Hihetetlen eredmény: hetedik aranyát nyerte a norvég sztár Cortinában

A milánói–cortinai téli olimpia keddi versenynapján rendezték a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjét, amelyben a férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott.

A verseny már a negyeddöntőkben tartogatott meglepetéseket. A női mezőnyben nagy fordulatot jelentett, hogy az amerikai Jessie Diggins – aki a pekingi játékokon szabadstílusban bronzérmet nyert – futamában csak a negyedik helyen végzett, így nem jutott tovább. Ezt követően az aranyéremre esélyesnek tartott versenyzők mindkét kategóriában gond nélkül beverekedték magukat a döntőbe.

A női fináléban, amelyet 1,6 kilométeres távon rendeztek, három svéd, két norvég és egy amerikai induló állt rajthoz. A mezőnyből gyorsan kiemelkedett a legutóbbi három világbajnokságon győztes, címvédő Jonna Sundling és Linn Svahn kettőse, akikhez rövidesen felzárkózott honfitársuk, a 2022-es olimpián ezüstérmes Maja Dahlqvist is.

A skandináv trió fölénye egy pillanatra sem forgott veszélyben. A befutónál Svahn bizonyult a leggyorsabbnak, így a 26 éves versenyző pályafutása első olimpiai aranyérmét ünnepelhette. A sportoló, aki az előző téli játékokat vállsérülés miatt volt kénytelen kihagyni, ezzel valamelyest kárpótolhatta magát az elszalasztott lehetőségért.

KATTINTS a téli olimpia híreiért, eredményeiért a Sportonlinera!

A férfiak döntőjében három norvég, valamint egy-egy amerikai, finn és cseh sífutó küzdött az érmekért. A favorit Johannes Hösflot Klaebo mellett honfitársa, Oskar Opstad Vikén, valamint az amerikai Ben Ogden próbált lépést tartani a kétszeres címvédővel. A norvég klasszis azonban az utolsó emelkedőn jelentős előnyt épített ki riválisaival szemben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Klaebo olyan magabiztosan vezetett, hogy a célegyenes utolsó ötven méterén már visszafoghatta a tempót, ennek ellenére is fölényes különbséggel szerezte meg hetedik olimpiai aranyérmét. A második helyen Ogden, a harmadikon pedig Vikén ért célba.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA