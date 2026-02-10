Álomfizetésért játszik Angliában Tóth Alex: százmilliókat kaszálhat a fiatal focista

A januári átigazolási időszak egyik legnagyobb magyar vonatkozású ügylete volt, hogy a 20 éves középpályás, Tóth Alex a Ferencvárostól az angol élvonalban szereplő Bournemouth csapatához szerződött, mintegy 12 millió eurós, azaz körülbelül 4,5 milliárd forintos átigazolási díjért. Most már az is ismert, milyen fizetésben részesül a magyar válogatott játékos új klubjánál.

A capology.com szakportál adatai szerint Tóth Alex heti bére 40 ezer font, vagyis megközelítőleg 17 millió forint. Ez éves szinten mintegy 2 millió fontot jelent, ami hozzávetőleg 885 millió forintnak felel meg. A fizetés nemzetközi összevetésben kifejezetten jelentős, a Bournemouth keretén belül azonban nem tartozik a legmagasabb juttatások közé.

A csapat bérhierarchiájának élén a brazil csatár, Evanilson áll, aki heti 85 ezer fontot, nagyjából 37,6 millió forintot keres. Ez jól érzékelteti, hogy Tóth javadalmazása a klubon belüli középmezőnybe sorolható, ami egy télen érkező, fiatal játékos esetében teljesen megszokottnak tekinthető.

A magyar középpályás szerződtetését az angol sajtó összességében kedvezően fogadta, és többen a téli átigazolási időszak egyik legjobb üzletének tartják a Bournemouth lépését. A klub jelenleg a Premier League tabellájának 11. helyét foglalja el, és legközelebb ma este, az Everton ellen lép pályára a bajnokságban.

