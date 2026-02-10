A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
Hihetetlen eredmény: hetedik aranyát nyerte a norvég sztár Cortinában
A milánói–cortinai téli olimpia keddi versenynapján rendezték a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjét, amelyben a férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott.
A verseny már a negyeddöntőkben tartogatott meglepetéseket. A női mezőnyben nagy fordulatot jelentett, hogy az amerikai Jessie Diggins – aki a pekingi játékokon szabadstílusban bronzérmet nyert – futamában csak a negyedik helyen végzett, így nem jutott tovább. Ezt követően az aranyéremre esélyesnek tartott versenyzők mindkét kategóriában gond nélkül beverekedték magukat a döntőbe.
A női fináléban, amelyet 1,6 kilométeres távon rendeztek, három svéd, két norvég és egy amerikai induló állt rajthoz. A mezőnyből gyorsan kiemelkedett a legutóbbi három világbajnokságon győztes, címvédő Jonna Sundling és Linn Svahn kettőse, akikhez rövidesen felzárkózott honfitársuk, a 2022-es olimpián ezüstérmes Maja Dahlqvist is.
A skandináv trió fölénye egy pillanatra sem forgott veszélyben. A befutónál Svahn bizonyult a leggyorsabbnak, így a 26 éves versenyző pályafutása első olimpiai aranyérmét ünnepelhette. A sportoló, aki az előző téli játékokat vállsérülés miatt volt kénytelen kihagyni, ezzel valamelyest kárpótolhatta magát az elszalasztott lehetőségért.
A férfiak döntőjében három norvég, valamint egy-egy amerikai, finn és cseh sífutó küzdött az érmekért. A favorit Johannes Hösflot Klaebo mellett honfitársa, Oskar Opstad Vikén, valamint az amerikai Ben Ogden próbált lépést tartani a kétszeres címvédővel. A norvég klasszis azonban az utolsó emelkedőn jelentős előnyt épített ki riválisaival szemben.
Klaebo olyan magabiztosan vezetett, hogy a célegyenes utolsó ötven méterén már visszafoghatta a tempót, ennek ellenére is fölényes különbséggel szerezte meg hetedik olimpiai aranyérmét. A második helyen Ogden, a harmadikon pedig Vikén ért célba.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
