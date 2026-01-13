Nagy bajban lehet Szoboszlai Dominik: nagyon lemarta az edzője, súlyos hibát vétett + videó

Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset - számolt be a Mirror.

A magyar középpályás számára hullámvasút volt a hétfő esti anfieldi találkozó. Előbb egy remek, távolról eleresztett lövéssel – idénybeli hatodik góljával – szerzett vezetést a hazaiaknak, nem sokkal később pedig Jeremie Frimpong növelte tovább az előnyt.

Szoboszlai hatalmas gólja vírusként szaladt körbe az interneten, most itt is megnézheted:

Ezután azonban fordult a kocka. Szoboszlai a saját kapuja közelében érthetetlen sarkazással próbálta megjátszani a labdát, a kísérlet azonban katasztrofálisan sikerült: a játékszer Adam Phillipshez került, aki nem habozott, és szépített. A Liverpool végül Florian Wirtz és Hugo Ekitike késői találataival biztosította be a 4–1-es győzelmet. Szoboszlai ordító hibája itt van videón:

A horrendous error from Szoboszlai🤯 pic.twitter.com/uHMOzOMQHF — Stephen Wilz (@Stephen_wilz) January 12, 2026

Slot a mérkőzés után a TNT Sportsnak nyilatkozva jelezte: ilyen megoldás semmilyen tét mellett nem fér bele.

Szerintem ilyet nem szabadna megcsinálni sem Premier League-meccsen, sem kupameccsen, sem barátságos találkozón, de még edzésen sem. Furcsa döntés volt, és megvan a véleményem róla, de ezt inkább megtartom magamnak, és négyszemközt beszélek Dominikkal

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– fogalmazott a holland vezetőedző.

FA Kupa Liverpool 4 1 Barnsley Félidő: 2-1 2026. január 12. hétfő 20:45 | Anfield, Liverpool Hazai gólszerzők 9' Dominik Szoboszlai, 36' Jeremie Frimpong, 84' Florian Wirtz, 94' Hugo Ekitiké Vendég gólszerzők 40' Adam Phillips 75 Labdabirtoklási arány 25 144 Támadások 47 109 Veszélyes támadások 27 7 Kaput eltaláló lövések 4 3 Kaput elkerülő lövések 3 11 Szögletek 5 1 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 11 Blokkolt lövések 2 Adatlap létrehozva: 2026.01.13.

A Barnsley vezetőedzője, Conor Hourihane ennél is élesebben kritizálta a magyar játékost, szerinte Szoboszlai tiszteletlen volt. "Kicsit csalódott vagyok a góljuk miatt. Szerintem egy játékos nem csinál ilyet a Chelsea, az Arsenal vagy egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ez engem zavart. Az én srácaim remekül játszottak" – mondta az ír tréner.

Szoboszlai a lefújás után bocsánatot kért csapattársaitól. "Sajnálom, megnehezítettem a dolgunkat egy egyszerű hibával, de ilyen a futball. Megyünk tovább, és készülünk a következő körre" – nyilatkozta a középpályás, aki a góljával viszont elégedett volt: "Végre jó helyzetbe kerültem, és nem sokat gondolkodtam. Ha van lehetőségem lőni, lövök – és most bement." A Liverpool a negyedik fordulóban a Brighton vendége lesz.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA