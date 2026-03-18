2026. március 18. szerda Sándor, Ede
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dollár és szakadt focilabda közeli fotózás.
Sport

Durva támadást intéz Szenegál az afrikai szövetség ellen: korrupciót kiabálnak az elvett arany kapcsán

Pénzcentrum
2026. március 18. 18:14

Szenegáli futballisták és sportvezetők is egyaránt felháborodtak az afrikai szövetség azon döntése ellen, hogy csaknem négy hónappal az ANK döntője után elvették tőlük a pályán megnyert aranyérmet.

A szenegáli kormány korrupciót emleget, és független nemzetközi vizsgálatot követel, miután az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) elvette Szenegáltól a 2025-ös Afrika-kupa trófeáját, majd Marokkónak ítélte azt - erről ma reggel a Pénzcentrumon is írtunk. A döntés az afrikai futball történetének egyik legnagyobb botrányává nőtte ki magát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szenegál januárban 1-0-ra legyőzte Marokkót a döntőben, ám a CAF kedden érvénytelenítette az eredményt. Az ügy háttere, hogy a szenegáli játékosok a rendes játékidő ráadásában tiltakozásul levonultak a pályáról. Mindezt azután tették, hogy a házigazda Marokkó tizenegyest kapott, miközben a másik oldalon Ismaïla Sarr szabályos gólját érvénytelenítették.

A futballisták 17 perc elteltével visszatértek a játéktérre. A marokkói Brahim Díaz "Panenka-büntetőjét" Édouard Mendy kivédte, majd Pape Gueye a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt. A Marokkói Labdarúgó-szövetség (FRMF) fellebbezése nyomán a CAF végül mégis úgy határozott, hogy Szenegál elveszítette a mérkőzést, és 3-0-s végeredménnyel marokkói győzelmet könyvelt el.

CAF Africa Cup of Nations
Szenegál
1
0
Marokkó
Félidő: 0-0
2026. január 18. vasárnap 20:00
|
Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat
Hazai gólszerzők
94' Pape Gueye
Vendég gólszerzők
48
Labdabirtoklási arány
52
108
Támadások
109
42
Veszélyes támadások
56
7
Kaput eltaláló lövések
3
4
Kaput elkerülő lövések
6
8
Szögletek
10
5
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
3
Blokkolt lövések
11
Adatlap létrehozva: 2026.03.18.

A szenegáli kormány közleményében "példátlan és rendkívül súlyos" döntésnek nevezte a határozatot, amely szerinte "a szabályok nyilvánvalóan téves értelmezésén alapul". A Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul fellebbezéssel.

Tudjuk, mit éltünk át azon az estén Rabatban, és ezt senki sem veheti el tőlünk

- írta közösségi oldalán Idrissa Gueye, az Everton szenegáli középpályása.

A CAF a döntőben történt labdaszedő-incidensre vonatkozó marokkói fellebbezést is részben elfogadta, így csökkentette az FRMF büntetését. A mérkőzés alatti szakadó esőben a szenegáli kapus rendszeresen törölgette a kesztyűjét, de a labdaszedők többször is megpróbálták elvenni a törülközőjét. Az egyik ilyen alkalommal három labdaszedő földre rántotta, majd a földön vonszolta a cserekapust, Yehvann Dioufot. A szövetség emellett mérsékelte a marokkói szurkolók által használt lézerfények miatt kiszabott bírságot is.

A CAF egykori fegyelmi vezetője, Raymond Hack nyíltan megkérdőjelezte a döntést. A szakember a "politikai beavatkozás" látszatára figyelmeztetett, mivel a Marokkói Labdarúgó-szövetség elnöke, Fouzi Lekjaa egyben a CAF első alelnöke is. Hack hangsúlyozta, hogy a játékvezető az egyetlen olyan hivatalos személy, aki véget vethet egy mérkőzésnek. Ha a bíró úgy döntött, hogy a játék folytatódhat, akkor az eredményt nem lehet utólag egy tárgyalóteremben felülírni. Hozzátette, hogy a CAS számára akár fél évig is eltarthat, mire érdemi döntést hoz Szenegál fellebbezésének ügyében.

Az eset nyomán a labdarúgás szabályalkotó testülete, a Nemzetközi Labdarúgó Szabálybizottság (IFAB) konzultációt indított arról, hogyan kellene kezelni a jövőben azokat a helyzeteket, amikor a játékosok tiltakozásból egyoldalúan elhagyják a pályát. Az afrikai futball más szereplői is egyöntetű felháborodásukat fejezték ki a történtek miatt. Maher Mezahi észak-afrikai újságíró szerint a CAF ismét "szégyent hozott a sportra". Példaként emlékeztetett arra az esetre, amikor a testület korábban két Afrika-kupáról is eltiltotta Togót, miután a válogatott a 2010-es tornán elszenvedett fegyveres támadást követően visszalépett a küzdelmektől.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #büntetés #foci #korrupció #sport #bíróság #afrika #labdarúgás #futball #nemzetközi foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:01
18:46
18:31
18:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
