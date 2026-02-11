Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen.
Itt az újabb edzőváltás: kirúgta De Zerbit a Marseille, nem tűrtek tovább
Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - számolt be a BBC.
A francia klub azután vált meg az olasz szakembertől, hogy csapata 5–0-s vereséget szenvedett a Paris Saint-Germaintől. Néhány nappal korábban a Marseille 3–0-ra kikapott a Club Brugge-től, ezzel pedig búcsúzott a Bajnokok Ligájától.
De Zerbi 2024 nyarán érkezett a francia együtteshez, miután elhagyta a Brightont, ahol közel két évig dolgozott. Első szezonjában a Ligue 1 második helyére vezette a marseille-i csapatot. Távozásakor az Olympique Marseille a bajnokság negyedik helyén áll, 12 pontos hátrányban a listavezető PSG mögött.
A klub közleményében azt írták, hogy az Olympique Marseille és Roberto De Zerbi közös megegyezéssel lezárta együttműködését. Hangsúlyozták, hogy a döntés a tulajdonos, az elnök, a sportigazgató és a vezetőedző részvételével folytatott egyeztetések után született, és a szezon hátralévő részének sportszakmai kihívásait, valamint a klub érdekeit vették figyelembe.
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
