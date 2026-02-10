A kormány rendelettel kivonta a végrehajtás alól a sportszervezetek működésére adott állami támogatásokat.
Megszólalt balesete után a horrorbukást elszenvedő Lindsey Vonn: semmit nem bán az amerikai síző
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen - tudósított a BBC.
A 41 éves sportoló karja mindössze 13 másodperccel a rajt után beakadt az egyik kapuba, emiatt elvesztette egyensúlyát és elesett.
A 2010-es olimpiai bajnokot hosszasan ápolták a pályán, majd helikopterrel a trevisói kórházba szállították. Az orvosok összetett sípcsonttörést állapítottak meg, amelynek kezelése több műtétet igényel. A balesetről itt írtunk vasárnap.
Vonn már eleve sérülten állt rajthoz: kilenc nappal korábban a svájci világkupa-futamon szakadt el a bal térdében az elülső keresztszalag. Ennek ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy elinduljon ötödik, egyben utolsó olimpiáján.
Nem úgy ért véget az olimpiai álmom, ahogy szerettem volna. Nem volt mesebeli befejezés, ez egyszerűen az élet. A fájdalom ellenére nem bánok semmit. Amikor a rajtnál álltam, tudtam, hogy esélyem van a győzelemre – ez önmagában is győzelem volt
– írta közösségi oldalán a kétszeres világbajnok.
A sportoló hangsúlyozta, hogy sem a frissen elszakadt keresztszalag, sem korábbi sérülései – köztük a részleges térdprotézis – nem játszottak szerepet a balesetben. Vonn döntése, hogy sérülten is vállalta a versenyzést, megosztotta a közvéleményt. Sokan bátorságát és elszántságát méltatták, mások viszont a maradandó károsodás kockázatára figyelmeztettek.
A síelés mindig is rendkívül veszélyes sport volt. Az életben is kockáztatunk, álmodunk, szeretünk, ugrunk – és néha elesünk. De ez az élet szépsége: megpróbálhatjuk. Az egyetlen kudarc az, ha meg sem próbáljuk
– fogalmazott.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
