Szuperrangadók az olasz, spanyol, német és francia bajnokságban: remek focihétvége jön

A február közepi hétvége igazi csemegét kínál a futballrajongóknak. Az olasz bajnokságban az Inter és a Juventus klasszikusa, Spanyolországban a Real Madrid–Real Sociedad rangadó, Németországban a Dortmund és a Bayern fellépése, míg Franciaországban a PSG újabb erődemonstrációja ígérkezik renek néznivalónak.

A focihétvége kiemelkedő eseménye kétségkívül az olasz Derby d'Italia, ahol a címvédő Inter a Juventust fogadja. Az élen álló milánói együttes öt meccse veretlen, míg a torinóiak az őszi fordulóban 4–3-ra múlták felül legnagyobb riválisukat. A spanyol és a német bajnokságban is több izgalmas párharc várható, a tabella élén és alján egyaránt fontos pontokért küzdenek majd a csapatok.

Serie A: jön az Inter–Juve

A Serie A 25. fordulójának legnagyobb rangadóját vasárnap este rendezik a milánói Giuseppe Meazza Stadionban, ahol az Inter fogadja a Juventust. A házigazdák ötmeccses győzelmi sorozatban vannak, és 58 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, míg a Juventus a negyedik helyről érkezik.

Az őszi összecsapáson a torinóiak 4–3-ra nyertek egy rendkívül fordulatos mérkőzésen, így most az Inter a visszavágásra készül. Simone Inzaghi együttese az idei szezonban mindössze négy vereséget szenvedett, és ha hazai pályán is győzni tud, tovább növelheti előnyét a címvédés felé vezető úton.

Serie A 25. forduló Inter Milan Juventus 2026. február 14. szombat 20:45 | San Siro/Giuseppe Meazza, Milan Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Inter Milan: 6 (20%) Juventus: 13 (43.3%) Döntetlen: 11 (36.7%) Gólok Inter Milan: 31 Juventus: 40 Gólkülönbség: -9 Hazai győzelem Inter Milan: 5 Juventus: 9 Vendéggyőzelem Inter Milan: 1 Juventus: 4 Adatlap létrehozva: 2026.02.11.

A szombati programban a Lazio–Atalanta párharc ígérkezik különösen érdekesnek. A hazai csapat jelenleg a nyolcadik helyen áll, a bergamóiak pedig a hetedik pozíciót foglalják el, így mindkét gárda az európai kupaszereplésért küzd. Az őszi találkozó gól nélküli döntetlennel zárult, ezért most várhatóan mindkét fél bátrabb, támadóbb futballt vállal.

A forduló további meccsei:

Pisa – AC Milan (péntek, 20:45)

Como – Fiorentina (szombat, 15:00)

Udinese – Sassuolo (vasárnap, 12:30)

Cremonese – Genoa (vasárnap, 15:00)

Parma – Hellas Verona (vasárnap, 15:00)

Torino – Bologna (vasárnap, 18:00)

Napoli – AS Roma (vasárnap, 20:45)

La Liga: a Real gőzhengerével áll szembe a Sociedad

A spanyol élvonalban a címvédő Real Madrid szombat este a Real Sociedadot fogadja a Santiago Bernabéuban. A királyi gárda remek formában játszik: öt bajnoki óta veretlen, és mindössze egy pont a hátránya a listavezető Barcelonával szemben.

A baszk együttesnek sincs oka szégyenkezni: a nyolcadik helyről érkezik, és legutóbbi négy bajnokiját egyaránt megnyerte. Az őszi találkozón a madridiak 2–1-re diadalmaskodtak idegenben, ám a Sociedad évek óta az egyik legkellemetlenebb ellenfélnek számít a ligában.

Vasárnap délután a Rayo Vallecano–Atlético Madrid összecsapás is komoly figyelmet érdemel. Diego Simeone csapata a harmadik helyen áll, ám az utóbbi hetekben kissé hullámzó teljesítményt nyújt. A Rayo hazai pályán szinte mindig veszélyes, a fanatikus drukkerek pedig plusz energiát adhatnak a csapatnak. Az első fordulóban az Atlético egy szoros, 3–2-es mérkőzésen tudott nyerni.

A forduló további meccsei:

Elche – CA Osasuna (péntek, 21:00)

Espanyol – RC Celta (szombat, 14:00)

Getafe – Villarreal CF (szombat, 16:15)

Sevilla FC – Deportivo Alavés (szombat, 18:30)

Real Oviedo – Athletic Club (vasárnap, 14:00)

Levante – Valencia CF (vasárnap, 18:30)

RCD Mallorca – Real Betis (vasárnap, 21:00)

Bundesliga: a Dortmund és a Bayern is győzelemre hajt

A német bajnokságban már pénteken megkezdődik a játéknap, amikor a második helyen álló Borussia Dortmund a Mainzot fogadja. A sárga-feketék kiváló formában vannak: öt meccset nyertek zsinórban, és mindössze hat ponttal maradnak el a listavezető Bayern Münchentől. A Mainz meglepetésre szintén remek sorozatot fut, legutóbbi három bajnokiját megnyerte. Így izgalmas, nyílt mérkőzésre lehet számítani a Signal Iduna Parkban.

Szombat délután a listavezető Bayern München a kiesés ellen küzdő Werder Bremen vendége lesz. A rekordbajnok az elmúlt hetekben kissé hullámzó teljesítményt nyújtott, de 54 ponttal továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. A Bremen otthon bármikor képes meglepetést okozni, így a Bayernnek koncentrált játékra lesz szüksége. Az őszi fordulóban a bajorok 4–0-ra győztek, ezért a brémaiak most a visszavágásban bízhatnak.

A forduló további meccsei:

Bayer Leverkusen – FC St. Pauli (szombat, 15:30)

Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach (szombat, 15:30)

Hamburger SV – Union Berlin (szombat, 15:30)

TSG Hoffenheim – SC Freiburg (szombat, 15:30)

VfB Stuttgart – FC Köln (szombat, 18:30)

FC Augsburg – FC Heidenheim (vasárnap, 15:30)

RB Leipzig – VfL Wolfsburg (vasárnap, 17:30)

Ligue 1: a PSG és a Lyon is győzelmi sorozatban

A francia bajnokságban pénteken a Stade Rennais fogadja a listavezető Paris Saint-Germaint. A párizsiak óriási fölénnyel uralják a Ligue 1-et: öt meccs óta veretlenek, és az őszi fordulóban 5–0-ra kiütötték a Rennest.

A hazai csapat gyenge formában várja a találkozót: legutóbbi öt bajnoki mérkőzéséből hármat elveszített, egy döntetlen és csupán egy győzelem szerepel a neve mellett. A PSG számára ez kiváló alkalom lehet, hogy tovább növelje előnyét az élen.

Vasárnap este az Olympique Lyon az OGC Nice-t látja vendégül. A Lyon a harmadik helyet foglalja el, és a PSG-hez hasonlóan öt mérkőzés óta veretlen, ráadásul mindegyiket megnyerte. A Nice az utóbbi fordulókban hullámzó teljesítményt nyújtott, így a lyoniak jó eséllyel újabb három ponttal gazdagodhatnak. Az őszi fordulóban a Nice hazai pályán 3–2-re nyert, ezért most a Lyon szeretne javítani.

A forduló további meccsei:

AS Monaco – FC Nantes (péntek, 21:05)

Marseille – RC Strasbourg (szombat, 17:00)

LOSC Lille – Stade Brestois 29 (szombat, 19:00)

Paris FC – RC Lens (szombat, 21:05)

Havre Athletic Club – Toulouse FC (vasárnap, 15:00)

Lorient – Angers SCO (vasárnap, 17:15)

Metz – AJ Auxerre (vasárnap, 17:15)

A hétvége tehát bővelkedik kiemelkedő mérkőzésekben: az Inter–Juventus rangadó a szezon egyik csúcspontja lehet, miközben a Real Madrid, a Bayern München és a PSG is győzelemre készül. A tabellák jelenlegi állása alapján minden forduló döntő jelentőségű lehet a bajnoki címért, az európai kupaszereplésért és a bennmaradásért vívott harcban egyaránt.