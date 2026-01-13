A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Nagy bajban lehet Szoboszlai Dominik: nagyon lemarta az edzője, súlyos hibát vétett + videó
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset - számolt be a Mirror.
A magyar középpályás számára hullámvasút volt a hétfő esti anfieldi találkozó. Előbb egy remek, távolról eleresztett lövéssel – idénybeli hatodik góljával – szerzett vezetést a hazaiaknak, nem sokkal később pedig Jeremie Frimpong növelte tovább az előnyt.
Szoboszlai hatalmas gólja vírusként szaladt körbe az interneten, most itt is megnézheted:
⚽️ Goal by Szoboszlai— FC One Football (@FCOneFootball) January 12, 2026
🔴 Liverpool 1-0 Barnsley ⚪️#FACup #LIVBAR pic.twitter.com/G1NF1Gws9F
Ezután azonban fordult a kocka. Szoboszlai a saját kapuja közelében érthetetlen sarkazással próbálta megjátszani a labdát, a kísérlet azonban katasztrofálisan sikerült: a játékszer Adam Phillipshez került, aki nem habozott, és szépített. A Liverpool végül Florian Wirtz és Hugo Ekitike késői találataival biztosította be a 4–1-es győzelmet. Szoboszlai ordító hibája itt van videón:
A horrendous error from Szoboszlai🤯 pic.twitter.com/uHMOzOMQHF— Stephen Wilz (@Stephen_wilz) January 12, 2026
Slot a mérkőzés után a TNT Sportsnak nyilatkozva jelezte: ilyen megoldás semmilyen tét mellett nem fér bele.
Szerintem ilyet nem szabadna megcsinálni sem Premier League-meccsen, sem kupameccsen, sem barátságos találkozón, de még edzésen sem. Furcsa döntés volt, és megvan a véleményem róla, de ezt inkább megtartom magamnak, és négyszemközt beszélek Dominikkal
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
– fogalmazott a holland vezetőedző.
A Barnsley vezetőedzője, Conor Hourihane ennél is élesebben kritizálta a magyar játékost, szerinte Szoboszlai tiszteletlen volt. "Kicsit csalódott vagyok a góljuk miatt. Szerintem egy játékos nem csinál ilyet a Chelsea, az Arsenal vagy egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ez engem zavart. Az én srácaim remekül játszottak" – mondta az ír tréner.
Szoboszlai a lefújás után bocsánatot kért csapattársaitól. "Sajnálom, megnehezítettem a dolgunkat egy egyszerű hibával, de ilyen a futball. Megyünk tovább, és készülünk a következő körre" – nyilatkozta a középpályás, aki a góljával viszont elégedett volt: "Végre jó helyzetbe kerültem, és nem sokat gondolkodtam. Ha van lehetőségem lőni, lövök – és most bement." A Liverpool a negyedik fordulóban a Brighton vendége lesz.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
