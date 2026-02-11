2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
A sílécek, síbotok és snowboardok a síszezonban teljesen felszereltek a hóval borított hegytetőn.
Sport

Újabb horrorbukás az olimpián: percekig ápolták a snowboardost, csúnya esést szenvedett + videó

Pénzcentrum
2026. február 11. 13:53

Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően, mozdulatlanul maradt a havon, és hordágyon vitték le a pályáról - számolt be a M4 Sport.

A kínai hódeszkás, Liu Csia-jü a tizenegyedik helyről rajtolt a női félcső selejtezőjének második futamában. Az első szakaszban magabiztosan versenyzett, a pálya felénél azonban bekövetkezett a súlyos baleset.

Az első figyelmeztető jel egy ugrás utáni megbillenés volt, amelyet követően a versenyző még megpróbálta folytatni gyakorlatát. A következő ugrásnál azonban már nem tudta megtartani az egyensúlyát, és nagyot esett. A videót itt nézheted meg:

A zuhanás során több perdülés után csapódott a hóba, ahol mozdulatlanul fekve maradt. A mentőszemélyzet azonnal a segítségére sietett, a pályán történő ellátása azonban hosszabb időt vett igénybe. Az orvosi csapat helyszíni vizsgálatot követően úgy döntött, hogy a kínai versenyzőt hordágyon szállítják el a pályáról, hogy további kivizsgálásoknak vessék alá.

Liu sérülése természetesen nem az első a múlt pénteken kezdődött olimpián: még a megnyitó előtt a norvég alpesi síző, Fredrik Möller szenvedett sérülést edzésen, vasárnap pedig a 2010-es olimpiai bajnok, Lindsey Vonn esett hatalmasat, immár a versenyen. Arról pedig ma számoltunk be, hogy egy ausztrál snowboardos kis híján a nyakát szegte az edzésen: ő még mindig kórházban van.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #baleset #sport #norvégia #sérülés #kína #ausztrália #téli olimpia #olimpia2026

