Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Álomfizetésért játszik Angliában Tóth Alex: százmilliókat kaszálhat a fiatal focista
A januári átigazolási időszak egyik legnagyobb magyar vonatkozású ügylete volt, hogy a 20 éves középpályás, Tóth Alex a Ferencvárostól az angol élvonalban szereplő Bournemouth csapatához szerződött, mintegy 12 millió eurós, azaz körülbelül 4,5 milliárd forintos átigazolási díjért. Most már az is ismert, milyen fizetésben részesül a magyar válogatott játékos új klubjánál.
A capology.com szakportál adatai szerint Tóth Alex heti bére 40 ezer font, vagyis megközelítőleg 17 millió forint. Ez éves szinten mintegy 2 millió fontot jelent, ami hozzávetőleg 885 millió forintnak felel meg. A fizetés nemzetközi összevetésben kifejezetten jelentős, a Bournemouth keretén belül azonban nem tartozik a legmagasabb juttatások közé.
A csapat bérhierarchiájának élén a brazil csatár, Evanilson áll, aki heti 85 ezer fontot, nagyjából 37,6 millió forintot keres. Ez jól érzékelteti, hogy Tóth javadalmazása a klubon belüli középmezőnybe sorolható, ami egy télen érkező, fiatal játékos esetében teljesen megszokottnak tekinthető.
A magyar középpályás szerződtetését az angol sajtó összességében kedvezően fogadta, és többen a téli átigazolási időszak egyik legjobb üzletének tartják a Bournemouth lépését. A klub jelenleg a Premier League tabellájának 11. helyét foglalja el, és legközelebb ma este, az Everton ellen lép pályára a bajnokságban.
Korábban már írtunk arról, hogy Szoboszlai akár a Prenier League top5 legjobban fizetett játékosa közé is bekerülhet - igaz, hogy új szerződéséről még gyakorlatilag semmit nem lehet tudni, az idő viszont egyre jobban sürget. Ezt itt olvashatod el:
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét.
Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.
A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét.
A tündérmese vége: irtózatosat bukott Lindsey Vonn az olimpián, ordított a fájdalomtól a síző + videó
Alig fél percig tartott a verseny a legendás amerikai sízőnek - horrorsérülés után mentő vitte el.
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt.
Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze. De ki nyeri a döntőt és hogyan?
Dana White, az UFC elnöke egy trösztellenes per meghallgatásán azt állította, hogy nem vesz részt a szervezet mérkőzéseinek összeállításában.
