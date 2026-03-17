Folytatódik a FIFA és Irán vb-sagája: itt tartanak most a felek, meglepő kérés került elő
Az iráni labdarúgó-szövetség a FIFA-val tárgyal arról, hogy a 2026-os világbajnokságon a válogatott mérkőzéseit az Egyesült Államok helyett Mexikóban rendezzék meg. Erre azért lenne szükség, mert az amerikai–izraeli katonai műveletek nyomán komoly biztonsági aggályok merültek fel - jelentette a The Guardian.
Irán vb-szereplése azután vált kérdésessé, hogy az Egyesült Államok Izraellel közösen légicsapásokat indított az ország ellen. Ezek során Ali Hámenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője is életét vesztette. Donald Trump a múlt héten ugyan közölte, hogy Irán részt vehet a tornán, hozzátette azonban, hogy a játékosok "saját élete és biztonsága" érdekében nem biztos, hogy célszerű lenne az Egyesült Államokban pályára lépniük.
A nemzetközi szövetség egyelőre nem reagált a megkeresésekre. A június 11-én rajtoló tornán Irán a G csoportban Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen szerepel. Két csoportmeccsét Los Angelesben, egyet pedig Seattle-ben játszaná. Ha Irán és az Egyesült Államok is csoportmásodikként végez, a legjobb 32 között Dallasban találkoznának egymással.
Ha Trump nyíltan kijelenti, hogy nem tudja garantálni az iráni válogatott biztonságát, akkor mi biztosan nem utazunk Amerikába. A FIFA-val tárgyalunk arról, hogy Irán világbajnoki mérkőzéseit Mexikóban rendezzék meg
– írta Mehdi Tadzs, az iráni szövetség elnöke Irán mexikói nagykövetségének közösségimédia-oldalán.
A helyszíncsere jelentős logisztikai átszervezést igényelne, de nem lenne példa nélküli. A krikettben India és Pakisztán a feszült politikai viszonyok miatt kizárólag semleges pályán mérkőzik meg egymással a többcsapatos tornákon. India például tavaly a Bajnokok Trófeáján sem volt hajlandó Pakisztánba utazni, így minden meccsét Dubajban játszhatta le.
Ha a FIFA elutasítja a helyszínváltoztatást, Irán minden valószínűség szerint nem utazik az Egyesült Államokba. Ahmad Donjamali iráni sportminiszter a múlt héten már kijelentette, hogy a légicsapások után a részvétel nem jöhet szóba. Az iráni állami média viszont hangsúlyozta, hogy hivatalos visszalépési döntés még nem született, sőt, meglepetésének adott hangot a miniszter szavai hallatán.
