Itt a vége: kirúgták a Tottenham vezetőedzőjét, egy évet sem bírt a padon

A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot. Az utolsó csepp a pohárban a Newcastle elleni hazai vereség volt - közölte a BBC.

A klub kedden, a Newcastle United elleni 2–1-es hazai vereséget követően jelentette be a döntést, amely véget vetett a dán vezetőedző alig nyolc hónapig tartó megbízatásának.

A Tottenham jelenleg a Premier League 16. helyén áll, és mindössze öt pont választja el a kiesőzónától. A csapat nyolc bajnoki mérkőzés óta nyeretlen, ami 2008 októbere óta a leghosszabb negatív sorozata. Az elmúlt 17 bajnoki találkozóból csak kettőt tudott megnyerni, és összesen 12 pontot szerzett. A klub közleménye szerint mindent megtettek azért, hogy időt és támogatást biztosítsanak Franknek a közös jövő építéséhez, ám a legutóbbi eredmények fényében elkerülhetetlenné vált a változtatás.

A dán szakember júniusban vette át a csapat irányítását Ange Postecoglou menesztése után, és 2028-ig szóló szerződést írt alá. A bajnokságban gyengén szerepeltek: mérlegük 7 győzelem, 8 döntetlen és 11 vereség. A nemzetközi porondon ugyanakkor jobb eredményt értek el, a Bajnokok Ligájában a negyedik helyen végezve automatikusan bejutottak a legjobb 16 közé.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 876,50M Edző: Thomas Frank Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Leeds United 26 7 9 10 36 45 -9 30 16. Tottenham Hotspur 26 7 8 11 36 37 -1 29 17. Nottingham Forest 25 7 5 13 25 38 -13 26 Adatlap létrehozva: 2026.02.11.

Az elmúlt hetekben a hazai közönség többször kifütyülte a csapatot, a West Ham elleni vereség és a Burnley elleni döntetlen alkalmával pedig a szurkolók már a "reggel kirúgnak" rigmust skandálták az edzőnek. Cristian Romero csapatkapitány a Manchester City elleni döntetlen után "szégyenletesnek" nevezte, hogy mindössze 11 bevethető játékosuk maradt. Az argentin védő azóta kiállítást kapott a Manchester United ellen, így a következő három bajnokin, köztük az Arsenal elleni rangadón sem léphet pályára.

Frank munkáját jelentősen megnehezítették a sérülések: Bergvall, Davies, Richarlison, Bentancur, Kudus, Kulusevski és Maddison is hosszabb ideje hiányzik a keretből. Az 52 éves edző a Tottenhamhez érkezése előtt hét éven át irányította a Brentfordot, amelyet 2021-ben feljuttatott a Premier League-be.