Kiélezett élmezőny a Fizz Ligában: rangadók sora jön a 22. fordulóban

A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik, miközben a hétvége rangadóján a Zalaegerszeg fogadja a címvédőt.

Hat mérkőzéssel folytatódik pénteken és szombaton a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, ahol a legnagyobb figyelem a tabella élén azonos pontszámmal álló Ferencvárosra és Győri ETO FC-re irányul. A hétvége csúcsrangadója a Zalaegerszegi TE és a Ferencváros összecsapása lesz, amely akár a tabella élén is változást hozhat. Lássuk a hétvége NB I-es meccseit!

A Debrecen Újpesten tapadna az élbolyra

A harmadik helyezett Debreceni VSC pénteken 20 órakor az Újpest vendége lesz. A DVSC 38 ponttal szorosan követi az éllovas párost, és az őszi, 5-2-es hazai siker után magabiztosan készülhet a találkozóra.

Az Újpest a kilencedik helyen áll 23 ponttal, és egyre nagyobb bajban van: továbbra sem nyertek meccset ebben a naptári évben, ráadásul egy meglehetősen demoralizáló vereség után fogadják a Lokit. A múlt szombaton a Fradi sima hármast hintett nekik a derbin.

A Ferencváros rangadót játszik Zalaegerszegen

A Ferencváros szombaton 17 órakor lép pályára Zalaegerszegen. A címvédő ugyan vezeti a tabellát, de formája az utóbbi hetekben hullámzó: az elmúlt öt mérkőzéséből kettőt elveszített. A Zalaegerszeg ezzel szemben jó formában várja a találkozót, két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel az utóbbi öt meccsén. Az őszi, idegenbeli 2-1-es FTC-vereség tovább növeli a mostani párharc pikantériáját. A ZTE jelenleg a hetedik helyen áll 30 ponttal, és egy újabb bravúrral akár a középmezőny élére is előreléphet.

A Győr hazai pályán erősítené meg pozícióját

A tabellán második Győri ETO FC vasárnap 17:45 órakor a Kisvárdát fogadja. A győriek remek formában vannak: az elmúlt öt mérkőzésükből hármat megnyertek, kettőn pedig döntetlent játszottak. A vendég Kisvárda a hatodik helyen áll 31 ponttal, és az őszi, hazai pályán aratott 3-2-es győzelme önbizalmat adhat számára. Jelenlegi formája alapján azonban az ETO számít esélyesebbnek.

A Paks otthon javítana a Diósgyőr ellen

A negyedik helyezett Paksi FC szombaton 19:15-kor a Diósgyőri VTK-t fogadja. A tolnai együttes 36 ponttal áll, ám az elmúlt öt fordulóban három vereséget szenvedett, így mindenképpen javítani szeretne. Hazai pályán továbbra is kellemetlen ellenfélnek számít. A Diósgyőr a 11., kieső helyen áll 20 ponttal. Formája ugyan enyhén javuló – három vereség mellett két döntetlent ért el legutóbbi öt meccsén –, de az őszi, 2-1-es hazai győzelem ellenére most nehéz feladat vár rá Pakson.

Középmezőnyös csata az MTK és a Puskás Akadémia között

Az MTK Budapest szombaton 14:45-kor fogadja a Puskás Akadémiát a Hidegkuti Nándor Stadionban. Mindkét csapat a középmezőnyben tanyázik: a vendég felcsúti együttes 31 ponttal az ötödik, míg az MTK 24 ponttal a nyolcadik helyen áll. Az őszi, 1-1-es döntetlen után ezúttal mindkét gárda a három pont megszerzésében reménykedik.

Kiesési rangadó Kazincbarcikán

A forduló záró mérkőzésén a sereghajtó Kazincbarcika szombaton 17 órakor a Nyíregyházát fogadja. A hazai csapat 14 ponttal az utolsó helyen áll, és bár ősszel 1-0-ra legyőzte mostani riválisát, jelenlegi formája – egy győzelem és négy vereség az utóbbi öt találkozón – nem sok bizakodásra ad okot. A Nyíregyháza 21 ponttal a tizedik, és fontos pontokra van szüksége ahhoz, hogy távolabb kerüljön a kiesőzónától.