amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Valamire csak jó lesz: hova kerülnek a feleslegesen legyártott Super Bowl bajnoki pólók?

Pénzcentrum
2026. február 10. 18:22

Amint kihirdetik a Super Bowl győztesét, az NFL már kész bajnoki sapkákkal, pólókkal és pulóverekkel várja a szurkolókat – mindezt úgy, hogy a döntő előtt mindkét csapat számára előre legyártatja a győzelmet hirdető termékeket - tudósított a People.

A szurkolóknak gyakorlatilag egy percet sem kell várniuk: a győztes csapat logójával ellátott ruhák és kiegészítők már a lefújás pillanatában elérhetők. Ez csak úgy valósítható meg, hogy a liga mindkét döntős számára elkészítteti a bajnoki kollekciót – sapkákat, pulóvereket, pólókat –, amelyek az adott csapatot ünneplik bajnokként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nagyközönség azonban – legalábbis az Egyesült Államokban – végül csak az egyik csapat termékeivel találkozik. 1997-ig az NFL egyszerűen megsemmisítette a vesztes csapat számára gyártott árut. Azóta azonban környezetbarátabb és társadalmilag felelősebb megoldást alkalmaznak.

1997-ben a World Vision nevű nonprofit szervezet kereste meg a ligát azzal az ötlettel, hogy a fel nem használt termékeket inkább rászorulóknak adományozzák az Egyesült Államokon kívül. 2015-től ezt a feladatot a Good360 vette át, amely azóta gondoskodik a felesleges készletek szétosztásáról.

Vasárnap este, amikor lefújják a meccset, az NFL biztosítani akarja, hogy a győztes szurkolói azonnal hozzájussanak egy sapkához vagy pólóhoz. Mi összegyűjtjük a vesztes csapat előre legyártott termékeit, és eljuttatjuk olyan gyerekekhez, akiknek a sapka megvédi a szemét a naptól, a póló pedig melegen tartja éjszaka

– magyarázta Romaine Seguin, a Good360 akkori vezérigazgatója. 

A szervezet nemcsak az NFL-lel működik együtt: a Major League Baseball számára is végez hasonló munkát, és a World Series vesztes csapatának bajnoki termékeit is újrahasznosítja adomány formájában.

Shari Rudolph, a Good360 egykori marketingigazgatója szerint bajnokságonként mindössze néhány ezer darab jut el adományként a rászorulókhoz. A szervezet 2021-ben összesen 1,3 milliárd dollár értékű adományt kezelt, ehhez képest a Super Bowl-termékek mennyisége viszonylag csekélynek számít.

A szurkolók hivatalosan nem vásárolhatják meg a vesztes csapat bajnoki kollekcióját. Az NFL szigorú szabályokat alkalmaz, hogy ezek az áruk ne kerülhessenek a nyilvánosság elé. Az adományokat előre ellenőrzött partnereknek küldik, kizárólag az Egyesült Államokon kívülre – többek között Afrikába, a Közel-Keletre, Ázsiába és Dél-Amerikába.

A liga a pontos célországokat is titokban tartja, hogy megakadályozza a viszonteladókat és gyűjtőket abban, hogy hasznot húzzanak ezekből a termékekből. Ennek ellenére időnként mégis felbukkannak ilyen árucikkek a piacon. 2022-ben például egy póló, amely a Cincinnati Bengalst hirdette a Super Bowl győztesének – jóllehet valójában a San Francisco 49ers nyert –, 10 000 dolláros áron jelent meg az eBayen.

Nemcsak a pólók és sapkák készülnek el előre mindkét csapat számára. A mérkőzés végén a győztes csapat színeiben lehulló konfettit is előre legyártják, ráadásul külön mindkét lehetséges győztes színösszeállítására, ha a csapatok színei eltérnek. A fel nem használt konfettit visszaküldik a gyártónak, ahol újrahasznosítják – magát a konfettit is 98 százalékban újrahasznosított ipari anyagokból készítik.
Címlapkép: Getty Images
#adomány #sport #afrika #környezetvédelem #újrahasznosítás #ázsia #hulladékhasznosítás #Közel-Kelet #nfl #amerikai futball #sportgazdaság #dél-amerika

