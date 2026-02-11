2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
Sport

Újabb sportoló került kórházba, ezúttal nyaktöréssel: mégis mi folyik a téli olimpián?

Pénzcentrum
2026. február 11. 10:23

Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen, és helikopterrel Milánóba kellett szállítani további kezelésre - számolt be a The Guardian.

A 35 éves sportoló a snowboard cross versenyszámban indult volna negyedik olimpiáján, hétfőn azonban bekövetkezett a baleset. Másnap reggel erősödő fájdalmakkal ébredt, a vizsgálatok pedig két csigolyatörést állapítottak meg. A csapat vezetése szerint Bolton a súlyos sérülés ellenére is jó kedélyű, felesége már mellette van. A veterán versenyző helyét a csütörtöki selejtezőben az újonc James Johnstone veszi át.

Bolton már a negyedik sérült az ausztrál küldöttségben. Korábban Laura Peel, az akrobatikus síugrás éremesélyes versenyzője térdsérülést szenvedett, ahogy a fiatal Daisy Thomas is. Misaki Vaughan snowboardos pedig fejsérülés miatt esett ki, a vonatkozó protokoll szerint legalább hét napig nem versenyezhet.

Alisa Camplin, a csapat vezetője elmondta: a téli sportágakban sajnos gyakoriak a sérülések, különösen akkor, ha 53 sportoló indul olyan számokban, amelyek eleve magas kockázattal járnak.

A rossz hírek mellett azonban akadt pozitív fejlemény is: Jakara Anthony, a mogul szakág olimpiai bajnoka folytatta lenyűgöző sorozatát, és a selejtezőben az első helyen végzett. A 27 éves síző négy évvel ezelőtt Pekingben is a selejtező megnyerésével indította azt a győzelmi menetelést, amely végül Ausztrália első női mogul-aranyérmét eredményezte.

