Youtube-on is nézhetők lesznek a focivébé meccsei: bejelentették, amire nagyon sok szurkoló várt

A TikTok után a YouTube-bal is partnerségre lépett a FIFA a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán - közölte a FIFA hivatalos honlapja.

A megállapodás célja a bevételek és a nézettség maximalizálása. A közvetítési jogokkal rendelkező társaságok eközben új lehetőségeket kapnak a mérkőzések bemutatására a videómegosztón.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség lépése komoly segítséget jelent a hivatalos jogtulajdonosoknak digitális jelenlétük erősítésében. Az egyezség értelmében a partnerek egy általuk kiválasztott mérkőzést teljes egészében élőben közvetíthetnek a saját YouTube-csatornájukon.

Emellett lehetőségük lesz minden egyes találkozó első tíz percét ingyenesen adni a platformon. Ez a megoldás kiváló eszköz arra, hogy a nézőket a hagyományos televíziós közvetítések felé tereljék.

A tartalomgyártást tovább segíti, hogy a partnerek a meccsek összes kameraszögéhez hozzáférést kapnak. Ennek köszönhetően teljesen egyedi videókat és összefoglalókat készíthetnek a közönségüknek.