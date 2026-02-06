Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián

Egy Eb-érem után szeretnék bizonyítani, hogy a világelitben is helyük van. Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.

2022 után most, a 2026-os téli olimpián is lesz magyar műkorcsolyapáros a a jégcsarnokban: Szvjacsenko Alekszej és Pavlova Marija páros műkorcsolyában indulnak, és szeretnék bizonyítani, hogy helyük van a világelitben.

A Pénzcentrum már több, a téli olimpián szereplő magyar sportolót is bemutatott. A sorozat eddigi részeit itt olvashatod el:

Az 1999-ben Szentpéterváron született Szvjacsenko Alekszej hatéves korában kezdett korcsolyázni szülővárosában. Pályafutását egyéniben indította, majd tizenkét évesen váltott párosra. Első partnerével 2019-ig négy nemzetközi juniorversenyen vett részt, legnagyobb sikerüket Kanadában érték el egy harmadik hellyel. Több partnerváltás után 2022 márciusában Szocsiban talált egymásra Pavlova Marijával. Az orosz válogatott nemzetközi eltiltása miatt novemberben úgy döntöttek, hogy magyar színekben folytatják közös pályafutásukat.

A 2004-ben Moszkvában született Pavlova Marija ötévesen kezdett korcsolyázni. Családjával egy időre Kanadába költöztek, majd visszatértek Oroszországba, ahol egyéniben kétszeres bajnok lett. Magyarországon először Nagy Balázzsal alkotott párost 2021 szeptemberétől, vele érte el első nemzetközi eredményeit magyar színekben. A 2022-es Európa-bajnokságon a 11. helyen végeztek, majd az év végén különváltak útjaik.

Pavlova és Szvjacsenko együttműködése gyorsan meghozta az eredményeket. Edzésközpontjuk Szocsiban maradt, ahol a neves szakember, Dmitrij Szavin irányította a felkészülésüket. A páros 2023-ban megnyerte a magyar bajnokságot és a Négy Nemzet Bajnokságát, a finnországi Európa-bajnokságon pedig az ötödik helyen zárt. A japán világbajnokságon elért hetedik helyezés évtizedek óta a legjobb magyar eredmény volt ebben a számban.

Folyamatos fejlődésüket jelezte, hogy a következő évadban Kanadában megszerezték az első magyar páros Grand Prix-érmet, és rendszeres résztvevői lettek a nemzetközi GP-sorozatnak. A 2024-es világbajnokságon elért negyedik helyezés után a 2025-ös Európa-bajnokságon már csak 0,44 ponttal maradtak le a dobogóról.

A sikeres páros következő nagy megmérettetése a 2026-os olaszországi téli olimpia lesz, ahol Magyarországot képviselik majd a műkorcsolya páros versenyszámában.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA