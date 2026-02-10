2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
British currency. Twenty pounds.
Sport

Álomfizetésért játszik Angliában Tóth Alex: százmilliókat kaszálhat a fiatal focista

Pénzcentrum
2026. február 10. 14:23

A januári átigazolási időszak egyik legnagyobb magyar vonatkozású ügylete volt, hogy a 20 éves középpályás, Tóth Alex a Ferencvárostól az angol élvonalban szereplő Bournemouth csapatához szerződött, mintegy 12 millió eurós, azaz körülbelül 4,5 milliárd forintos átigazolási díjért. Most már az is ismert, milyen fizetésben részesül a magyar válogatott játékos új klubjánál.

A capology.com szakportál adatai szerint Tóth Alex heti bére 40 ezer font, vagyis megközelítőleg 17 millió forint. Ez éves szinten mintegy 2 millió fontot jelent, ami hozzávetőleg 885 millió forintnak felel meg. A fizetés nemzetközi összevetésben kifejezetten jelentős, a Bournemouth keretén belül azonban nem tartozik a legmagasabb juttatások közé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csapat bérhierarchiájának élén a brazil csatár, Evanilson áll, aki heti 85 ezer fontot, nagyjából 37,6 millió forintot keres. Ez jól érzékelteti, hogy Tóth javadalmazása a klubon belüli középmezőnybe sorolható, ami egy télen érkező, fiatal játékos esetében teljesen megszokottnak tekinthető.

Tóth Alex
Csapata: Bournemouth AFC
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 21 év
Szerződése lejár: 2031. június 29.
Piaci értéke: 8M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.10.

A magyar középpályás szerződtetését az angol sajtó összességében kedvezően fogadta, és többen a téli átigazolási időszak egyik legjobb üzletének tartják a Bournemouth lépését. A klub jelenleg a Premier League tabellájának 11. helyét foglalja el, és legközelebb ma este, az Everton ellen lép pályára a bajnokságban.

Korábban már írtunk arról, hogy Szoboszlai akár a Prenier League top5 legjobban fizetett játékosa közé is bekerülhet - igaz, hogy új szerződéséről még gyakorlatilag semmit nem lehet tudni, az idő viszont egyre jobban sürget. Ezt itt olvashatod el:

Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
EZ IS ÉRDEKELHET
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #foci #sport #magyar válogatott #futball #szoboszlai dominik #premier league #magyar foci #átigazolás #sportgazdaság #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:46
14:34
14:23
14:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
1 hete
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
4
1 hete
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
5
4 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 14:18
Brutálisan visszaestek az oroszok bevételei: súlyos összeomlás fordíthatja vissza Putyin terveit?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 13:03
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Agrárszektor  |  2026. február 10. 14:28
Veszélyes rágcsáló terjed Magyarországon: itt már sorra lövik ki őket