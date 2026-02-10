Vádat emeltek egy 41 fős bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákkal segített vállalkozásoknak jogellenesen csökkenteni adófizetési kötelezettségüket.
Rálőttek a döntő után az amerikaifocistára: műteni kellett a lábát
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védekező játékosát, miután bokán találta egy lövedék - írta meg a BBC.
Az eset hétfőn, helyi idő szerint hajnali négy óra után történt. A sérülés nem életveszélyes, és a 27 éves amerikaifutballista pályafutását sem veszélyezteti. A San Franciscó-i rendőrség egyelőre nem tartóztatott le senkit az ügyben.
White vasárnap még a helyszínen szurkolt a Super Bowlon a kaliforniai Levi's Stadionban, ahol korábbi csapata, a New England Patriots vereséget szenvedett a Seattle Seahawkstól. A játékost 2025-ben igazolta le a 49ers. Az előző idényben – a rájátszást is beleszámítva – tizenegy mérkőzésen lépett pályára.
White-ot 2023-ban választották ki a drafton, azóta összesen 47 meccsen szerepelt az NFL-ben, ezek közül húszat kezdőként játszott végig. Eddigi pályafutása során a Patriots és a 49ers színeiben összesen száz szerelést, hét és fél sacket és két kierőszakolt labdavesztést jegyzett.
White a második 49ers-játékos, akit az elmúlt másfél évben meglőttek: csapattársát, Ricky Pearsallt egy rablási kísérlet során sebesítették meg.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét.
Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.
A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét.
A tündérmese vége: irtózatosat bukott Lindsey Vonn az olimpián, ordított a fájdalomtól a síző + videó
Alig fél percig tartott a verseny a legendás amerikai sízőnek - horrorsérülés után mentő vitte el.
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt.
Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze. De ki nyeri a döntőt és hogyan?
Dana White, az UFC elnöke egy trösztellenes per meghallgatásán azt állította, hogy nem vesz részt a szervezet mérkőzéseinek összeállításában.
