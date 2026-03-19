Hatalmas pénz kerül a Fradi kasszájába: ennyit kerestek az El-meneteléssel idén

A Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjében búcsúzott: a Braga ellen a budapesti 2–0-s győzelem ellenére a visszavágón 4–0-s vereséget szenvedett, így 4–2-es összesítéssel esett ki. Európai kupaszereplésével összesen 8,55 millió eurót, azaz mintegy 3,42 milliárd forintot keresett - szedte össze a Metropol.

A három évvel ezelőtti szezonhoz hasonlóan ezúttal is a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a Ferencváros számára az Európa-ligában. A Braga elleni párharcban a zöld-fehérek ugyan kétgólos előnyt szereztek hazai pályán, a portugáliai visszavágón elszenvedett 4–0-s vereség azonban lezárta a nemzetközi menetelést - erről mi is írtunk tegnap.

A nyolcaddöntős szereplés azonban azt jelenti, hogy a Fradi igen jelentős összeget rakhat a kasszába. Már önmagában a csoportkörbe jutásért automatikusan járt 4,3 millió euró (átszámítva 1,72 milliárd forint), valamint a csoportkörben elért négy győzelem 1,8 millió eurót (720 millió forint), a három döntetlen pedig 450 ezer eurót (180 millió forint) hozott.

UEFA Európa Liga Sporting Braga 4 0 Ferencváros Félidő: 3-0 2026. március 18. szerda 16:30 | Estádio Municipal de Braga, Braga Hazai gólszerzők 11' Ricardo Horta, 15' Florian Grillitsch, 34' Gabriel Martínez Aguilera, 53' Ricardo Horta Vendég gólszerzők 49 Labdabirtoklási arány 51 90 Támadások 96 42 Veszélyes támadások 24 6 Kaput eltaláló lövések 3 3 Kaput elkerülő lövések 1 4 Szögletek 1 5 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 0 Blokkolt lövések 0 Adatlap létrehozva: 2026.03.19.

Az alapszakaszból történt továbbjutásért még 300 ezer euró (120 millió forint), a nyolcaddöntős szereplésért pedig 1,7 millió euró (680 millió forint) illette meg a Ferencvárost.

Mindez összesen 8,55 millió eurót, vagyis 3,42 milliárd forintot jelent.

A Ferencváros idén összesen 18 mérkőzést játszott a nemzetközi porondon: hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, nyolcat az Európa-liga csoportkörében, négyet pedig az egyenes kieséses szakaszban. A mérleg tíz győzelem, négy döntetlen és négy vereség.

