Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
Sport

Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat

Pénzcentrum
2026. február 11. 17:43

A lengyel síszövetség határozottan elítélte a fiatal síugró, Pola Beltowska ellen indított online támadásokat, miután a vegyes csapatverseny keddi fordulójában a 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a második körbe jutó legjobb nyolc nemzet közé kerülésről - számolt be a DPA.

A szövetség közleményében kiemelték: "Nem tűrjük, és soha nem fogjuk eltűrni a Pola Beltowska elleni gyűlöletkampányt. Amit most tapasztalunk, az messze túlmutat a sportszerű kritikán – ez személyes támadás, amely nemcsak a sportolónak, hanem a családjának is szenvedést okoz. Mellettük állunk nemcsak a győzelmek idején, hanem különösen akkor, amikor ilyen kíméletlen támadások célpontjává válnak."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Beltowska a lengyel médiának elmondta, hogy tisztában van vele: az ő ugrása miatt maradtak le a második körről. Bevallotta, hogy félt ettől az ugrástól, és bár nem akart csalódást okozni, nem sikerült kihoznia magából a legjobbat.

"A közösségi médiában nem olvasom a kommenteket, de olyan privát üzeneteket kaptam, amelyek felháborítottak. Ekkora gyűlöletre nem számítottam, nem gondoltam, hogy az emberek ennyire utálhatnak. Nem szándékosan rontottam el az ugrást, mégis teljesen szétszednek" – mondta a síugró.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #internet #sport #zaklatás #bántalmazás #lengyelország #közösségi média #mentális egészség #sportolók

