Esti lejtőfutás az olimpiai játékok évfordulójának megünneplésére a francia Alpokban található Meribelben
Sport

Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín

MTI
2026. február 7. 16:25

Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján - jelentették szombaton az olasz nyomozó hatóságok.

Az APA osztrák hírügynökség beszámolója szerint a Bologna-Padova vonalon egy váltónál házilag készített robbanószerkezetet találtak, amelyet tűzszerészek hatástalanítottak. Ugyanezen a vonalon egy kábelcsatornában elektromos vezetékeket vágtak el ismeretlenek. A Bologna-Ancona vonalon, Pesaro közelében egy elektromos berendezésnél keletkezett tűz. A hatóságok nem zárják ki, hogy a cselekmények mögött "anarchista csoportok" állnak - írták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Reuters hírügynökség rendőrségi közlésre hivatkozva arról számolt be, hogy Bologna közelében egy vasúti váltónál keletkezett tűz, amely megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit. A rendőrség szerint a tűz feltehetően szándékos gyújtogatás eredménye. A helyszínen a vasúti rendőrség és a terrorellenes egységek vizsgálódnak.

Indul a nagyüzem az olimpián: ma ezekben a számokban láthatjuk a sportolókat
Indul a nagyüzem az olimpián: ma ezekben a számokban láthatjuk a sportolókat
Öt számban osztanak ma érmeket az olimpián, de lesz jégkorong is, illetve műkorcsolya. Lássuk az első versenynap programját?

Az olasz állami vasúttársaság, a Ferrovie dello Stato (FS) közlése szerint a távolsági, InterCity- és regionális vonatközlekedésben akár 90 perces késések is kialakulhatnak, egyes regionális járatok más útvonalon közlekednek, más vonatok indulását törölték. A fennakadások a Bologna-Velence és a Bologna-Milánó vonalat, valamint az adriai tengerpart felé tartó forgalmat is érintették. A 2026-os téli olimpia házigazdái Milánó és Cortina d’Ampezzo, ahová vasúti közlekedéssel Velencén keresztül lehet eljutni. A hatóságok nem jelezték, hogy a történtek közvetlenül az olimpiai eseményekhez kapcsolódnának. Franciaországban is hasonló vasúti szabotázsakciók történtek a 2024-es párizsi nyári olimpia előtt.

Címlapkép: Getty Images
