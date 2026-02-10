2026. február 10. kedd Elvira
Budapest
Fegyveres rablók használt a fegyvert, hogy rablás a pénzt, Használja Gun fegyveres rablás, Fegyveres rablók, használt a sablon vagy montázs a design, Banner reklám termék, Nézet felülről. Háttér másolási lehetőséggel.
Sport

Rálőttek a döntő után az amerikaifocistára: műteni kellett a lábát

Pénzcentrum
2026. február 10. 11:17

Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védekező játékosát, miután bokán találta egy lövedék - írta meg a BBC.

Az eset hétfőn, helyi idő szerint hajnali négy óra után történt. A sérülés nem életveszélyes, és a 27 éves amerikaifutballista pályafutását sem veszélyezteti. A San Franciscó-i rendőrség egyelőre nem tartóztatott le senkit az ügyben.

White vasárnap még a helyszínen szurkolt a Super Bowlon a kaliforniai Levi's Stadionban, ahol korábbi csapata, a New England Patriots vereséget szenvedett a Seattle Seahawkstól.  A játékost 2025-ben igazolta le a 49ers. Az előző idényben – a rájátszást is beleszámítva – tizenegy mérkőzésen lépett pályára.

White-ot 2023-ban választották ki a drafton, azóta összesen 47 meccsen szerepelt az NFL-ben, ezek közül húszat kezdőként játszott végig. Eddigi pályafutása során a Patriots és a 49ers színeiben összesen száz szerelést, hét és fél sacket és két kierőszakolt labdavesztést jegyzett.

White a második 49ers-játékos, akit az elmúlt másfél évben meglőttek: csapattársát, Ricky Pearsallt egy rablási kísérlet során sebesítették meg.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #sport #bűncselekmény #műtét #usa #bűnügy #amerikai egyesült államok #lövöldözés #amerikai futball #amerikai foci

