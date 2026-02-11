Itt az újabb edzőváltás: kirúgta De Zerbit a Marseille, nem tűrtek tovább

Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - számolt be a BBC.

A francia klub azután vált meg az olasz szakembertől, hogy csapata 5–0-s vereséget szenvedett a Paris Saint-Germaintől. Néhány nappal korábban a Marseille 3–0-ra kikapott a Club Brugge-től, ezzel pedig búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

De Zerbi 2024 nyarán érkezett a francia együtteshez, miután elhagyta a Brightont, ahol közel két évig dolgozott. Első szezonjában a Ligue 1 második helyére vezette a marseille-i csapatot. Távozásakor az Olympique Marseille a bajnokság negyedik helyén áll, 12 pontos hátrányban a listavezető PSG mögött.

A klub közleményében azt írták, hogy az Olympique Marseille és Roberto De Zerbi közös megegyezéssel lezárta együttműködését. Hangsúlyozták, hogy a döntés a tulajdonos, az elnök, a sportigazgató és a vezetőedző részvételével folytatott egyeztetések után született, és a szezon hátralévő részének sportszakmai kihívásait, valamint a klub érdekeit vették figyelembe.