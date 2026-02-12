Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
Érmek és magyar remények: ilyen nap még nem volt a téli olimpián
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet. A versenynap egyik kiemelt eseménye a női alpesisí szuperóriás-műlesiklás, a gyorskorcsolyázók női 5000 méteres döntője, valamint a hódeszkások és a rövidpályás gyorskorcsolyázók fináléi.
Magyar szempontból elsősorban a sífutásra érdemes figyelni. A női szabadstílusú 10 kilométeres versenyben két magyar sportoló is rajthoz áll: Laczkó Lara Vanda és Pónya Sára. A rövidpályás gyorskorcsolyázók között Moon Wonjun a férfi 1000 méteres versenyszámban lép jégre, ahol a negyeddöntőtől a döntőig rendezik a futamokat.
A programban emellett több csapatsport is szerepel, folytatódnak a curlingselejtezők, a férfi és női jégkorongtorna csoportmérkőzései, valamint döntőt rendeznek hódeszkában, szabadstílusú síben és szánkóban is.
FRISS SPORTEREDMÉNYEKÉRT KATTINTS IDE!
A milánói–cortinai téli olimpia csütörtöki versenynapján 9 számban osztanak érmet. Íme a program időrendben.
ALPESISÍ (1 éremszám)
11.30 női szuperóriás-műlesiklás
CURLING
női selejtező
9.05 Koreai Köztársaság–Egyesült Államok, Japán–Svédország, Olaszország–Svájc, Kanada–Dánia
19.05 Kína–Nagy-Britannia, Olaszország–Koreai Köztársaság, Dánia–Japán, Svédország–Egyesült Államok
férfi selejtező
14.05 Norvégia–Németország, Egyesült Államok–Svájc, Nagy-Britannia–Svédország
GYORSKORCSOLYA (1 éremszám)
16.30 női 5000 méter
HÓDESZKA (2 éremszám)
10.00 férfi krossz selejtező és kieséses szakasz
15.01 férfi krossz döntő
19.30 női félcső döntő
JÉGKORONG
férfiak, A csoport, 1. forduló
12.10 Svájc–Franciaország
16.40 Csehország–Kanada
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
férfiak, C csoport, 1. forduló
21.10 Németország–Dánia
21.10 Lettország–Egyesült Államok
nők, A csoport (elhalasztott mérkőzés)
14.30 Finnország–Kanada
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2 éremszám)
20.15 női 500 méter, férfi 1000 méter – negyeddöntő, elődöntő, döntő (Moon Wonjun)
SÍFUTÁS (1 éremszám)
13.00 női szabadstílusú 10 km
magyar indulók: Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1 éremszám)
10.00 férfi mogul selejtező
12.15 férfi mogul döntő
SZÁNKÓ (1 éremszám)
18.30 vegyes váltó
SZKELETON
9.30 és 11.08 férfi 1. és 2. futam
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Szembeszáll a NOB-bal az ukrán szánkós: hiába tiltották meg, akkor is abban a sisakban versenyez, amiben ő akar
Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően.
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - súlyos vereségeket szenvedett el a csapat.
Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
A baleset szombat este történt az otthonához közeli útszakaszon, amikor Antonelli autója egy szalagkorlátnak ütközött.
Amint megvan a Super Bowl győztese, az NFL már kész bajnoki sapkákkal, pólókkal és pulóverekkel várja a szurkolókat. De hova kerül azé a csapaté, akik...
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás