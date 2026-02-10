Friss hírek jöttek Milák Kristófról: így edz most az olimpiai bajnok "sztrájkja" után

A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul, noha továbbra is ambivalens viszonyt ápol választott sportágával.

Gergely István a Sport TV Mai helyzet című műsorában részletesen beszélt Milák Kristóf jelenlegi helyzetéről és felkészüléséről. Az ügyvezető elnök megerősítette, hogy a klasszis úszó januárban ismét megkezdte az edzésmunkát. Hangsúlyozta, hogy ha megfelelő állapotba kerül, számára egyértelműen a dobogós helyezés elérése a cél, függetlenül attól, milyen érzések munkálnak benne az úszással kapcsolatban.

A BHSE első embere őszintén beszélt arról is, hogy Milák gyakran komoly kihívások elé állítja, mind emberi, mind vezetői minőségében. Gergely kifejezte reményét, hogy a sportoló előbb-utóbb rátalál majd "az életszépségre", amelyet egy ilyen kivételes tehetség mellett szerinte kötelessége lenne megélnie az úszásban.

Az elnök elismerte, hogy Milák jelenleg úgy érzi, nem szereti az úszást, és eddig nem találta meg benne azt a harmóniát, amelyre vágyik. Ugyanakkor rámutatott, hogy ez a jelenség nem egyedülálló: szerinte gyakorlatilag minden élsportoló átél olyan időszakokat, amikor a mindennapi edzésmunka során konfliktusba kerül saját sportágával.

A nyolcszoros Európa-bajnok sportoló az elmúlt időszakban vegyes teljesítményt nyújtott. A tavalyi szingapúri világbajnokságot kihagyta, a 2024-es párizsi olimpián viszont jelentős sikereket ért el. A világcsúcstartó címvédőként 200 méteres pillangóúszásban ezüstérmet szerzett, 100 méteres távon pedig olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett.

