Érmek és magyar remények: ilyen nap még nem volt a téli olimpián

Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet. A versenynap egyik kiemelt eseménye a női alpesisí szuperóriás-műlesiklás, a gyorskorcsolyázók női 5000 méteres döntője, valamint a hódeszkások és a rövidpályás gyorskorcsolyázók fináléi.

Magyar szempontból elsősorban a sífutásra érdemes figyelni. A női szabadstílusú 10 kilométeres versenyben két magyar sportoló is rajthoz áll: Laczkó Lara Vanda és Pónya Sára. A rövidpályás gyorskorcsolyázók között Moon Wonjun a férfi 1000 méteres versenyszámban lép jégre, ahol a negyeddöntőtől a döntőig rendezik a futamokat.

A programban emellett több csapatsport is szerepel, folytatódnak a curlingselejtezők, a férfi és női jégkorongtorna csoportmérkőzései, valamint döntőt rendeznek hódeszkában, szabadstílusú síben és szánkóban is.

A milánói–cortinai téli olimpia csütörtöki versenynapján 9 számban osztanak érmet. Íme a program időrendben.

ALPESISÍ (1 éremszám)

11.30 női szuperóriás-műlesiklás

CURLING

női selejtező

9.05 Koreai Köztársaság–Egyesült Államok, Japán–Svédország, Olaszország–Svájc, Kanada–Dánia

19.05 Kína–Nagy-Britannia, Olaszország–Koreai Köztársaság, Dánia–Japán, Svédország–Egyesült Államok

férfi selejtező

14.05 Norvégia–Németország, Egyesült Államok–Svájc, Nagy-Britannia–Svédország

GYORSKORCSOLYA (1 éremszám)

16.30 női 5000 méter

HÓDESZKA (2 éremszám)

10.00 férfi krossz selejtező és kieséses szakasz

15.01 férfi krossz döntő

19.30 női félcső döntő

JÉGKORONG

férfiak, A csoport, 1. forduló

12.10 Svájc–Franciaország

16.40 Csehország–Kanada

férfiak, C csoport, 1. forduló

21.10 Németország–Dánia

21.10 Lettország–Egyesült Államok

nők, A csoport (elhalasztott mérkőzés)

14.30 Finnország–Kanada

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2 éremszám)

20.15 női 500 méter, férfi 1000 méter – negyeddöntő, elődöntő, döntő (Moon Wonjun)

SÍFUTÁS (1 éremszám)

13.00 női szabadstílusú 10 km

magyar indulók: Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1 éremszám)

10.00 férfi mogul selejtező

12.15 férfi mogul döntő

SZÁNKÓ (1 éremszám)

18.30 vegyes váltó

SZKELETON

9.30 és 11.08 férfi 1. és 2. futam

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA