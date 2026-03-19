Kulcsmérkőzésekkel folytatódik a Fizz Liga: jön a 26. forduló

Izgalmas hétvége elé néz a Fizz Liga mezőnye, ahol a bajnoki cím szempontjából is kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek. A listavezető Győri ETO FC és az egy ponttal lemaradó címvédő Ferencváros is pályára lép, miközben a középmezőnyben és az alsóházban is fontos pontokért küzdenek majd a csapatok.

A tabella élén minimális, mindössze egypontos különbség van az első két helyezett között, ami még szorosabbá teheti a bajnoki hajrát. A magyar élvonal 26. fordulója péntek este az MTK és a Paks összecsapásával veszi kezdetét, szombaton és vasárnap további öt találkozóval folytatódik a játéknap.

Kisvárda–Ferencváros: rangadó a dobogóért

A forduló leginkább várt mérkőzését vasárnap este rendezik Kisvárdán, ahol a hazaiak a címvédő Ferencvárost fogadják. A zöld-fehérek remek formában vannak: legutóbbi öt mérkőzésükből négyet megnyertek, és továbbra is versenyben vannak a bajnoki címért.

December elején magabiztosan, 3-0-ra győztek otthon a Kisvárda ellen. A kisvárdaiak azóta javuló formát mutatnak, legutóbbi öt meccsükön két győzelem és egy döntetlen szerepel a mérlegükben. Az ötödik helyen álló Kisvárda számára kulcsfontosságú lenne a pontszerzés, hogy megőrizze pozícióját a tabella első felében.

A listavezető Győr Kazincbarcikán vendégszerepel

Szintén vasárnap lép pályára a listavezető Győri ETO FC, amely Kazincbarcikán vendégszerepel. A győriek kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak a szezonban, 14 győzelemmel és mindössze négy vereséggel állnak az élen. A sereghajtó Kazincbarcika helyzete kritikus: mindössze 17 ponttal az utolsó helyen áll. Bár legutóbbi meccsüket megnyerték, az azt megelőző négy találkozójukat elveszítették. December elején a Győr hazai pályán 3-1-re győzött a Kazincbarcika ellen, és most is esélyesként utazik Borsodba.

Kiemelt középmezőnybeli csata Felcsúton

A középmezőny szempontjából fontos összecsapás lesz vasárnap délután Felcsúton, ahol a Puskás Akadémia a harmadik helyen álló Debreceni VSC-t fogadja. A debreceniek hatpontos előnnyel rendelkeznek riválisukkal szemben, de formájuk hullámzó. Legutóbbi öt meccsükön mindössze egy győzelmet arattak három döntetlen mellett. A Puskás Akadémia még rosszabb szériában van, az elmúlt öt fordulóban három vereséget szenvedett.

Alsóházi rangadók és középmezőnybeli párharcok

A hétvége további mérkőzésein is fontos pontok forognak kockán. Szombaton a Nyíregyháza és a Diósgyőr alsóházi rangadóján mindkét csapat javítani szeretné pozícióját. A hazaiak négy ponttal előzik meg riválisukat, de a DVTK decemberi, hazai pályán aratott 2-0-s győzelme után most revansot vehetnek.

Szintén szombaton a Zalaegerszeg az Újpestet fogadja, ahol a negyedik helyen álló zalaiaknak fontos lenne a győzelem a felsőházi helyük megtartása érdekében. A pénteki nyitómeccsen pedig az MTK és a Paks találkozik, mindkét csapat a középmezőny alsó felében helyezkedik el, így számukra is értékes pontok forognak kockán.