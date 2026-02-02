Valamennyi idegen anyag fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.
Panellakást adnál el mostanában? Jó hírünk van: hatalmas most a piacuk, viszik, mint a cukrot
Az Otthon Centrum elemzése szerint 2023-ban tovább nőtt a különbség az egyes ingatlantípusok értékesítési ideje között: míg a panellakások gyorsabban, a használt házak lassabban találtak gazdára az előző évhez képest.
Országos átlagban a panellakások 65 nap alatt cseréltek tulajdonost, a téglalakások értékesítéséhez 93 napra, a használt házakéhoz pedig 189 napra volt szükség tavaly. A lakások esetében csökkent, míg a házaknál nőtt az értékesítési idő - közölte Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.
A panellakások továbbra is a leggyorsabban értékesíthető ingatlantípusnak számítanak. A régióközpontokban mindössze 55 nap alatt találtak gazdára, amit a külső pesti kerületek követtek 56 nappal. Budán és Pest vármegyében egyaránt 60 nap körül alakult az eladási idő, míg a belvárosi kerületekben 65 napra volt szükség. A kisebb megyei jogú városokban és vidéki településeken jóval hosszabb, átlagosan 78 nap kellett egy házgyári lakás eladásához.
Tavaly a panellakások értékesítési ideje csökkent a legnagyobb mértékben, kereken 20 nappal. A fővárosi belvárosi kerületek és a községek kivételével gyakorlatilag minden településtípusban érdemben csökkent a piacon töltött idő ebben a szegmensben.
A téglalakások esetében tavaly átlagosan 93 napra volt szükség az adásvételek zárásához. A leggyorsabban a régióközpontokban kötöttek üzletet (77 nap), míg a budai és külső pesti kerületekben 82 napra volt szükség. A belvárosi kerületekben 93, a megyei jogú városokban 101, a kisebb városokban 113, a községekben pedig már 152 napot vett igénybe egy sikeres tranzakció. A téglalakások értékesítési ideje az előző évhez képest minden településtípusban átlagosan két héttel csökkent.
A használt házak piacán lassabb forgás volt jellemző: országos átlagban 189 napot vett igénybe az értékesítés. A legrövidebb időt a külső pesti kerületekben mérték (143 nap), ezt követték a budai kerületek (158 nap) és a régióközpontok (168 nap). Pest vármegyében 177, a megyei jogú városokban 196, a kisebb településeken pedig 207 napot töltöttek piacon az ingatlanok. A használt házak esetében a tavalyi év hét napos lassulást hozott 2022-höz képest.
Soóki-Tóth Gábor várakozásai szerint 2024-ben várhatóan csökken a használt házak értékesítési ideje, míg a panellakások forgási sebessége néhány nappal lassulhat.
