Nem a magyar sífutók napja volt: nincs meg a továbbjutás a sprintversenyben

A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.

A férfiak mezőnyében Büki Ádám az 1,6 kilométeres távot 4 perc 2,02 másodperc alatt teljesítette, amivel összesen öt ellenfelét előzte meg. A 30 éves magyar versenyző így a 90. helyen zárta a selejtezőt, jócskán lemaradva az egyenes kieséses szakaszba jutáshoz szükséges első harminc pozíciótól.

Büki eredménye annak fényében különösen említésre méltó, hogy mindössze négy éve váltott a sílövésről a klasszikus stílusú sífutásra. A selejtező legjobb idejét a norvég Johannes Hösflot Klæbo érte el, aki 54,65 másodperccel bizonyult gyorsabbnak a magyar sportolónál. A skandináv klasszis a szakág egyik legnagyobb esélyeseként érkezett az olimpiára.

A női mezőnyben induló Pónya Sára sem tudta kiharcolni a továbbjutást. A 26 éves versenyző ugyanazon az 1,6 kilométeres pályán 4 perc 24,13 másodperces időt síelt, amellyel tíz riválisát megelőzve a 79. helyen végzett a selejtezőben, így ő sem jutott be az egyenes kieséses futamokba.

