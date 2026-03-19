Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5.: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Megvan a bűvös szám Messinek: 900. gólját szerezte az argentin legenda

2026. március 19. 11:43

Lionel Messi a férfi labdarúgás történetének második játékosaként érte el a 900 gólos határt. Az argentin sztár a Nashville SC elleni CONCACAF Bajnokok Kupája-mérkőzésen, mindössze hét perc elteltével talált a kapuba - tudósított a BBC Sport.

A 38 éves argentin csatár 2023 júniusában igazolt az Inter Miamiba. Azóta 92 mérkőzésen 81 gólt szerzett, és hozzásegítette csapatát a Ligakupa, valamint az MLS Kupa megnyeréséhez. A nyolcszoros Aranylabda-győztes játékos ezt a lenyűgöző gólszámot a barcelonai, a párizsi és az argentin válogatottbeli pályafutása során hozta össze.

A gólok túlnyomó többségét, 755-öt a 900-ból, bal lábbal szerezte. Jobb lábbal 111-szer, fejjel pedig 30-szor volt eredményes. Találatai közül 724 a tizenhatoson belülről, 176 pedig azon kívülről esett. Ezenkívül 112 büntetőt és 70 szabadrúgásgólt jegyez. A legtöbb gólt a Sevilla (25), az Athletic Bilbao (24) és az Atlético Madrid (23) ellen szerezte.

Lionel Messi
Csapata: Inter Miami CF
Posztja: támadó
Nemzetisége: argentín
Életkora: 39 év
Szerződése lejár: 2028. december 30.
Piaci értéke: 15M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.19.

A 900 gólos mérföldkövet rajta kívül csak örök riválisa, Cristiano Ronaldo érte el. A portugál csatár 2024 szeptemberében lépte át ezt a határt, és azóta tovább növelte összesített találatainak számát, amely jelenleg 959-nél tart. Pelé ugyan azt állította, hogy pályafutása során több mint ezerszer volt eredményes, az RSSSF statisztikusai szerint azonban "csupán" 778 hivatalos gólt szerzett. A szintén brazil Romário 785 találatnál áll.

Messi 2005 májusában, 17 évesen és tíz hónaposan a Barcelona legfiatalabb gólszerzőjeként kezdte meg páratlan karrierjét. A katalán klubnál 778 mérkőzésen 672-szer talált be. Ott-tartózkodása alatt tíz bajnoki címet, hét Király Kupát és négy Bajnokok Ligáját nyert. A PSG-nél két idény alatt 75 meccsen 32 gólt szerzett. Az argentin válogatottban 196 fellépés mellett 115-ször volt eredményes, többek között a 2022-es világbajnoki cím felé vezető úton.

Külön kiemelkedik a 2012-es naptári év. Ekkor Messi 91 góllal – 79-cel a Barcelonában, 12-vel a válogatottban – minden idők csúcsát állította fel. Emellett ő érte el a leggyorsabban a 100 Bajnokok Ligája-gólt is, mindössze 123 mérkőzés alatt.
