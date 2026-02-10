2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tesero, 2026. február 8.A gyõztes norvég Johannes Hoesflot Klaebo a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia 10+10 kilométeres férfi tömegrajtos sífutóversenyén a teseroi Fabio Canal Sífutó és Sílövõ Központban 2026. február 8-án.MTI
Sport

Hihetetlen eredmény: hetedik aranyát nyerte a norvég sztár Cortinában

Pénzcentrum
2026. február 10. 16:22

A milánói–cortinai téli olimpia keddi versenynapján rendezték a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjét, amelyben a férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott.

A verseny már a negyeddöntőkben tartogatott meglepetéseket. A női mezőnyben nagy fordulatot jelentett, hogy az amerikai Jessie Diggins – aki a pekingi játékokon szabadstílusban bronzérmet nyert – futamában csak a negyedik helyen végzett, így nem jutott tovább. Ezt követően az aranyéremre esélyesnek tartott versenyzők mindkét kategóriában gond nélkül beverekedték magukat a döntőbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A női fináléban, amelyet 1,6 kilométeres távon rendeztek, három svéd, két norvég és egy amerikai induló állt rajthoz. A mezőnyből gyorsan kiemelkedett a legutóbbi három világbajnokságon győztes, címvédő Jonna Sundling és Linn Svahn kettőse, akikhez rövidesen felzárkózott honfitársuk, a 2022-es olimpián ezüstérmes Maja Dahlqvist is.

A skandináv trió fölénye egy pillanatra sem forgott veszélyben. A befutónál Svahn bizonyult a leggyorsabbnak, így a 26 éves versenyző pályafutása első olimpiai aranyérmét ünnepelhette. A sportoló, aki az előző téli játékokat vállsérülés miatt volt kénytelen kihagyni, ezzel valamelyest kárpótolhatta magát az elszalasztott lehetőségért.

KATTINTS a téli olimpia híreiért, eredményeiért a Sportonlinera!

A férfiak döntőjében három norvég, valamint egy-egy amerikai, finn és cseh sífutó küzdött az érmekért. A favorit Johannes Hösflot Klaebo mellett honfitársa, Oskar Opstad Vikén, valamint az amerikai Ben Ogden próbált lépést tartani a kétszeres címvédővel. A norvég klasszis azonban az utolsó emelkedőn jelentős előnyt épített ki riválisaival szemben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Klaebo olyan magabiztosan vezetett, hogy a célegyenes utolsó ötven méterén már visszafoghatta a tempót, ennek ellenére is fölényes különbséggel szerezte meg hetedik olimpiai aranyérmét. A második helyen Ogden, a harmadikon pedig Vikén ért célba.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #olimpia #sport #verseny #norvégia #svédország #győzelem #amerikai egyesült államok #aranyérem #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:22
16:12
16:02
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
1 hete
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
4
1 hete
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
5
4 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 16:02
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 14:18
Brutálisan visszaestek az oroszok bevételei: súlyos összeomlás fordíthatja vissza Putyin terveit?
Agrárszektor  |  2026. február 10. 15:33
Itt a jóváhagyás: súlyos intézkedések jönnek az EU-ban a Mercosur miatt