Itt a márciusi tél, durva havazás és tomboló szélvihar okoz káoszt: lecsapott az ítéletidő

2026. március 19. 12:20

Hirtelen visszatért a tél Horvátországba. A havazás, a markáns lehűlés és a viharos erejű szél komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben. A zord időjárás miatt a tengerpart és a belső területek között jelenleg teljesen szünetel a nehézgépjármű-forgalom.

Az éjszaka folyamán a hegyvidéki, magasabban fekvő területeken ismét havazott. A Zágráb feletti Sljemén tíz, a Gorski kotar régióban található Delnicében pedig nyolc centiméter friss havat mértek. A Zavižan mérőállomásnál a hótakaró vastagsága továbbra is meghaladja a fél métert. Ezekben a magasságokban, különösen Gorski kotar és Lika térségében igazi téli útviszonyok uralkodnak - írja a CroatiaWeek.

A Horvát Autóklub (HAK) jelentése szerint az utak országszerte nedvesek és csúszósak. A tengerparti sávban, kiemelten a Velebit-hegység lábánál tomboló bóra miatt több járműkategóriára is forgalomkorlátozást vezettek be. Emellett az érintett szakaszokon kőomlás veszélyére is figyelmeztetnek.

Az A6-os autópályán tapasztalható viharos széllökések és a DC3-as főút havas burkolata miatt a pótkocsis teherautók és a nyerges vontatók egyáltalán nem közlekedhetnek. A tilalom a szárazföld belseje, valamint az Isztriai-félsziget és a tengerpart közötti útvonalakra egyaránt érvényes.

A közútkezelő munkagépei folyamatosan végzik a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést, ami helyenként lelassítja a forgalmat és megnöveli a menetidőt. A hatóságok nyomatékosan kérik a sofőröket, hogy a megváltozott útviszonyoknak megfelelően vezessenek. Tartsanak kellő követési távolságot, és megfelelő téli gumiabroncsok nélkül semmiképp se induljanak útnak.
