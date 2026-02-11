Újabb sportoló került kórházba, ezúttal nyaktöréssel: mégis mi folyik a téli olimpián?

Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen, és helikopterrel Milánóba kellett szállítani további kezelésre - számolt be a The Guardian.

A 35 éves sportoló a snowboard cross versenyszámban indult volna negyedik olimpiáján, hétfőn azonban bekövetkezett a baleset. Másnap reggel erősödő fájdalmakkal ébredt, a vizsgálatok pedig két csigolyatörést állapítottak meg. A csapat vezetése szerint Bolton a súlyos sérülés ellenére is jó kedélyű, felesége már mellette van. A veterán versenyző helyét a csütörtöki selejtezőben az újonc James Johnstone veszi át.

Bolton már a negyedik sérült az ausztrál küldöttségben. Korábban Laura Peel, az akrobatikus síugrás éremesélyes versenyzője térdsérülést szenvedett, ahogy a fiatal Daisy Thomas is. Misaki Vaughan snowboardos pedig fejsérülés miatt esett ki, a vonatkozó protokoll szerint legalább hét napig nem versenyezhet.

A téli olimpia hírei, eredményei és érdekességei a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

Alisa Camplin, a csapat vezetője elmondta: a téli sportágakban sajnos gyakoriak a sérülések, különösen akkor, ha 53 sportoló indul olyan számokban, amelyek eleve magas kockázattal járnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rossz hírek mellett azonban akadt pozitív fejlemény is: Jakara Anthony, a mogul szakág olimpiai bajnoka folytatta lenyűgöző sorozatát, és a selejtezőben az első helyen végzett. A 27 éves síző négy évvel ezelőtt Pekingben is a selejtező megnyerésével indította azt a győzelmi menetelést, amely végül Ausztrália első női mogul-aranyérmét eredményezte.