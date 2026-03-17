2026. március 17. kedd Gertrúd
10 °C Budapest
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Igazi kitörésre készül a Manchester City ma este: három gólt kéne ledolgozniuk, vajon összejön?

Pénzcentrum
2026. március 17. 11:45

Pep Guardiola "tökéletes meccset" vár csapatától, bár a történelem nem az angolok mellett szól - írta a The Guardian.

A Manchester City háromgólos hátrányból próbál fordítani a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi visszavágóján a Real Madrid ellen. A múlt heti madridi mérkőzésen Federico Valverde, a Real csapatkapitánya már az első félidőben mesterhármast szerzett, így Álvaro Arbeloa együttese komoly, 3-0-s előnnyel érkezik az Etihad Stadionba.

Pep Guardiola elismerte a feladat súlyát, elmondása szerint az első meccsen hiába játszottak négy-öt csatárral, mégsem tudtak betalálni. A spanyol szakember történelmi példákkal próbált reményt önteni játékosaiba. Felidézte a 2021–22-es szezon utolsó fordulóját, amikor az Aston Villa ellen 2-0-s hátrányból fordítottak. Ekkor tizennégy perc alatt három gólt szerezve nyerték meg a bajnoki címet.

Más fordítások alkalmával is hihetetlen dolgokat vittünk véghez, de vagy kaptunk egy gólt, vagy a gólkülönbség döntött, esetleg bírói ítéletek miatt estünk ki

– fogalmazott Guardiola. A spanyol trénert lehetséges, hogy utoljára látjuk ma BL-meccsen a City padján, egyre erősödnek ugyanis a távozásával kapcsolatos hangok. Erről tegnap a Pénzcentrumon is írtunk:

Itt a vége, nincs tovább? Ezek lehetnek Pep Guardiola utolsó hetei a Citynél
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt a vége, nincs tovább? Ezek lehetnek Pep Guardiola utolsó hetei a Citynél
Ha Pep Guardiola a távozás mellett dönt, a City nem gördít akadályt az útjába - ezt a hétvégén közölte a vezetőség.

A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában eddig mindössze háromszor sikerült háromgólos hátrányt ledolgozni. A Deportivo La Coruña a 2003–04-es szezon negyeddöntőjében a Milan ellen vitte véghez ezt a bravúrt; az AS Roma a 2017–18-as kiírás negyeddöntőjében a Barcelona ellen, míg a Liverpool a 2018–19-es elődöntőben szintén a katalánok ellen fordított.

A feladat hatalmas. A Real Madrid ellen háromnál több gólt szerezni nem könnyű, de ez egy labdarúgó-mérkőzés, ahol bármi megtörténhet

– mondta a City vezetőedzője.

UEFA Bajnokok Ligája
Manchester City
Real Madrid
2026. március 17. kedd 21:00
|
Etihad Stadium, Manchester
Egymás elleni statisztika: 18 meccs
Győzelem
  Manchester City: 6 (33.3%)
  Real Madrid: 7 (38.9%)
  Döntetlen: 5 (27.8%)
Gólok
  Manchester City: 31
  Real Madrid: 32
Gólkülönbség: -1
Hazai győzelem
  Manchester City: 4
  Real Madrid: 6
Vendéggyőzelem
  Manchester City: 2
  Real Madrid: 1
Adatlap létrehozva: 2026.03.17.

Guardiola úgy döntött, hogy hétfőn nem tart edzést, ehelyett kedden délután vezényel átmozgató tréninget a csapatnak, hogy a játékosok pihenhessenek a szombati, West Ham elleni 1-1-es bajnoki döntetlen után. Ez a lépés UEFA-szankciót vonhat maga után: a szabályzat szerint ugyanis a mérkőzés előtti napon teljes edzést kell tartani, vagy az európai szövetséggel egyeztetve legalább tizenöt percre biztosítani kell a sajtónyilvánosságot a tréningen.

A vendégeknél Kylian Mbappé felépült térdsérüléséből, így bevethető lesz a találkozón. Jude Bellingham viszont combizomproblémái miatt nem léphet pályára, bár a csapattal együtt ő is elutazott Manchesterbe.

Kipottyanhat ma három angol csapat a BL-ből: ütött az óra, nem lehet már visszahozni?
EZ IS ÉRDEKELHET
Kipottyanhat ma három angol csapat a BL-ből: ütött az óra, nem lehet már visszahozni?
Az Arsenal és a Bayer Leverkusen párharca a múlt heti döntetlen után teljesen nyílt, addig a Bodø/Glimt, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is megnyugtató előnnyel fordul.
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
2026. március 16.
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkahelyeken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
2026. március 16.
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
3 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
3
1 hete
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
6 napja
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
5
1 hete
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 11:30
Lerántotta a leplet az anyagi helyzetéről Borbás Marcsi: meg fogsz döbbenni, hogyan él valójában a népszerű tévés
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 10:10
Drasztikus mennyiségi korlátozást vezetnek be rengeteg benzinkúton: üzemanyaghiány jöhet az árstop miatt?
Agrárszektor  |  2026. március 17. 11:33
Nem akármilyen vihar közelít felénk: mutatjuk, hova, mikor ér