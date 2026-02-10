Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
Nem a magyar sífutók napja volt: nincs meg a továbbjutás a sprintversenyben
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
A férfiak mezőnyében Büki Ádám az 1,6 kilométeres távot 4 perc 2,02 másodperc alatt teljesítette, amivel összesen öt ellenfelét előzte meg. A 30 éves magyar versenyző így a 90. helyen zárta a selejtezőt, jócskán lemaradva az egyenes kieséses szakaszba jutáshoz szükséges első harminc pozíciótól.
Büki eredménye annak fényében különösen említésre méltó, hogy mindössze négy éve váltott a sílövésről a klasszikus stílusú sífutásra. A selejtező legjobb idejét a norvég Johannes Hösflot Klæbo érte el, aki 54,65 másodperccel bizonyult gyorsabbnak a magyar sportolónál. A skandináv klasszis a szakág egyik legnagyobb esélyeseként érkezett az olimpiára.
A téli olimpia hírei, eredményei a Sportonlineon: KATTINTS IDE!
A női mezőnyben induló Pónya Sára sem tudta kiharcolni a továbbjutást. A 26 éves versenyző ugyanazon az 1,6 kilométeres pályán 4 perc 24,13 másodperces időt síelt, amellyel tíz riválisát megelőzve a 79. helyen végzett a selejtezőben, így ő sem jutott be az egyenes kieséses futamokba.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
címlapkép: llyés Tibor, MTI/MTVA
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét.
Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.
A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét.
A tündérmese vége: irtózatosat bukott Lindsey Vonn az olimpián, ordított a fájdalomtól a síző + videó
Alig fél percig tartott a verseny a legendás amerikai sízőnek - horrorsérülés után mentő vitte el.
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt.
Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze. De ki nyeri a döntőt és hogyan?
Dana White, az UFC elnöke egy trösztellenes per meghallgatásán azt állította, hogy nem vesz részt a szervezet mérkőzéseinek összeállításában.
A mai játéknap bővelkedik kiemelt futballrangadókban: az angol bajnokság csúcsmeccse mellett francia, olasz klasszikus és izgalmas hazai találkozók is szerepelnek a programban.
A Fradi versenyzője egy sérülés miatt kapott beugróként lehetőséget - a váltó tagjaként bizonyíthat.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás