A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
Szuperrangadók az olasz, spanyol, német és francia bajnokságban: remek focihétvége jön
A február közepi hétvége igazi csemegét kínál a futballrajongóknak. Az olasz bajnokságban az Inter és a Juventus klasszikusa, Spanyolországban a Real Madrid–Real Sociedad rangadó, Németországban a Dortmund és a Bayern fellépése, míg Franciaországban a PSG újabb erődemonstrációja ígérkezik renek néznivalónak.
A focihétvége kiemelkedő eseménye kétségkívül az olasz Derby d'Italia, ahol a címvédő Inter a Juventust fogadja. Az élen álló milánói együttes öt meccse veretlen, míg a torinóiak az őszi fordulóban 4–3-ra múlták felül legnagyobb riválisukat. A spanyol és a német bajnokságban is több izgalmas párharc várható, a tabella élén és alján egyaránt fontos pontokért küzdenek majd a csapatok.
Serie A: jön az Inter–Juve
A Serie A 25. fordulójának legnagyobb rangadóját vasárnap este rendezik a milánói Giuseppe Meazza Stadionban, ahol az Inter fogadja a Juventust. A házigazdák ötmeccses győzelmi sorozatban vannak, és 58 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, míg a Juventus a negyedik helyről érkezik.
Az őszi összecsapáson a torinóiak 4–3-ra nyertek egy rendkívül fordulatos mérkőzésen, így most az Inter a visszavágásra készül. Simone Inzaghi együttese az idei szezonban mindössze négy vereséget szenvedett, és ha hazai pályán is győzni tud, tovább növelheti előnyét a címvédés felé vezető úton.
A szombati programban a Lazio–Atalanta párharc ígérkezik különösen érdekesnek. A hazai csapat jelenleg a nyolcadik helyen áll, a bergamóiak pedig a hetedik pozíciót foglalják el, így mindkét gárda az európai kupaszereplésért küzd. Az őszi találkozó gól nélküli döntetlennel zárult, ezért most várhatóan mindkét fél bátrabb, támadóbb futballt vállal.
A Sportonline oldalán élőben követheted az olasz bajnokság összes eredményét!
A forduló további meccsei:
Pisa – AC Milan (péntek, 20:45)
Como – Fiorentina (szombat, 15:00)
Udinese – Sassuolo (vasárnap, 12:30)
Cremonese – Genoa (vasárnap, 15:00)
Parma – Hellas Verona (vasárnap, 15:00)
Torino – Bologna (vasárnap, 18:00)
Napoli – AS Roma (vasárnap, 20:45)
La Liga: a Real gőzhengerével áll szembe a Sociedad
A spanyol élvonalban a címvédő Real Madrid szombat este a Real Sociedadot fogadja a Santiago Bernabéuban. A királyi gárda remek formában játszik: öt bajnoki óta veretlen, és mindössze egy pont a hátránya a listavezető Barcelonával szemben.
A baszk együttesnek sincs oka szégyenkezni: a nyolcadik helyről érkezik, és legutóbbi négy bajnokiját egyaránt megnyerte. Az őszi találkozón a madridiak 2–1-re diadalmaskodtak idegenben, ám a Sociedad évek óta az egyik legkellemetlenebb ellenfélnek számít a ligában.
Vasárnap délután a Rayo Vallecano–Atlético Madrid összecsapás is komoly figyelmet érdemel. Diego Simeone csapata a harmadik helyen áll, ám az utóbbi hetekben kissé hullámzó teljesítményt nyújt. A Rayo hazai pályán szinte mindig veszélyes, a fanatikus drukkerek pedig plusz energiát adhatnak a csapatnak. Az első fordulóban az Atlético egy szoros, 3–2-es mérkőzésen tudott nyerni.
A forduló további meccsei:
Elche – CA Osasuna (péntek, 21:00)
Espanyol – RC Celta (szombat, 14:00)
Getafe – Villarreal CF (szombat, 16:15)
Sevilla FC – Deportivo Alavés (szombat, 18:30)
Real Oviedo – Athletic Club (vasárnap, 14:00)
Levante – Valencia CF (vasárnap, 18:30)
RCD Mallorca – Real Betis (vasárnap, 21:00)
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bundesliga: a Dortmund és a Bayern is győzelemre hajt
A német bajnokságban már pénteken megkezdődik a játéknap, amikor a második helyen álló Borussia Dortmund a Mainzot fogadja. A sárga-feketék kiváló formában vannak: öt meccset nyertek zsinórban, és mindössze hat ponttal maradnak el a listavezető Bayern Münchentől. A Mainz meglepetésre szintén remek sorozatot fut, legutóbbi három bajnokiját megnyerte. Így izgalmas, nyílt mérkőzésre lehet számítani a Signal Iduna Parkban.
Szombat délután a listavezető Bayern München a kiesés ellen küzdő Werder Bremen vendége lesz. A rekordbajnok az elmúlt hetekben kissé hullámzó teljesítményt nyújtott, de 54 ponttal továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. A Bremen otthon bármikor képes meglepetést okozni, így a Bayernnek koncentrált játékra lesz szüksége. Az őszi fordulóban a bajorok 4–0-ra győztek, ezért a brémaiak most a visszavágásban bízhatnak.
A forduló további meccsei:
Bayer Leverkusen – FC St. Pauli (szombat, 15:30)
Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach (szombat, 15:30)
Hamburger SV – Union Berlin (szombat, 15:30)
TSG Hoffenheim – SC Freiburg (szombat, 15:30)
VfB Stuttgart – FC Köln (szombat, 18:30)
FC Augsburg – FC Heidenheim (vasárnap, 15:30)
RB Leipzig – VfL Wolfsburg (vasárnap, 17:30)
Ligue 1: a PSG és a Lyon is győzelmi sorozatban
A francia bajnokságban pénteken a Stade Rennais fogadja a listavezető Paris Saint-Germaint. A párizsiak óriási fölénnyel uralják a Ligue 1-et: öt meccs óta veretlenek, és az őszi fordulóban 5–0-ra kiütötték a Rennest.
A hazai csapat gyenge formában várja a találkozót: legutóbbi öt bajnoki mérkőzéséből hármat elveszített, egy döntetlen és csupán egy győzelem szerepel a neve mellett. A PSG számára ez kiváló alkalom lehet, hogy tovább növelje előnyét az élen.
Vasárnap este az Olympique Lyon az OGC Nice-t látja vendégül. A Lyon a harmadik helyet foglalja el, és a PSG-hez hasonlóan öt mérkőzés óta veretlen, ráadásul mindegyiket megnyerte. A Nice az utóbbi fordulókban hullámzó teljesítményt nyújtott, így a lyoniak jó eséllyel újabb három ponttal gazdagodhatnak. Az őszi fordulóban a Nice hazai pályán 3–2-re nyert, ezért most a Lyon szeretne javítani.
A forduló további meccsei:
AS Monaco – FC Nantes (péntek, 21:05)
Marseille – RC Strasbourg (szombat, 17:00)
LOSC Lille – Stade Brestois 29 (szombat, 19:00)
Paris FC – RC Lens (szombat, 21:05)
Havre Athletic Club – Toulouse FC (vasárnap, 15:00)
Lorient – Angers SCO (vasárnap, 17:15)
Metz – AJ Auxerre (vasárnap, 17:15)
A hétvége tehát bővelkedik kiemelkedő mérkőzésekben: az Inter–Juventus rangadó a szezon egyik csúcspontja lehet, miközben a Real Madrid, a Bayern München és a PSG is győzelemre készül. A tabellák jelenlegi állása alapján minden forduló döntő jelentőségű lehet a bajnoki címért, az európai kupaszereplésért és a bennmaradásért vívott harcban egyaránt.
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően.
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - súlyos vereségeket szenvedett el a csapat.
Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
A baleset szombat este történt az otthonához közeli útszakaszon, amikor Antonelli autója egy szalagkorlátnak ütközött.
Amint megvan a Super Bowl győztese, az NFL már kész bajnoki sapkákkal, pólókkal és pulóverekkel várja a szurkolókat. De hova kerül azé a csapaté, akik...
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás