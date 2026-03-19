Braga, 2026. március 18.A Braga negyedik gólja a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében játszott SC Braga - Ferencvárosi TC visszavágó mérkőzésen a Braga Városi Stadionban 2026. március 18-án. A Ferencváros 4-0-s vereséget szenvedet
Hatalmas pénz kerül a Fradi kasszájába: ennyit kerestek az El-meneteléssel idén

2026. március 19. 10:13

A Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjében búcsúzott: a Braga ellen a budapesti 2–0-s győzelem ellenére a visszavágón 4–0-s vereséget szenvedett, így 4–2-es összesítéssel esett ki. Európai kupaszereplésével összesen 8,55 millió eurót, azaz mintegy 3,42 milliárd forintot keresett - szedte össze a Metropol.

A három évvel ezelőtti szezonhoz hasonlóan ezúttal is a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a Ferencváros számára az Európa-ligában. A Braga elleni párharcban a zöld-fehérek ugyan kétgólos előnyt szereztek hazai pályán, a portugáliai visszavágón elszenvedett 4–0-s vereség azonban lezárta a nemzetközi menetelést - erről mi is írtunk tegnap.

A nyolcaddöntős szereplés azonban azt jelenti, hogy a Fradi igen jelentős összeget rakhat a kasszába. Már önmagában a csoportkörbe jutásért automatikusan járt 4,3 millió euró (átszámítva 1,72 milliárd forint), valamint a csoportkörben elért négy győzelem 1,8 millió eurót (720 millió forint), a három döntetlen pedig 450 ezer eurót (180 millió forint) hozott.

Sporting Braga
4
0
Ferencváros
Félidő: 3-0
2026. március 18. szerda 16:30
|
Estádio Municipal de Braga, Braga
Hazai gólszerzők
11' Ricardo Horta, 15' Florian Grillitsch, 34' Gabriel Martínez Aguilera, 53' Ricardo Horta
Vendég gólszerzők
49
Labdabirtoklási arány
51
90
Támadások
96
42
Veszélyes támadások
24
6
Kaput eltaláló lövések
3
3
Kaput elkerülő lövések
1
4
Szögletek
1
5
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
0
Blokkolt lövések
0
Adatlap létrehozva: 2026.03.19.

Az alapszakaszból történt továbbjutásért még 300 ezer euró (120 millió forint), a nyolcaddöntős szereplésért pedig 1,7 millió euró (680 millió forint) illette meg a Ferencvárost.

Mindez összesen 8,55 millió eurót, vagyis 3,42 milliárd forintot jelent.

A Ferencváros idén összesen 18 mérkőzést játszott a nemzetközi porondon: hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, nyolcat az Európa-liga csoportkörében, négyet pedig az egyenes kieséses szakaszban. A mérleg tíz győzelem, négy döntetlen és négy vereség.

