2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
12 °C Budapest
Bezár az ország kedvelt levendulafarmja: nem bírták tovább, 13 év után így búcsúznak
HelloVidék

Bezár az ország kedvelt levendulafarmja: nem bírták tovább, 13 év után így búcsúznak

HelloVidék
2026. február 12. 11:14

Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok működése ellehetetlenült.

„Egyszerűen néha az élet átrendezi a terepet” – fogalmazott posztjában a gazda, aki felidézte, hogy a történet több mint egy évtizede mindössze néhány levendulatővel indult Zagyvaszántón. Mint írta, nem készült nagy üzleti terv, csupán az a szándék vezette, hogy két kézzel, a földből építsen fel valami valódit.

Az évek során a néhány palántából sorok, majd egy teljes birtok lett. Saját lepárlóval, saját illóolajokkal, visszatérő vendégekkel és rendszeres programokkal bővült a gazdaság. A levendulafarm nemcsak mezőgazdasági vállalkozásként működött, hanem közösségi térként is: családok, gyerekek, visszajáró látogatók töltötték meg élettel a virágzó sorokat.

Romhányi Csaba bejegyzésében úgy fogalmazott, idővel rájött, hogy nem csupán növényt termeszt, hanem „nyugalmat” és „lelassulást” kínál egy zajos világban. A mostani bejelentés ugyanakkor egy korszak végét jelenti: 13 év után a birtok bezárja kapuit.

A döntés pontos okairól részleteket nem közölt, de a posztból egyértelműen kiderül, hogy a gazdaság fenntartása már nem volt tovább biztosítható. Ahogy fogalmazott: "Most mégis lezárul egy korszak.
A birtok működése olyan döntések és körülmények miatt ér véget, amelyekre nincs ráhatásom.Nem azért, mert elfáradtam! Nem azért, mert nem működött! És nem azért, mert feladtam volna..."

Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #turizmus #programok #gazdálkodás #mezőgazdaság #belföldi turizmus #bezárás #kisvállalkozás #hellovidék #termesztés #növények

