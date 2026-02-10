2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Róma, 2022. augusztus 14.Az aranyérmes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás döntõjének eredményhirdetésén a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 14-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Friss hírek jöttek Milák Kristófról: így edz most az olimpiai bajnok "sztrájkja" után

Pénzcentrum
2026. február 10. 15:53

A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul, noha továbbra is ambivalens viszonyt ápol választott sportágával.

Gergely István a Sport TV Mai helyzet című műsorában részletesen beszélt Milák Kristóf jelenlegi helyzetéről és felkészüléséről. Az ügyvezető elnök megerősítette, hogy a klasszis úszó januárban ismét megkezdte az edzésmunkát. Hangsúlyozta, hogy ha megfelelő állapotba kerül, számára egyértelműen a dobogós helyezés elérése a cél, függetlenül attól, milyen érzések munkálnak benne az úszással kapcsolatban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BHSE első embere őszintén beszélt arról is, hogy Milák gyakran komoly kihívások elé állítja, mind emberi, mind vezetői minőségében. Gergely kifejezte reményét, hogy a sportoló előbb-utóbb rátalál majd "az életszépségre", amelyet egy ilyen kivételes tehetség mellett szerinte kötelessége lenne megélnie az úszásban.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az elnök elismerte, hogy Milák jelenleg úgy érzi, nem szereti az úszást, és eddig nem találta meg benne azt a harmóniát, amelyre vágyik. Ugyanakkor rámutatott, hogy ez a jelenség nem egyedülálló: szerinte gyakorlatilag minden élsportoló átél olyan időszakokat, amikor a mindennapi edzésmunka során konfliktusba kerül saját sportágával.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyolcszoros Európa-bajnok sportoló az elmúlt időszakban vegyes teljesítményt nyújtott. A tavalyi szingapúri világbajnokságot kihagyta, a 2024-es párizsi olimpián viszont jelentős sikereket ért el. A világcsúcstartó címvédőként 200 méteres pillangóúszásban ezüstérmet szerzett, 100 méteres távon pedig olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#olimpia #sport #úszás #magyar #edzés #világbajnokság #sportoló #élsport #olimpikon #milák kristóf

