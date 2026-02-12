Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Jöhet az idei negyedik edző: megint kirúgta menedzserét a Nottingham Forest
Sean Dyche akkor vette át a Nottingham Forest irányítását, amikor a csapat a 18. helyen állt a tabellán, és az első nyolc bajnokin mindössze egyetlen győzelmet tudott felmutatni - írja a BBC Sport.
Idén már a negyedik edző ül majd le a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest padjára, miután a vezetőség csütörtökön éjfélkor bejelentette, hogy elbocsátotta az októberben kinevezett Sean Dyche-t.
Az új vezetőedző bemutatkozása annak idején nem sikerült jól, ezt követően azonban fordult a kocka: volt olyan, hogy hét bajnokiból négyet megnyertek, egyen döntetlenre végeztek, és ennek köszönhetően sikerült kimászniuk a kiesőzónából.
A lendület ezután átmenetileg megtört, a csapat négy egymást követő vereséget szenvedett. A Forest azonban ismét talpra állt: a szintén a kiesés elől menekülő West Ham otthonában 2–1-re nyert, majd az éllovas Arsenal ellen is értékes döntetlent harcolt ki. Mindezek ellenére a Leeds United és a West Ham javuló formája miatt a nottinghamiak továbbra sem tudtak igazán elszakadni a veszélyzónától.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
16.
Tottenham Hotspur
|
26
|
7
|
8
|
11
|
36
|
37
|
-1
|
29
|
17.
Nottingham Forest
|
26
|
7
|
6
|
13
|
25
|
38
|
-13
|
27
|
18.
West Ham United
|
26
|
6
|
6
|
14
|
32
|
49
|
-17
|
24
Az Európa-ligában a csoportkörben a mezőny második felében zártak, nyolc mérkőzésen négy győzelmet, két döntetlent és két vereséget számlálva, ami így is elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz az egyenes kieséses szakaszba - többek között a Fradit is legyőzve. Február 19-én a török Fenerbahce ellen lépnek pályára a legjobb tizenhat közé jutásért. A hazai kupasorozatokban kevésbé alakultak jól a dolgok: a Ligakupában a Swansea, az FA-kupában pedig a Wrexham búcsúztatta a csapatot.
Dyche csak ebben a szezonban a harmadik kirúgott Forest-edző: a Premier League-ben eddig sosem volt olyan, hogy négy vezetőedző legyen egy csapat élén egyetlen szezonon belül. A sajtóhírek szerint a Forest már tárgyal a szintén kiesőhelyen élvő Wolverhampton nemrég kirúgott edzőjével, a portugál Pereirával.
