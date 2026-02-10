Ez se jött össze: három kiesés a magyar short trackeseknél, csak egy továbbjutás sikerült

Vegyes magyar eredmények születtek a milánói téli olimpia keddi rövidpályás gyorskorcsolya-versenyein: Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók számára ellentmondásosan alakult a keddi versenynap a milánói téli olimpián. Végi Diána Laura nem jutott tovább az 500 méteres táv selejtezőjéből, Mun Vondzsun viszont sikerrel vette az 1000 méteres előfutamot, míg Nógrádi Bence ugyanazon a távon kiesett.

A mindössze 19 éves Végi Diána Laura rendkívül erős mezőnyben állt rajthoz az 500 méteres selejtezőben. Futamában a világ élvonalához tartozó riválisokkal került egy futamba: a holland színekben versenyző Selma Poutsma olimpiai és világbajnoki cím birtokosa, valamint az idei Európa-bajnokság bronzérmese ezen a távon. A kanadai Florence Brunelle világbajnok és kétszeres junior-világbajnok a számban, a kínai Fan Kohszin pedig négy éve vegyes váltóban szerzett olimpiai aranyérmet.

A férfiak 1000 méteres versenyében Mun Vondzsun eredményesen szerepelt, és továbbjutott a következő körbe. Nógrádi Bence ugyanakkor nem tudta teljesíteni a továbbjutáshoz szükséges feltételeket, így számára ezen a távon véget ért az olimpiai szereplés. Ugyanígy járt a 2000 méteres vegyes váltó: a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállítású magyar négyes a negyeddöntőben kiesett.

