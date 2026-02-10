2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Síző fekszik a havon egy esés után síelés közben. valeset, sí, tél, téli sportok, havas sport
Sport

Megszólalt balesete után a horrorbukást elszenvedő Lindsey Vonn: semmit nem bán az amerikai síző

Pénzcentrum
2026. február 10. 10:14

Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen - tudósított a BBC.

A 41 éves sportoló karja mindössze 13 másodperccel a rajt után beakadt az egyik kapuba, emiatt elvesztette egyensúlyát és elesett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2010-es olimpiai bajnokot hosszasan ápolták a pályán, majd helikopterrel a trevisói kórházba szállították. Az orvosok összetett sípcsonttörést állapítottak meg, amelynek kezelése több műtétet igényel. A balesetről itt írtunk vasárnap.

Vonn már eleve sérülten állt rajthoz: kilenc nappal korábban a svájci világkupa-futamon szakadt el a bal térdében az elülső keresztszalag. Ennek ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy elinduljon ötödik, egyben utolsó olimpiáján.

A 2026-os téli olimpia hírei, eredményei, érdekességei a Sportonlineon: KATTINTS!

Nem úgy ért véget az olimpiai álmom, ahogy szerettem volna. Nem volt mesebeli befejezés, ez egyszerűen az élet. A fájdalom ellenére nem bánok semmit. Amikor a rajtnál álltam, tudtam, hogy esélyem van a győzelemre – ez önmagában is győzelem volt

– írta közösségi oldalán a kétszeres világbajnok.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A sportoló hangsúlyozta, hogy sem a frissen elszakadt keresztszalag, sem korábbi sérülései – köztük a részleges térdprotézis – nem játszottak szerepet a balesetben. Vonn döntése, hogy sérülten is vállalta a versenyzést, megosztotta a közvéleményt. Sokan bátorságát és elszántságát méltatták, mások viszont a maradandó károsodás kockázatára figyelmeztettek.

A síelés mindig is rendkívül veszélyes sport volt. Az életben is kockáztatunk, álmodunk, szeretünk, ugrunk – és néha elesünk. De ez az élet szépsége: megpróbálhatjuk. Az egyetlen kudarc az, ha meg sem próbáljuk

– fogalmazott.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #kórház #baleset #síelés #sport #instagram #sérülés #sportoló #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:22
10:14
10:02
09:51
09:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
1 hete
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
4
7 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
5
4 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 10:02
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 09:25
Áramütésveszélyesek az IKEA lámpái: ezeket hívták vissza, nagyon veszélyesek
Agrárszektor  |  2026. február 10. 08:59
Jön a nagy hidegbetörés? Itt a friss előrejelzes, mutatjuk, mi vár ránk