A Ferencváros labdarúgócsapata 4-0-s vereséget szenvedett szerdán a Braga vendégeként az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján.
Kulcsmérkőzésekkel folytatódik a Fizz Liga: jön a 26. forduló
A Fizz Liga 26. fordulójában a bajnoki címre hajtó Győri ETO FC és Ferencváros kulcsfontosságú idegenbeli mérkőzéseket vív, miközben a középmezőnyben és az alsóházban is értékes pontokért küzdenek a csapatok.
Izgalmas hétvége elé néz a Fizz Liga mezőnye, ahol a bajnoki cím szempontjából is kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek. A listavezető Győri ETO FC és az egy ponttal lemaradó címvédő Ferencváros is pályára lép, miközben a középmezőnyben és az alsóházban is fontos pontokért küzdenek majd a csapatok.
A tabella élén minimális, mindössze egypontos különbség van az első két helyezett között, ami még szorosabbá teheti a bajnoki hajrát. A magyar élvonal 26. fordulója péntek este az MTK és a Paks összecsapásával veszi kezdetét, szombaton és vasárnap további öt találkozóval folytatódik a játéknap.
Kisvárda–Ferencváros: rangadó a dobogóért
A forduló leginkább várt mérkőzését vasárnap este rendezik Kisvárdán, ahol a hazaiak a címvédő Ferencvárost fogadják. A zöld-fehérek remek formában vannak: legutóbbi öt mérkőzésükből négyet megnyertek, és továbbra is versenyben vannak a bajnoki címért.
December elején magabiztosan, 3-0-ra győztek otthon a Kisvárda ellen. A kisvárdaiak azóta javuló formát mutatnak, legutóbbi öt meccsükön két győzelem és egy döntetlen szerepel a mérlegükben. Az ötödik helyen álló Kisvárda számára kulcsfontosságú lenne a pontszerzés, hogy megőrizze pozícióját a tabella első felében.
A listavezető Győr Kazincbarcikán vendégszerepel
Szintén vasárnap lép pályára a listavezető Győri ETO FC, amely Kazincbarcikán vendégszerepel. A győriek kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak a szezonban, 14 győzelemmel és mindössze négy vereséggel állnak az élen. A sereghajtó Kazincbarcika helyzete kritikus: mindössze 17 ponttal az utolsó helyen áll. Bár legutóbbi meccsüket megnyerték, az azt megelőző négy találkozójukat elveszítették. December elején a Győr hazai pályán 3-1-re győzött a Kazincbarcika ellen, és most is esélyesként utazik Borsodba.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Kiemelt középmezőnybeli csata Felcsúton
A középmezőny szempontjából fontos összecsapás lesz vasárnap délután Felcsúton, ahol a Puskás Akadémia a harmadik helyen álló Debreceni VSC-t fogadja. A debreceniek hatpontos előnnyel rendelkeznek riválisukkal szemben, de formájuk hullámzó. Legutóbbi öt meccsükön mindössze egy győzelmet arattak három döntetlen mellett. A Puskás Akadémia még rosszabb szériában van, az elmúlt öt fordulóban három vereséget szenvedett.
Alsóházi rangadók és középmezőnybeli párharcok
A hétvége további mérkőzésein is fontos pontok forognak kockán. Szombaton a Nyíregyháza és a Diósgyőr alsóházi rangadóján mindkét csapat javítani szeretné pozícióját. A hazaiak négy ponttal előzik meg riválisukat, de a DVTK decemberi, hazai pályán aratott 2-0-s győzelme után most revansot vehetnek.
Szintén szombaton a Zalaegerszeg az Újpestet fogadja, ahol a negyedik helyen álló zalaiaknak fontos lenne a győzelem a felsőházi helyük megtartása érdekében. A pénteki nyitómeccsen pedig az MTK és a Paks találkozik, mindkét csapat a középmezőny alsó felében helyezkedik el, így számukra is értékes pontok forognak kockán.
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.