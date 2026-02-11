A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Ezt vajon hogy oldja meg? 16 tanítványa van egyetlen edzőnek a téli olimpián, mindet meg is nézi
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián - írta a BBC.
A 38 éves Richaud edzőként és koreográfusként összesen 16 korcsolyázóval dolgozik a 2026-os olaszországi téli olimpiára készülve, tanítványai pedig 13 különböző országot képviselnek. A férfi rövidprogramban hét versenyzője lépett jégre, ami komoly logisztikai kihívást jelentett számára – különösen a csapatdzsekik cserélgetése miatt.
A francia Adam Siao Him Fa és a grúz Nika Egadze egymás után következett az indulási sorrendben, így Richaud-nak villámgyorsan kellett átöltöznie. Tanítványai vegyes eredményeket értek el, de Siao Him Fa a harmadik helyen áll, és éremesélyesként várhatja a pénteki kűrt.
Érzelmileg azért megterhelő. Ha mindenki jól korcsolyázik, könnyű. De ha az egyik rosszul teljesít, utána pedig a másik jól, akkor hatalmas érzelmi hullámvasúton ülsz. Hála istennek, általában nem közvetlenül egymás után következnek a tanítványaim
- mondta Richard.
A ruhacseréről is elárult néhány részletet:
Általában a korcsolyázó öltözőjébe teszem le a cuccaimat. Hivatalosan nem szabadna, de megengedik. Ha ez nem működik, akkor a csapatvezetők vagy menedzserek tartják maguknál a dzsekiket, és odaadják, amikor szükségem van rájuk
- mesélt erről az edző.
Richaud népszerűsége nem meglepő, ha megnézzük az eredményeit. Korcsolyázóként 2005–2006-ban francia junior bajnok volt párosban, később pedig bronzérmet szerzett felnőtt szinten. Edzőként és koreográfusként azonban még nagyobb sikereket ért el: 2024-ben az ISU gáláján a legjobb műkorcsolya-koreográfus díját kapta.
A műkorcsolyában az edzők egyénileg dolgoznak a versenyzőkkel, nem pedig nemzeti csapatonként. A szabályok lehetővé teszik, hogy egy edző több ország sportolóival is foglalkozzon, még akkor is, ha tanítványai egymás ellen versenyeznek.
