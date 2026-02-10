2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tesero, 2026. február 8.Büki Ádám a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia 10+10 kilométeres férfi tömegrajtos sífutóversenyén a teseroi Fabio Canal Sífutó és Sílövõ Központban 2026. február 8-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Nem a magyar sífutók napja volt: nincs meg a továbbjutás a sprintversenyben

MTI
2026. február 10. 10:54

A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.

A férfiak mezőnyében Büki Ádám az 1,6 kilométeres távot 4 perc 2,02 másodperc alatt teljesítette, amivel összesen öt ellenfelét előzte meg. A 30 éves magyar versenyző így a 90. helyen zárta a selejtezőt, jócskán lemaradva az egyenes kieséses szakaszba jutáshoz szükséges első harminc pozíciótól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Büki eredménye annak fényében különösen említésre méltó, hogy mindössze négy éve váltott a sílövésről a klasszikus stílusú sífutásra. A selejtező legjobb idejét a norvég Johannes Hösflot Klæbo érte el, aki 54,65 másodperccel bizonyult gyorsabbnak a magyar sportolónál. A skandináv klasszis a szakág egyik legnagyobb esélyeseként érkezett az olimpiára.

A téli olimpia hírei, eredményei a Sportonlineon: KATTINTS IDE!

A női mezőnyben induló Pónya Sára sem tudta kiharcolni a továbbjutást. A 26 éves versenyző ugyanazon az 1,6 kilométeres pályán 4 perc 24,13 másodperces időt síelt, amellyel tíz riválisát megelőzve a 79. helyen végzett a selejtezőben, így ő sem jutott be az egyenes kieséses futamokba.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

címlapkép: llyés Tibor, MTI/MTVA 
#eredmény #olimpia #sport #verseny #magyar #sportoló #téli olimpia #selejtező #sportolónő #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:32
11:17
11:03
10:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
1 hete
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
4
7 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
5
4 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 10:02
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 09:25
Áramütésveszélyesek az IKEA lámpái: ezeket hívták vissza, nagyon veszélyesek
Agrárszektor  |  2026. február 10. 11:33
Több ezer gazdát érintő válság robbant itthon: mentenék, amit lehet