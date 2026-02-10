Friss hírek jöttek Milák Kristófról: így edz most az olimpiai bajnok "sztrájkja" után

A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul, noha továbbra is ambivalens viszonyt ápol választott sportágával.
Gergely István a Sport TV Mai helyzet című műsorában részletesen beszélt Milák Kristóf jelenlegi helyzetéről és felkészüléséről. Az ügyvezető elnök megerősítette, hogy a klasszis úszó januárban ismét megkezdte az edzésmunkát. Hangsúlyozta, hogy ha megfelelő állapotba kerül, számára egyértelműen a dobogós helyezés elérése a cél, függetlenül attól, milyen érzések munkálnak benne az úszással kapcsolatban.
A BHSE első embere őszintén beszélt arról is, hogy Milák gyakran komoly kihívások elé állítja, mind emberi, mind vezetői minőségében. Gergely kifejezte reményét, hogy a sportoló előbb-utóbb rátalál majd "az életszépségre", amelyet egy ilyen kivételes tehetség mellett szerinte kötelessége lenne megélnie az úszásban.
Az elnök elismerte, hogy Milák jelenleg úgy érzi, nem szereti az úszást, és eddig nem találta meg benne azt a harmóniát, amelyre vágyik. Ugyanakkor rámutatott, hogy ez a jelenség nem egyedülálló: szerinte gyakorlatilag minden élsportoló átél olyan időszakokat, amikor a mindennapi edzésmunka során konfliktusba kerül saját sportágával.
A nyolcszoros Európa-bajnok sportoló az elmúlt időszakban vegyes teljesítményt nyújtott. A tavalyi szingapúri világbajnokságot kihagyta, a 2024-es párizsi olimpián viszont jelentős sikereket ért el. A világcsúcstartó címvédőként 200 méteres pillangóúszásban ezüstérmet szerzett, 100 méteres távon pedig olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét.
Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.
A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét.
Alig fél percig tartott a verseny a legendás amerikai sízőnek - horrorsérülés után mentő vitte el.
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt.
Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze. De ki nyeri a döntőt és hogyan?
