Könnyed siker kedd délutánra: huszonöttel verték a románokat a pólós lányok
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Faragó Kamilla volt, aki hat gólt szerzett.
Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese szinte erőlködés nélkül, 28-3-ra verte a román válogatottat. A találkozó kimenetele gyakorlatilag egy pillanatig sem volt kérdéses, hiszen a két csapat között jelentős tudásbeli különbség mutatkozik.
A magyar válogatott számára különösen jól jött ez a könnyed siker, mivel alig 24 órával korábban kemény csatában, 9–7-re győzte le az olimpiai bajnok spanyol együttest. A rövid pihenő ellenére a fáradtság jelei egyáltalán nem látszottak a játékosokon. A magyar csapat az első perctől az utolsóig kontroll alatt tartotta a mérkőzést.
A 25 gólos különbséggel záruló találkozón a magyar oldalról Faragó Kamilla emelkedett ki, aki hatszor vette be a román kaput. Az egyoldalú mérkőzés arra is lehetőséget adott, hogy azok a játékosok is több játéklehetőséghez jussanak, akik eddig kevesebbet szerepeltek az Európa-bajnokságon.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
A román válogatott mindössze háromszor tudta bevenni a magyar kaput, ami jól érzékelteti a két csapat közötti szakadéknyi különbséget. A magyar együttes ezzel a fölényes győzelemmel magabiztosan folytatja szereplését a kontinenstornán, ahol a csoportkör hátralévő mérkőzései még komoly kihívásokat tartogathatnak.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
Lucas Pinheiro Braathen azt mondja: Brazíliában sokan el sem hiszik neki, hogy síelőként képviseli az országot.
Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
Don Bradman legendás ausztrál krikettjátékos egyik sapkája 460 ezer ausztrál dollárért, vagyis mintegy 102 millió forintért kelt el egy árverésen, ami rekordárnak számít.
Elképesztő gólrekord az angol bajnokságban: 30-0-ra verte ellenfelét ez a csapat, ilyen még soha nem volt
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta.
Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?
Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők
Itt az újabb durva bundabotrány: egy fél csapatot már elvittek a rendőrök, komoly szinten ment a focimutyi
Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával.
A spanyol edzőt állítólag azért menesztette utolsó klubja, mert túlzottan is a népszerű AI-kliensre, a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során.
Alex Honnold amerikai sziklamászó vasárnap kötél és biztosítóeszköz nélkül mászta meg Ázsia egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et.
A hétszeres világbajnok a források szerint már nincs ágyhoz kötve, több mint egy évtizeddel síbalesete után jó hírek jöttek az állapotáról.
A Manchester United újabb lépést tett afelé, hogy visszatérjen korábbi dicsőségéhez – így látja Wayne Rooney
A Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott a 60. Super Bowlba: mindkét együttes izgalmas főcsoportdöntőben harcolta ki a részvételt.
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.
Hihetetlen, mekkora pénzeket keresnek itt az edzők: meg kell érte dolgozni, de röpködnek a tízmilliók
Az amerikai sportvilág legjobban fizetett edzőinek top 50-es listáját toronymagasan az amerikai futball uralja.
Eladják a magyar játékos csapatát Amerikában: új rekordot állítanak az összeggel, ennyibe volt a klub
Rekordösszegért, mintegy 700 millió dolláros vállalati értékelés mellett adhatják el a Sporting Kansas City többségi tulajdonrészét.
Kevin Johnson halálát tompa fejsérülés és szúrt sebek okozták egy Los Angeles-i hajléktalantáborban.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban.
