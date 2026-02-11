2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
Utah Olympic Park, Utah, USA
Sport

Szembeszáll a NOB-bal az ukrán szánkós: hiába tiltották meg, akkor is abban a sisakban versenyez, amiben ő akar

Pénzcentrum
2026. február 11. 15:23

Vlagyiszlav Heraszkovics ukrán szánkós kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián - írja a BBC.

A NOB szerint a sisak sérti az olimpiai charta szabályait, ugyanakkor felajánlották Heraszkovicsnak, hogy fekete karszalagot viselhet az áldozatok emlékére.

A 26 éves sportoló nem ért egyet a döntéssel. Heraszkovics szerint a sisak nem ütközik az olimpiai szabályokba.

Őszintén hiszem, hogy nem sértettünk meg semmilyen szabályt. Az 50-es szabály a politikai, diszkriminatív és faji propagandáról szól, és ez a sisak egyértelműen nem erről szól

– magyarázta, hozzátéve, hogy minden edzésen viselte, és a versenyen is ezt fogja használni.

A Reutersnek azt is elmondta, hogy a sisakon látható áldozatok közül sokan sportolók voltak, köztük a tinédzser súlyemelő Alina Perehudova, a bokszoló Pavlo Iscsenko és a jégkorongozó Olekszij Loginov. Néhányukat személyesen is ismerte.

Meg kell értenünk, hogy a NOB-nak egyensúlyt kell tartania. Több mint kilencven ország versenyez itt, ezrek az atléták, sokaknak vannak megemlékezni való. Az olimpiának biztonságos térnek kell lennie a versengésre

– mondta Mark Adams, a NOB szóvivője.

Heraszkovics az ukrán csapat zászlóvivője volt a megnyitón. A 2022-es pekingi téli olimpián "Ne legyen háború Ukrajnában" feliratú táblát tartott fel, néhány nappal az orosz invázió kezdete előtt. Ő Ukrajna első olimpiai szánkósa. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon megköszönte a versenyzőnek, hogy emlékezteti a világot az ukrán küzdelem árára.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #ukrajna #ukrán #tiltás #élsport #nob #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #téli olimpia #olimpia2026

