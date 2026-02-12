2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
12 °C Budapest
Nottingham, Egyesült Királyság. 09.21.2023 Nottingham Forest Football Club, The City Ground. Légi felvétel. 2023. szeptember 21.
Jöhet az idei negyedik edző: megint kirúgta menedzserét a Nottingham Forest

2026. február 12. 11:24

Sean Dyche akkor vette át a Nottingham Forest irányítását, amikor a csapat a 18. helyen állt a tabellán, és az első nyolc bajnokin mindössze egyetlen győzelmet tudott felmutatni - írja a BBC Sport.

Idén már a negyedik edző ül majd le a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest padjára, miután a vezetőség csütörtökön éjfélkor bejelentette, hogy elbocsátotta az októberben kinevezett Sean Dyche-t.

Az új vezetőedző bemutatkozása annak idején nem sikerült jól, ezt követően azonban fordult a kocka: volt olyan, hogy hét bajnokiból négyet megnyertek, egyen döntetlenre végeztek, és ennek köszönhetően sikerült kimászniuk a kiesőzónából.

A lendület ezután átmenetileg megtört, a csapat négy egymást követő vereséget szenvedett. A Forest azonban ismét talpra állt: a szintén a kiesés elől menekülő West Ham otthonában 2–1-re nyert, majd az éllovas Arsenal ellen is értékes döntetlent harcolt ki. Mindezek ellenére a Leeds United és a West Ham javuló formája miatt a nottinghamiak továbbra sem tudtak igazán elszakadni a veszélyzónától.

Anglia
Nottingham Forest
Piaci érték: 591,60M
Edző: Sean Dyche
Jelenlegi helyezés: #17
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
16.
Tottenham Hotspur
26
7
8
11
36
37
-1
29
17.
Nottingham Forest
26
7
6
13
25
38
-13
27
18.
West Ham United
26
6
6
14
32
49
-17
24
Adatlap létrehozva: 2026.02.12.

Az Európa-ligában a csoportkörben a mezőny második felében zártak, nyolc mérkőzésen négy győzelmet, két döntetlent és két vereséget számlálva, ami így is elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz az egyenes kieséses szakaszba - többek között a Fradit is legyőzve. Február 19-én a török Fenerbahce ellen lépnek pályára a legjobb tizenhat közé jutásért. A hazai kupasorozatokban kevésbé alakultak jól a dolgok: a Ligakupában a Swansea, az FA-kupában pedig a Wrexham búcsúztatta a csapatot.

Dyche csak ebben a szezonban a harmadik kirúgott Forest-edző: a Premier League-ben eddig sosem volt olyan, hogy négy vezetőedző legyen egy csapat élén egyetlen szezonon belül. A sajtóhírek szerint a Forest már tárgyal a szintén kiesőhelyen élvő Wolverhampton nemrég kirúgott edzőjével, a portugál Pereirával.
Címlapkép: Getty Images
#sport #kirúgás #labdarúgás #premier league #Arsenal #európa liga #ferencváros #angol foci #west ham united #edzőváltás #nottingham forest

