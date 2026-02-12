Jöhet az idei negyedik edző: megint kirúgta menedzserét a Nottingham Forest

Sean Dyche akkor vette át a Nottingham Forest irányítását, amikor a csapat a 18. helyen állt a tabellán, és az első nyolc bajnokin mindössze egyetlen győzelmet tudott felmutatni - írja a BBC Sport.

Idén már a negyedik edző ül majd le a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest padjára, miután a vezetőség csütörtökön éjfélkor bejelentette, hogy elbocsátotta az októberben kinevezett Sean Dyche-t.

Az új vezetőedző bemutatkozása annak idején nem sikerült jól, ezt követően azonban fordult a kocka: volt olyan, hogy hét bajnokiból négyet megnyertek, egyen döntetlenre végeztek, és ennek köszönhetően sikerült kimászniuk a kiesőzónából.

A lendület ezután átmenetileg megtört, a csapat négy egymást követő vereséget szenvedett. A Forest azonban ismét talpra állt: a szintén a kiesés elől menekülő West Ham otthonában 2–1-re nyert, majd az éllovas Arsenal ellen is értékes döntetlent harcolt ki. Mindezek ellenére a Leeds United és a West Ham javuló formája miatt a nottinghamiak továbbra sem tudtak igazán elszakadni a veszélyzónától.

Anglia Nottingham Forest Piaci érték: 591,60M Edző: Sean Dyche Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #17 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 16. Tottenham Hotspur 26 7 8 11 36 37 -1 29 17. Nottingham Forest 26 7 6 13 25 38 -13 27 18. West Ham United 26 6 6 14 32 49 -17 24 Adatlap létrehozva: 2026.02.12.

Az Európa-ligában a csoportkörben a mezőny második felében zártak, nyolc mérkőzésen négy győzelmet, két döntetlent és két vereséget számlálva, ami így is elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz az egyenes kieséses szakaszba - többek között a Fradit is legyőzve. Február 19-én a török Fenerbahce ellen lépnek pályára a legjobb tizenhat közé jutásért. A hazai kupasorozatokban kevésbé alakultak jól a dolgok: a Ligakupában a Swansea, az FA-kupában pedig a Wrexham búcsúztatta a csapatot.

Dyche csak ebben a szezonban a harmadik kirúgott Forest-edző: a Premier League-ben eddig sosem volt olyan, hogy négy vezetőedző legyen egy csapat élén egyetlen szezonon belül. A sajtóhírek szerint a Forest már tárgyal a szintén kiesőhelyen élvő Wolverhampton nemrég kirúgott edzőjével, a portugál Pereirával.