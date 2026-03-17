Fernando Alonso a kezében és lábában jelentkező zsibbadás miatt kényszerült feladni a futamot, Lance Stroll pedig akkumulátorhiba miatt esett ki Kínában.
Igazi kitörésre készül a Manchester City ma este: három gólt kéne ledolgozniuk, vajon összejön?
Pep Guardiola "tökéletes meccset" vár csapatától, bár a történelem nem az angolok mellett szól - írta a The Guardian.
A Manchester City háromgólos hátrányból próbál fordítani a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi visszavágóján a Real Madrid ellen. A múlt heti madridi mérkőzésen Federico Valverde, a Real csapatkapitánya már az első félidőben mesterhármast szerzett, így Álvaro Arbeloa együttese komoly, 3-0-s előnnyel érkezik az Etihad Stadionba.
Pep Guardiola elismerte a feladat súlyát, elmondása szerint az első meccsen hiába játszottak négy-öt csatárral, mégsem tudtak betalálni. A spanyol szakember történelmi példákkal próbált reményt önteni játékosaiba. Felidézte a 2021–22-es szezon utolsó fordulóját, amikor az Aston Villa ellen 2-0-s hátrányból fordítottak. Ekkor tizennégy perc alatt három gólt szerezve nyerték meg a bajnoki címet.
Más fordítások alkalmával is hihetetlen dolgokat vittünk véghez, de vagy kaptunk egy gólt, vagy a gólkülönbség döntött, esetleg bírói ítéletek miatt estünk ki
– fogalmazott Guardiola. A spanyol trénert lehetséges, hogy utoljára látjuk ma BL-meccsen a City padján, egyre erősödnek ugyanis a távozásával kapcsolatos hangok. Erről tegnap a Pénzcentrumon is írtunk:
A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában eddig mindössze háromszor sikerült háromgólos hátrányt ledolgozni. A Deportivo La Coruña a 2003–04-es szezon negyeddöntőjében a Milan ellen vitte véghez ezt a bravúrt; az AS Roma a 2017–18-as kiírás negyeddöntőjében a Barcelona ellen, míg a Liverpool a 2018–19-es elődöntőben szintén a katalánok ellen fordított.
A feladat hatalmas. A Real Madrid ellen háromnál több gólt szerezni nem könnyű, de ez egy labdarúgó-mérkőzés, ahol bármi megtörténhet
– mondta a City vezetőedzője.
Guardiola úgy döntött, hogy hétfőn nem tart edzést, ehelyett kedden délután vezényel átmozgató tréninget a csapatnak, hogy a játékosok pihenhessenek a szombati, West Ham elleni 1-1-es bajnoki döntetlen után. Ez a lépés UEFA-szankciót vonhat maga után: a szabályzat szerint ugyanis a mérkőzés előtti napon teljes edzést kell tartani, vagy az európai szövetséggel egyeztetve legalább tizenöt percre biztosítani kell a sajtónyilvánosságot a tréningen.
A vendégeknél Kylian Mbappé felépült térdsérüléséből, így bevethető lesz a találkozón. Jude Bellingham viszont combizomproblémái miatt nem léphet pályára, bár a csapattal együtt ő is elutazott Manchesterbe.
