2026. március 19. csütörtök József, Bánk
12 °C Budapest
Kulcsmérkőzésekkel folytatódik a Fizz Liga: jön a 26. forduló

2026. március 19. 07:00

A Fizz Liga 26. fordulójában a bajnoki címre hajtó Győri ETO FC és Ferencváros kulcsfontosságú idegenbeli mérkőzéseket vív, miközben a középmezőnyben és az alsóházban is értékes pontokért küzdenek a csapatok.

Izgalmas hétvége elé néz a Fizz Liga mezőnye, ahol a bajnoki cím szempontjából is kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek. A listavezető Győri ETO FC és az egy ponttal lemaradó címvédő Ferencváros is pályára lép, miközben a középmezőnyben és az alsóházban is fontos pontokért küzdenek majd a csapatok.

A tabella élén minimális, mindössze egypontos különbség van az első két helyezett között, ami még szorosabbá teheti a bajnoki hajrát. A magyar élvonal 26. fordulója péntek este az MTK és a Paks összecsapásával veszi kezdetét, szombaton és vasárnap további öt találkozóval folytatódik a játéknap.

Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
50
2.
Ferencváros
49
3.
Debreceni VSC
44
4.
Zalaegerszegi TE
39
5.
Kisvárda
38
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
13
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
12
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
11
5.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.18.

Kisvárda–Ferencváros: rangadó a dobogóért

A forduló leginkább várt mérkőzését vasárnap este rendezik Kisvárdán, ahol a hazaiak a címvédő Ferencvárost fogadják. A zöld-fehérek remek formában vannak: legutóbbi öt mérkőzésükből négyet megnyertek, és továbbra is versenyben vannak a bajnoki címért.

December elején magabiztosan, 3-0-ra győztek otthon a Kisvárda ellen. A kisvárdaiak azóta javuló formát mutatnak, legutóbbi öt meccsükön két győzelem és egy döntetlen szerepel a mérlegükben. Az ötödik helyen álló Kisvárda számára kulcsfontosságú lenne a pontszerzés, hogy megőrizze pozícióját a tabella első felében.

A listavezető Győr Kazincbarcikán vendégszerepel

Szintén vasárnap lép pályára a listavezető Győri ETO FC, amely Kazincbarcikán vendégszerepel. A győriek kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak a szezonban, 14 győzelemmel és mindössze négy vereséggel állnak az élen. A sereghajtó Kazincbarcika helyzete kritikus: mindössze 17 ponttal az utolsó helyen áll. Bár legutóbbi meccsüket megnyerték, az azt megelőző négy találkozójukat elveszítették. December elején a Győr hazai pályán 3-1-re győzött a Kazincbarcika ellen, és most is esélyesként utazik Borsodba.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Kiemelt középmezőnybeli csata Felcsúton

A középmezőny szempontjából fontos összecsapás lesz vasárnap délután Felcsúton, ahol a Puskás Akadémia a harmadik helyen álló Debreceni VSC-t fogadja. A debreceniek hatpontos előnnyel rendelkeznek riválisukkal szemben, de formájuk hullámzó. Legutóbbi öt meccsükön mindössze egy győzelmet arattak három döntetlen mellett. A Puskás Akadémia még rosszabb szériában van, az elmúlt öt fordulóban három vereséget szenvedett.

Alsóházi rangadók és középmezőnybeli párharcok

A hétvége további mérkőzésein is fontos pontok forognak kockán. Szombaton a Nyíregyháza és a Diósgyőr alsóházi rangadóján mindkét csapat javítani szeretné pozícióját. A hazaiak négy ponttal előzik meg riválisukat, de a DVTK decemberi, hazai pályán aratott 2-0-s győzelme után most revansot vehetnek.

Szintén szombaton a Zalaegerszeg az Újpestet fogadja, ahol a negyedik helyen álló zalaiaknak fontos lenne a győzelem a felsőházi helyük megtartása érdekében. A pénteki nyitómeccsen pedig az MTK és a Paks találkozik, mindkét csapat a középmezőny alsó felében helyezkedik el, így számukra is értékes pontok forognak kockán.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:30
07:16
07:00
06:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
1
1 hete
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
5 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
3
1 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
4
1 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
5
2 hete
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 06:05
150 éves házból varázsolt csodát a legendás magyar színésznő: vidéki ékszerdobozban találta meg újra a boldogságát
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 05:06
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
Agrárszektor  |  2026. március 19. 07:01
Ömlött ez a magyar zöldség külföldre, most már alig kell: mi változott?