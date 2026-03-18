Versenyigazgató szállt bele két teniszezőnőbe: meg is kapta, amit akart, durván visszaszólt Szabalenka
A világelső fehérorosz játékos erre reagálva kijelentette: elképzelhető, hogy soha többé nem tér vissza Dubajba - számolt be a The Guardian.
Arina Szabalenka a Miami Open sajtótájékoztatóján keményen visszavágott a dubaji torna igazgatójának. A versenyigazgató korábban bírálta őt és Iga Swiateket a februári visszalépésük miatt.
A teniszező februárban tudatosan döntött úgy, hogy kihagyja a dubaji és a dohai WTA 1000-es versenyeket. Ezzel a szünettel próbált fizikailag és mentálisan feltöltődni. A stratégia bevált, hiszen a pihenőt követően pályafutása során először nyerte meg az Indian Wells-i tornát.
Szerintem ez nevetséges. Szomorú látni, hogy a tornák és a versenyigazgatók nem védik meg a játékosokat, és csak a saját bevételeik érdeklik őket
- fogalmazott Szabalenka.
Szabalenka szerint a versenynaptár túlzsúfoltsága "őrültség". Úgy véli, éppen ezért látni annyi sérült játékost, akik kötésekkel és kineziológiai tapaszokkal borítva, a valós képességeiktől messze elmaradva lépnek pályára. A saját szezonjának tervezésekor ezért iktattak be kisebb szüneteket, hogy a kiemelt tornákra sokkal frissebben érkezhessen.
A túlzsúfolt versenynaptár áldozata a brit Jack Draper is, aki hét hónapos kényszerszünet után tért vissza a pályára. A bal karjában kialakult csontödéma miatt kellett hosszabb időre félreállnia. A 24 éves játékos Indian Wellsben azonban már kirobbanó formát mutatott. Egészen a negyeddöntőig jutott, útközben pedig egy emlékezetes, háromszettes esti mérkőzésen legyőzte Novak Djokovicsot.
Draper ennek ellenére kicsúszott a világranglista legjobb húsz helyezettje közül, mivel nem tudta megvédeni a tavaly megszerzett pontjait. A Miami Openen így a 25. kiemeltként indult. A játékos elfogadta, hogy a visszatérés egy hosszú folyamat, és nem akar felesleges nyomást helyezni magára.
Hosszú karriert szeretnék, ehhez pedig az kell, hogy a testem rendben legyen
- nyilatkozta.
