Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
Újabb horrorbukás az olimpián: percekig ápolták a snowboardost, csúnya esést szenvedett + videó
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően, mozdulatlanul maradt a havon, és hordágyon vitték le a pályáról - számolt be a M4 Sport.
A kínai hódeszkás, Liu Csia-jü a tizenegyedik helyről rajtolt a női félcső selejtezőjének második futamában. Az első szakaszban magabiztosan versenyzett, a pálya felénél azonban bekövetkezett a súlyos baleset.
Az első figyelmeztető jel egy ugrás utáni megbillenés volt, amelyet követően a versenyző még megpróbálta folytatni gyakorlatát. A következő ugrásnál azonban már nem tudta megtartani az egyensúlyát, és nagyot esett. A videót itt nézheted meg:
Chinese snowboarder Liu Jiayu takes a worrisome fall on this afternoon’s Women’s Half Pipe during Milano-Cortina 2026.— @nicmartinezva.bsky.social (@nicmartinezva) February 11, 2026
Hoping for a healthy recovery! pic.twitter.com/N4ulRvjPlV
A zuhanás során több perdülés után csapódott a hóba, ahol mozdulatlanul fekve maradt. A mentőszemélyzet azonnal a segítségére sietett, a pályán történő ellátása azonban hosszabb időt vett igénybe. Az orvosi csapat helyszíni vizsgálatot követően úgy döntött, hogy a kínai versenyzőt hordágyon szállítják el a pályáról, hogy további kivizsgálásoknak vessék alá.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A téli olimpia hírei, eredményei egy helyen, a Sportonlineon: KATTINTS!
Liu sérülése természetesen nem az első a múlt pénteken kezdődött olimpián: még a megnyitó előtt a norvég alpesi síző, Fredrik Möller szenvedett sérülést edzésen, vasárnap pedig a 2010-es olimpiai bajnok, Lindsey Vonn esett hatalmasat, immár a versenyen. Arról pedig ma számoltunk be, hogy egy ausztrál snowboardos kis híján a nyakát szegte az edzésen: ő még mindig kórházban van.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
A baleset szombat este történt az otthonához közeli útszakaszon, amikor Antonelli autója egy szalagkorlátnak ütközött.
Amint megvan a Super Bowl győztese, az NFL már kész bajnoki sapkákkal, pólókkal és pulóverekkel várja a szurkolókat. De hova kerül azé a csapaté, akik...
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás