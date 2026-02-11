Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
Újabb sportoló került kórházba, ezúttal nyaktöréssel: mégis mi folyik a téli olimpián?
Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen, és helikopterrel Milánóba kellett szállítani további kezelésre - számolt be a The Guardian.
A 35 éves sportoló a snowboard cross versenyszámban indult volna negyedik olimpiáján, hétfőn azonban bekövetkezett a baleset. Másnap reggel erősödő fájdalmakkal ébredt, a vizsgálatok pedig két csigolyatörést állapítottak meg. A csapat vezetése szerint Bolton a súlyos sérülés ellenére is jó kedélyű, felesége már mellette van. A veterán versenyző helyét a csütörtöki selejtezőben az újonc James Johnstone veszi át.
Bolton már a negyedik sérült az ausztrál küldöttségben. Korábban Laura Peel, az akrobatikus síugrás éremesélyes versenyzője térdsérülést szenvedett, ahogy a fiatal Daisy Thomas is. Misaki Vaughan snowboardos pedig fejsérülés miatt esett ki, a vonatkozó protokoll szerint legalább hét napig nem versenyezhet.
A téli olimpia hírei, eredményei és érdekességei a Sportonlineon; KATTINTS IDE!
Alisa Camplin, a csapat vezetője elmondta: a téli sportágakban sajnos gyakoriak a sérülések, különösen akkor, ha 53 sportoló indul olyan számokban, amelyek eleve magas kockázattal járnak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A rossz hírek mellett azonban akadt pozitív fejlemény is: Jakara Anthony, a mogul szakág olimpiai bajnoka folytatta lenyűgöző sorozatát, és a selejtezőben az első helyen végzett. A 27 éves síző négy évvel ezelőtt Pekingben is a selejtező megnyerésével indította azt a győzelmi menetelést, amely végül Ausztrália első női mogul-aranyérmét eredményezte.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét.
Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás