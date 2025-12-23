Egyre nagyobb bajban a téli olimpia rendezői: ebből hogy lesz így verseny?

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az olasz hatóságokra, hogy felgyorsítsák a Milánó–Cortina téli olimpia előkészületeit, miközben a Nemzetközi Sí- és Snowboard Szövetség elnöke már a rendezési modell alapvető átalakítását sürgeti. A finanszírozási hiányok, a szokatlanul meleg időjárás és a sportág strukturális gondjai egyszerre nehezítik a jövő februárban kezdődő játékok szervezését.

A Nemzetközi Sí- és Snowboard Szövetség (FIS) elnöke, Johan Eliasch szerint az olaszországi nehézségek csak tünetei azoknak a mélyebb gondoknak, amelyekkel a téli sportok világa szembesül. Az emelkedő költségek, a klímaváltozás hatásai és az olimpia után kihasználatlanul maradó létesítmények miatt egyre többen támogatják, hogy néhány állandó, bevált helyszín rotációs rendszerben rendezze a játékokat - írja cikkében a Reuters.

A nemzetközi sportéletben erősödik az igény egy olyan modell iránt, amelyben néhány, jól bevált város ismétlődően adna otthont a téli olimpiáknak. A javaslat hívei szerint ez hosszú távú tervezést tenne lehetővé, csökkentené a rendezés költségeit, és garantálná a megfelelő körülményeket a sportolók és a nézők számára. Ezzel szemben a mostani gyakorlatban gyakran új vagy drágán felújított létesítmények állnak üresen a játékok után.

Eliasch hangsúlyozta, hogy több olimpiai helyszín is műszaki nehézségekkel küzd, ám ezek szerinte nem a helyi szervezők hibájából fakadnak, hanem elsősorban kormányzati finanszírozási zavarokra vezethetők vissza.

A Milánó–Cortina játékok szervezői továbbra is azt ígérik, hogy minden versenyhelyszín időben elkészül. Eliasch ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ehhez most már maximális erőfeszítésre van szükség.

"Látjuk, hogy vannak helyszínek, amelyek műszaki nehézségekkel küzdenek. Ez nem a szervezőbizottságok hibája, egyszerűen az olasz kormány finanszírozásának hiánya áll a háttérben" – mondta a Reuters hírügynökségnek adott interjúban. "Most valóban az a fontos, hogy mindenki mindent megtegyen azért, hogy minden időben elkészüljön."

Az FIS elnöke ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy önmagában az, hogy a létesítmények időben elkészülnek, még nem garantálja a sikeres olimpiát.

"Tudjuk, hogy valahogy minden elkészül a határidőre" – fogalmazott. "De a kérdés az, hogy pontosan mi készül el. És annak a valaminek meg kell ütnie egy bizonyos minőségi szintet, élményt kell nyújtania a nézőknek, a szurkolóknak, és mindenekelőtt a sportolóknak ahhoz, hogy a játékok valóban sikeresek legyenek."

Eliasch szerint a szűkös források miatt a szervezés során kritikus fordulópontok maradhatnak kezelés nélkül, ami akár a versenyek minőségét is veszélyeztetheti.

A hóágyúzás kulcsfontosságú kérdéssé vált az észak-olaszországi helyszínek előkészítésében. A berendezések ugyan működnek, de a szokatlanul enyhe tél miatt a szervezőknek komoly hőmérsékleti korlátokkal kell szembenézniük.

"Most már tudjuk, hogy a hóágyú-berendezések működnek, de van egy további problémánk: a hőmérséklet túl magas" – magyarázta. "Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak éjszaka tudunk havat gyártani, napközben nem, mert egyszerűen túl meleg van. Így az elméleti kapacitásunkat nem tudjuk teljes mértékben kihasználni."

A helyzetet Eliasch a rendszeres nemzetközi versenyekkel hasonlította össze. Szerinte ha egy Világkupa-futamról vagy világbajnoki versenyről lenne szó, sokkal könnyebb dolguk lenne, mert előre kidolgozott B, C és D tervvel készülhetnének, és jóval korábban elkezdenék a hógyártást, akár más területekről is havat szállítva.

"Egy olimpián viszont minden sokkal összetettebb, ezért a pénzügyi biztonság teljesen alapvető" – tette hozzá. "Amíg a szervezőbizottság számára nem átlátható és egyértelmű a finanszírozási helyzet – miközben mi minden lehetséges módon próbáljuk támogatni őket, és ők is hihetetlenül keményen dolgoznak –, addig senki nem fog előrelépni és teljesíteni, ha nem tudhatja biztosan, hogy megkapja a munkája ellenértékét."

Eliasch, aki egyben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja is, a rotációs modell mellett érvelve úgy véli, logikus lépés lenne, ha néhány kijelölt, jól felszerelt helyszín váltott rendszerben rendezné a téli játékokat.

"Ez egy nagyon logikus irány lenne, és NOB-tagként is szorgalmazom" – mondta. "Hosszú távú tervezés nélkül az emberek nem fognak beruházni, miközben a játékok egyre drágábbak. Hatalmas, dollármilliárdos infrastrukturális beruházások valósulnak meg, amelyek az olimpia után jórészt kihasználatlanul maradnak, így végső soron pazarlássá válnak."

Úgy látja, hogy a téli olimpiák megszervezéséhez legalább öt-hat év előkészítési időre van szükség. Szerinte egy rotációs rendszer kezdetben akár hat-nyolc kijelölt helyszínnel is működhetne.

A klímaváltozás szerinte felgyorsítja az erről szóló vitát, és egyre sürgetőbbé teszi a döntést. Eliasch úgy fogalmazott: a klímaváltozás hosszabb távon egzisztenciális fenyegetéssé válhat a téli sportok számára.

"Az egyetlen logikus módja annak, hogy a költségeket ésszerű szinten tartsuk, egy rotációs rendszer bevezetése" – jelentette ki. A tét azonban jóval túlmutat a téli sportágakon. "Versenyben vagyunk a Forma–1-gyel, az NFL-lel, az NBA-vel, a labdarúgással – nekünk is az élvonalban kell maradnunk" – hangsúlyozta Eliasch. "Az öt karika varázsa egyedülálló, és ezt mindenáron meg kell őriznünk."