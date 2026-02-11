2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
6 °C Budapest
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Itt a vége: kirúgták a Tottenham vezetőedzőjét, egy évet sem bírt a padon

Pénzcentrum
2026. február 11. 11:45

A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot. Az utolsó csepp a pohárban a Newcastle elleni hazai vereség volt - közölte a BBC.

A klub kedden, a Newcastle United elleni 2–1-es hazai vereséget követően jelentette be a döntést, amely véget vetett a dán vezetőedző alig nyolc hónapig tartó megbízatásának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tottenham jelenleg a Premier League 16. helyén áll, és mindössze öt pont választja el a kiesőzónától. A csapat nyolc bajnoki mérkőzés óta nyeretlen, ami 2008 októbere óta a leghosszabb negatív sorozata. Az elmúlt 17 bajnoki találkozóból csak kettőt tudott megnyerni, és összesen 12 pontot szerzett. A klub közleménye szerint mindent megtettek azért, hogy időt és támogatást biztosítsanak Franknek a közös jövő építéséhez, ám a legutóbbi eredmények fényében elkerülhetetlenné vált a változtatás.

A dán szakember júniusban vette át a csapat irányítását Ange Postecoglou menesztése után, és 2028-ig szóló szerződést írt alá. A bajnokságban gyengén szerepeltek: mérlegük 7 győzelem, 8 döntetlen és 11 vereség. A nemzetközi porondon ugyanakkor jobb eredményt értek el, a Bajnokok Ligájában a negyedik helyen végezve automatikusan bejutottak a legjobb 16 közé.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 876,50M
Edző: Thomas Frank
Jelenlegi helyezés: #16
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Leeds United
26
7
9
10
36
45
-9
30
16.
Tottenham Hotspur
26
7
8
11
36
37
-1
29
17.
Nottingham Forest
25
7
5
13
25
38
-13
26
Adatlap létrehozva: 2026.02.11.

Az elmúlt hetekben a hazai közönség többször kifütyülte a csapatot, a West Ham elleni vereség és a Burnley elleni döntetlen alkalmával pedig a szurkolók már a "reggel kirúgnak" rigmust skandálták az edzőnek. Cristian Romero csapatkapitány a Manchester City elleni döntetlen után "szégyenletesnek" nevezte, hogy mindössze 11 bevethető játékosuk maradt. Az argentin védő azóta kiállítást kapott a Manchester United ellen, így a következő három bajnokin, köztük az Arsenal elleni rangadón sem léphet pályára.

Frank munkáját jelentősen megnehezítették a sérülések: Bergvall, Davies, Richarlison, Bentancur, Kudus, Kulusevski és Maddison is hosszabb ideje hiányzik a keretből. Az 52 éves edző a Tottenhamhez érkezése előtt hét éven át irányította a Brentfordot, amelyet 2021-ben feljuttatott a Premier League-be.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #klub #premier league #edző #tottenham #angol foci #angol bajnokság #edzőváltás

