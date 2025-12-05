Elhagyhatja a Liverpoolt Mo Salah? Szokatlan lépésre készülnek a szaúdiak, ez borítaná a bilit

A szaúdi labdarúgó-bajnokság kész saját maga finanszírozni Mo Salah átigazolását, miután a 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette - írja a Goal.com.

Salah jövője a Liverpoolnál bizonytalanná vált, miután az elmúlt két Premier League-mérkőzésen nem került be a kezdőcsapatba. A szaúdi Pro League vezetősége már jelezte, hogy kész jelentős összeget áldozni a játékos megszerzésére, amennyiben az egyiptomi nyitott lenne a váltásra - írja a The Telegraph.

A Liverpool korábban, 2024-ben elutasított egy 150 millió fontos ajánlatot az Al-Ittihad csapatától, Salah pedig maga is elismerte, hogy "komoly tárgyalásokat" folytatott a szaúdi liga képviselőivel, mielőtt tavaly nyáron meghosszabbította szerződését az Anfielden. A 2027-ig érvényes kontraktus miatt most már átigazolási díjat kellene fizetni érte, ami még jelentősebbé teszi jelenlegi mellőzését.

A szaúdi liga továbbra is sztárjátékosokat szeretne szerződtetni a 2034-es szaúd-arábiai világbajnokságra készülve, és Salah tökéletesen illeszkedne ebbe a stratégiába. Az ország Állami Befektetési Alapja négy klubot is birtokol, így a pénzügyi háttér adott egy ilyen kaliberű igazoláshoz, még a tavalyi visszafogottabb költekezés után is.

Salah hirtelen mellőzése felerősítette a Liverpool belső feszültségeit Slot irányítása alatt. Virgil van Dijk csapatkapitány kijelentése, miszerint egyetlen játékosnak sincs "korlátlan hitele", jól mutatja a csapaton belüli változásokat. Slot elismerte, hogy Salah "nem boldog", de kitart döntése mellett, hogy a csapat strukturális problémáit orvosolja.

A szaúdi liga számára ez ritka lehetőség, hogy megszerezze az elmúlt évtized egyik legismertebb játékosát. A korábbi próbálkozások azért hiúsultak meg, mert a Liverpool nem akarta megbontani támadósorát, de a jelenlegi helyzet új reményeket ad a szaúdi kluboknak. Salah korábban pozitívan nyilatkozott a szaúdi liga vezetőivel való kapcsolatáról, ami nyitva hagyja az utat egy esetleges átigazolás előtt.

Salah idei szezonja nem alakul fényesen, mindössze öt gólt szerzett az összes versenyben. Csökkent hatékonysága és Slot rendszeréhez való alkalmazkodási nehézségei szokatlan helyzetet teremtettek, ahol a Liverpool a csapat egyensúlyát helyezi előtérbe Salah támadói szabadsága helyett.

Az időzítés azért is fontos, mert Salah már túl van szerződése felén, így a következő 12 hónap kulcsfontosságú lesz a Liverpool hosszú távú tervezése szempontjából. Ha a klub úgy véli, hogy Salah szerepe csökkenni fog Slot irányítása alatt, akkor logikus pénzügyi döntés lenne jelentős összegért eladni őt 2027 előtt.

Sok múlik azon, hogyan reagál Salah a mellőzésre, és milyen beszélgetések zajlanak közte, Slot és a Liverpool vezetősége között a következő hetekben. Ha a bajnokcsapat visszahelyezi őt a kezdőcsapatba és visszaadja önbizalmát, sikeresen elhalaszthatják a szaúdi érdeklődést 2027-ig. De ha a kispadon ülés trenddé válik, vagy ha Salah alulértékeltnek érzi magát, a szaúdi liga készen áll egy új, teljesen finanszírozott ajánlattal 2026 nyarán, vagy akár már januárban.

Salah számára azonban az első akadály nem Angliában lesz, mivel hamarosan az Afrika-kupára utazik, ahol Egyiptom első AFCON-címét szeretné megszerezni 2010 óta.