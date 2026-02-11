Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
A lengyel síszövetség határozottan elítélte a fiatal síugró, Pola Beltowska ellen indított online támadásokat, miután a vegyes csapatverseny keddi fordulójában a 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a második körbe jutó legjobb nyolc nemzet közé kerülésről - számolt be a DPA.
A szövetség közleményében kiemelték: "Nem tűrjük, és soha nem fogjuk eltűrni a Pola Beltowska elleni gyűlöletkampányt. Amit most tapasztalunk, az messze túlmutat a sportszerű kritikán – ez személyes támadás, amely nemcsak a sportolónak, hanem a családjának is szenvedést okoz. Mellettük állunk nemcsak a győzelmek idején, hanem különösen akkor, amikor ilyen kíméletlen támadások célpontjává válnak."
Beltowska a lengyel médiának elmondta, hogy tisztában van vele: az ő ugrása miatt maradtak le a második körről. Bevallotta, hogy félt ettől az ugrástól, és bár nem akart csalódást okozni, nem sikerült kihoznia magából a legjobbat.
"A közösségi médiában nem olvasom a kommenteket, de olyan privát üzeneteket kaptam, amelyek felháborítottak. Ekkora gyűlöletre nem számítottam, nem gondoltam, hogy az emberek ennyire utálhatnak. Nem szándékosan rontottam el az ugrást, mégis teljesen szétszednek" – mondta a síugró.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
A baleset szombat este történt az otthonához közeli útszakaszon, amikor Antonelli autója egy szalagkorlátnak ütközött.
Amint megvan a Super Bowl győztese, az NFL már kész bajnoki sapkákkal, pólókkal és pulóverekkel várja a szurkolókat. De hova kerül azé a csapaté, akik...
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
