Itt a vége: kirúgták a Tottenham vezetőedzőjét, egy évet sem bírt a padon
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot. Az utolsó csepp a pohárban a Newcastle elleni hazai vereség volt - közölte a BBC.
A klub kedden, a Newcastle United elleni 2–1-es hazai vereséget követően jelentette be a döntést, amely véget vetett a dán vezetőedző alig nyolc hónapig tartó megbízatásának.
A Tottenham jelenleg a Premier League 16. helyén áll, és mindössze öt pont választja el a kiesőzónától. A csapat nyolc bajnoki mérkőzés óta nyeretlen, ami 2008 októbere óta a leghosszabb negatív sorozata. Az elmúlt 17 bajnoki találkozóból csak kettőt tudott megnyerni, és összesen 12 pontot szerzett. A klub közleménye szerint mindent megtettek azért, hogy időt és támogatást biztosítsanak Franknek a közös jövő építéséhez, ám a legutóbbi eredmények fényében elkerülhetetlenné vált a változtatás.
A dán szakember júniusban vette át a csapat irányítását Ange Postecoglou menesztése után, és 2028-ig szóló szerződést írt alá. A bajnokságban gyengén szerepeltek: mérlegük 7 győzelem, 8 döntetlen és 11 vereség. A nemzetközi porondon ugyanakkor jobb eredményt értek el, a Bajnokok Ligájában a negyedik helyen végezve automatikusan bejutottak a legjobb 16 közé.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Leeds United
|
26
|
7
|
9
|
10
|
36
|
45
|
-9
|
30
|
16.
Tottenham Hotspur
|
26
|
7
|
8
|
11
|
36
|
37
|
-1
|
29
|
17.
Nottingham Forest
|
25
|
7
|
5
|
13
|
25
|
38
|
-13
|
26
Az elmúlt hetekben a hazai közönség többször kifütyülte a csapatot, a West Ham elleni vereség és a Burnley elleni döntetlen alkalmával pedig a szurkolók már a "reggel kirúgnak" rigmust skandálták az edzőnek. Cristian Romero csapatkapitány a Manchester City elleni döntetlen után "szégyenletesnek" nevezte, hogy mindössze 11 bevethető játékosuk maradt. Az argentin védő azóta kiállítást kapott a Manchester United ellen, így a következő három bajnokin, köztük az Arsenal elleni rangadón sem léphet pályára.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Frank munkáját jelentősen megnehezítették a sérülések: Bergvall, Davies, Richarlison, Bentancur, Kudus, Kulusevski és Maddison is hosszabb ideje hiányzik a keretből. Az 52 éves edző a Tottenhamhez érkezése előtt hét éven át irányította a Brentfordot, amelyet 2021-ben feljuttatott a Premier League-be.
