2026. január 13. kedd Veronika
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Weiler-Simmerberg, 2024. június 11.Szoboszlai Dominik, a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevõ magyar válogatott csapatkapitánya a csapat sajtótájékoztatóján Weiler-Simmerbergben 2024. június 11-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Nagy bajban lehet Szoboszlai Dominik: nagyon lemarta az edzője, súlyos hibát vétett + videó

Pénzcentrum
2026. január 13. 11:22

Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset - számolt be a Mirror.

A magyar középpályás számára hullámvasút volt a hétfő esti anfieldi találkozó. Előbb egy remek, távolról eleresztett lövéssel – idénybeli hatodik góljával – szerzett vezetést a hazaiaknak, nem sokkal később pedig Jeremie Frimpong növelte tovább az előnyt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szoboszlai hatalmas gólja vírusként szaladt körbe az interneten, most itt is megnézheted:

Ezután azonban fordult a kocka. Szoboszlai a saját kapuja közelében érthetetlen sarkazással próbálta megjátszani a labdát, a kísérlet azonban katasztrofálisan sikerült: a játékszer Adam Phillipshez került, aki nem habozott, és szépített. A Liverpool végül Florian Wirtz és Hugo Ekitike késői találataival biztosította be a 4–1-es győzelmet. Szoboszlai ordító hibája itt van videón:

Slot a mérkőzés után a TNT Sportsnak nyilatkozva jelezte: ilyen megoldás semmilyen tét mellett nem fér bele.

Szerintem ilyet nem szabadna megcsinálni sem Premier League-meccsen, sem kupameccsen, sem barátságos találkozón, de még edzésen sem. Furcsa döntés volt, és megvan a véleményem róla, de ezt inkább megtartom magamnak, és négyszemközt beszélek Dominikkal

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– fogalmazott a holland vezetőedző.

FA Kupa
Liverpool
4
1
Barnsley
Félidő: 2-1
2026. január 12. hétfő 20:45
|
Anfield, Liverpool
Hazai gólszerzők
9' Dominik Szoboszlai, 36' Jeremie Frimpong, 84' Florian Wirtz, 94' Hugo Ekitiké
Vendég gólszerzők
40' Adam Phillips
75
Labdabirtoklási arány
25
144
Támadások
47
109
Veszélyes támadások
27
7
Kaput eltaláló lövések
4
3
Kaput elkerülő lövések
3
11
Szögletek
5
1
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
11
Blokkolt lövések
2
Adatlap létrehozva: 2026.01.13.

A Barnsley vezetőedzője, Conor Hourihane ennél is élesebben kritizálta a magyar játékost, szerinte Szoboszlai tiszteletlen volt. "Kicsit csalódott vagyok a góljuk miatt. Szerintem egy játékos nem csinál ilyet a Chelsea, az Arsenal vagy egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ez engem zavart. Az én srácaim remekül játszottak" – mondta az ír tréner.

Szoboszlai a lefújás után bocsánatot kért csapattársaitól. "Sajnálom, megnehezítettem a dolgunkat egy egyszerű hibával, de ilyen a futball. Megyünk tovább, és készülünk a következő körre" – nyilatkozta a középpályás, aki a góljával viszont elégedett volt: "Végre jó helyzetbe kerültem, és nem sokat gondolkodtam. Ha van lehetőségem lőni, lövök – és most bement." A Liverpool a negyedik fordulóban a Brighton vendége lesz.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #premier league #liverpool #Arsenal #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:37
11:29
11:22
11:15
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
2026. január 12.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Elhunyt Horváth Csaba
3
7 napja
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
4
1 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
5
1 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felelősségbiztosítás
ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 11:37
Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 11:29
Lerántjuk a leplet az ALDI diszkontok nagy trükkjéről: íme a boltok tervezőinek féltve őrzött térképe
Agrárszektor  |  2026. január 13. 10:31
Tombol az időjárás: egyre veszélyesebb a helyzet ezekben a térségekben