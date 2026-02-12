Bezár az ország kedvelt levendulafarmja: nem bírták tovább, 13 év után így búcsúznak

Több balatoni településen az elmúlt hetekben elhullott hattyúkat találtak a part mentén és a nádasok közelében. Keszthely környékén is több esetet jelentettek a helyiek.
Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok működése ellehetetlenült.
„Egyszerűen néha az élet átrendezi a terepet” – fogalmazott posztjában a gazda, aki felidézte, hogy a történet több mint egy évtizede mindössze néhány levendulatővel indult Zagyvaszántón. Mint írta, nem készült nagy üzleti terv, csupán az a szándék vezette, hogy két kézzel, a földből építsen fel valami valódit.
Az évek során a néhány palántából sorok, majd egy teljes birtok lett. Saját lepárlóval, saját illóolajokkal, visszatérő vendégekkel és rendszeres programokkal bővült a gazdaság. A levendulafarm nemcsak mezőgazdasági vállalkozásként működött, hanem közösségi térként is: családok, gyerekek, visszajáró látogatók töltötték meg élettel a virágzó sorokat.
Romhányi Csaba bejegyzésében úgy fogalmazott, idővel rájött, hogy nem csupán növényt termeszt, hanem „nyugalmat” és „lelassulást” kínál egy zajos világban. A mostani bejelentés ugyanakkor egy korszak végét jelenti: 13 év után a birtok bezárja kapuit.
A döntés pontos okairól részleteket nem közölt, de a posztból egyértelműen kiderül, hogy a gazdaság fenntartása már nem volt tovább biztosítható. Ahogy fogalmazott: "Most mégis lezárul egy korszak.
A birtok működése olyan döntések és körülmények miatt ér véget, amelyekre nincs ráhatásom.Nem azért, mert elfáradtam! Nem azért, mert nem működött! És nem azért, mert feladtam volna..."
Háló, pihenő és egy kis gerilla-őrület: Biatorbágy környékén lebeg az első magyar Treenet. Nem pók szőtte, hanem Szabó Péter és csapata — mutatjuk, hogyan is...
A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.
Több mint 2700 maskarás, 76 busócsoport és hat napon át tartó, zajos téltemetés: csütörtökön kezdetét veszi a mohácsi busójárás, Magyarország legismertebb farsangi népszokása.
Magyarország egyik legnagyobb összefüggő hóvirágmezője több mint két és fél hektáron terül el, és minden évben tízezreket vonz a Fejér vármegyei birtokra.
Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Erdélyben, a Fehér megyei Székelykőn, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről egy meredek, nehezen járható szakaszra.
Miközben a balatoni vendéglátósok egyre magasabb fizetésekkel próbálják biztosítani a nyári szezonhoz szükséges munkaerőt, Horvátország továbbra is komoly konkurenciát jelent.
A hazai szakember hangsúlyozta: február még nem a „mindent elvetünk” hónapja. Csak azokat a zöldségeket érdemes ilyenkor palántázni, amelyek valóban igénylik az előnevelést.
A paksi szánkódomb nem vár többé a télre: 58 millióból csúszdapark épül a helyén, három különböző pályával. Ha az időjárás engedi, már április közepén már...
Szentendrén megnyílt a Harry Potter‑kiállítás, de nem olcsó mulatság: egy négytagú család több mint 46 ezer forintot is otthagyhat a jegypénztárban.
A fecskék védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mivel az ezredfordulót követően több mint 50 százalékkal csökkent a...
A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be.
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez...
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.
Ritka fogásról számolt be egy horgász a Sajó kazincbarcikai szakaszáról: nem más, mint egy megtermett angolna akadt a horgára. A most kifogott példány egy „régi...
A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló
Az ónodi vásár minden hónap első csütörtöki napján a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart.
Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló
A mórahalmi vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz a helyi vásártéren.
-
