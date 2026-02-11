2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Marseille, Franciaország - 2018. május 18: Az Orange Velodrome stadion az Olympique de Marseille labdarúgóklub emblematikus stadionja, amely 67 394 férőhelyével a második Franciaországban.
Sport

Itt az újabb edzőváltás: kirúgta De Zerbit a Marseille, nem tűrtek tovább

Pénzcentrum
2026. február 11. 11:23

Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - számolt be a BBC.

A francia klub azután vált meg az olasz szakembertől, hogy csapata 5–0-s vereséget szenvedett a Paris Saint-Germaintől. Néhány nappal korábban a Marseille 3–0-ra kikapott a Club Brugge-től, ezzel pedig búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

De Zerbi 2024 nyarán érkezett a francia együtteshez, miután elhagyta a Brightont, ahol közel két évig dolgozott. Első szezonjában a Ligue 1 második helyére vezette a marseille-i csapatot. Távozásakor az Olympique Marseille a bajnokság negyedik helyén áll, 12 pontos hátrányban a listavezető PSG mögött.

A klub közleményében azt írták, hogy az Olympique Marseille és Roberto De Zerbi közös megegyezéssel lezárta együttműködését. Hangsúlyozták, hogy a döntés a tulajdonos, az elnök, a sportigazgató és a vezetőedző részvételével folytatott egyeztetések után született, és a szezon hátralévő részének sportszakmai kihívásait, valamint a klub érdekeit vették figyelembe.

Franciaország
Marseille
Piaci érték: 400M
Edző: Roberto De Zerbi
Bajnokság: French Ligue 1
Jelenlegi helyezés: #4
French Ligue 1 helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Lyon
21
13
3
5
34
20
14
42
4.
Marseille
21
12
3
6
46
27
19
39
5.
LOSC Lille
21
10
3
8
34
30
4
33
Adatlap létrehozva: 2026.02.11.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #franciaország #labdarúgás #csapat #bajnokok ligája #edző #PSG #bajnoki #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:33
12:14
12:01
11:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
2026. február 11.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
1 hete
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
5 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
4
1 hete
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
5
5 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 11:50
Kemény pofon Donald Trumpnak: saját pártja is szembement vele az egyik legfontosabb ügyben
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 10:03
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
Agrárszektor  |  2026. február 11. 12:34
Különleges tej lepheti el a magyar boltok polcait? Ezt kell tudnod róla