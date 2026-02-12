2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Kiélezett élmezőny a Fizz Ligában: rangadók sora jön a 22. fordulóban

Pénzcentrum
2026. február 12. 07:00

A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik, miközben a hétvége rangadóján a Zalaegerszeg fogadja a címvédőt.

Hat mérkőzéssel folytatódik pénteken és szombaton a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, ahol a legnagyobb figyelem a tabella élén azonos pontszámmal álló Ferencvárosra és Győri ETO FC-re irányul. A hétvége csúcsrangadója a Zalaegerszegi TE és a Ferencváros összecsapása lesz, amely akár a tabella élén is változást hozhat. Lássuk a hétvége NB I-es meccseit!

A Debrecen Újpesten tapadna az élbolyra

A harmadik helyezett Debreceni VSC pénteken 20 órakor az Újpest vendége lesz. A DVSC 38 ponttal szorosan követi az éllovas párost, és az őszi, 5-2-es hazai siker után magabiztosan készülhet a találkozóra.

Az Újpest a kilencedik helyen áll 23 ponttal, és egyre nagyobb bajban van: továbbra sem nyertek meccset ebben a naptári évben, ráadásul egy meglehetősen demoralizáló vereség után fogadják a Lokit. A múlt szombaton a Fradi sima hármast hintett nekik a derbin.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Ferencváros
40
2.
Győri ETO FC
40
3.
Debreceni VSC
38
4.
Paksi FC
36
5.
Puskás Akadémia
31
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
2.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
11
3.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
11
4.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
5.
Gruber Zsombor
(Ferencváros)
9
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.11.

A Ferencváros rangadót játszik Zalaegerszegen

A Ferencváros szombaton 17 órakor lép pályára Zalaegerszegen. A címvédő ugyan vezeti a tabellát, de formája az utóbbi hetekben hullámzó: az elmúlt öt mérkőzéséből kettőt elveszített. A Zalaegerszeg ezzel szemben jó formában várja a találkozót, két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel az utóbbi öt meccsén. Az őszi, idegenbeli 2-1-es FTC-vereség tovább növeli a mostani párharc pikantériáját. A ZTE jelenleg a hetedik helyen áll 30 ponttal, és egy újabb bravúrral akár a középmezőny élére is előreléphet.

A Győr hazai pályán erősítené meg pozícióját

A tabellán második Győri ETO FC vasárnap 17:45 órakor a Kisvárdát fogadja. A győriek remek formában vannak: az elmúlt öt mérkőzésükből hármat megnyertek, kettőn pedig döntetlent játszottak. A vendég Kisvárda a hatodik helyen áll 31 ponttal, és az őszi, hazai pályán aratott 3-2-es győzelme önbizalmat adhat számára. Jelenlegi formája alapján azonban az ETO számít esélyesebbnek.

A Paks otthon javítana a Diósgyőr ellen

A negyedik helyezett Paksi FC szombaton 19:15-kor a Diósgyőri VTK-t fogadja. A tolnai együttes 36 ponttal áll, ám az elmúlt öt fordulóban három vereséget szenvedett, így mindenképpen javítani szeretne. Hazai pályán továbbra is kellemetlen ellenfélnek számít. A Diósgyőr a 11., kieső helyen áll 20 ponttal. Formája ugyan enyhén javuló – három vereség mellett két döntetlent ért el legutóbbi öt meccsén –, de az őszi, 2-1-es hazai győzelem ellenére most nehéz feladat vár rá Pakson.

Középmezőnyös csata az MTK és a Puskás Akadémia között

Az MTK Budapest szombaton 14:45-kor fogadja a Puskás Akadémiát a Hidegkuti Nándor Stadionban. Mindkét csapat a középmezőnyben tanyázik: a vendég felcsúti együttes 31 ponttal az ötödik, míg az MTK 24 ponttal a nyolcadik helyen áll. Az őszi, 1-1-es döntetlen után ezúttal mindkét gárda a három pont megszerzésében reménykedik.

Kiesési rangadó Kazincbarcikán

A forduló záró mérkőzésén a sereghajtó Kazincbarcika szombaton 17 órakor a Nyíregyházát fogadja. A hazai csapat 14 ponttal az utolsó helyen áll, és bár ősszel 1-0-ra legyőzte mostani riválisát, jelenlegi formája – egy győzelem és négy vereség az utóbbi öt találkozón – nem sok bizakodásra ad okot. A Nyíregyháza 21 ponttal a tizedik, és fontos pontokra van szüksége ahhoz, hogy távolabb kerüljön a kiesőzónától.
#foci #sport #fradi #debrecen #győr #labdarúgás #magyar labdarúgás #magyar bajnokság #NB I #ferencváros #debreceni vsc #Fizz liga #Zalaegerszegi TE #Győri ETO FC #22. forduló

