Durva támadást intéz Szenegál az afrikai szövetség ellen: korrupciót kiabálnak az elvett arany kapcsán
Szenegáli futballisták és sportvezetők is egyaránt felháborodtak az afrikai szövetség azon döntése ellen, hogy csaknem négy hónappal az ANK döntője után elvették tőlük a pályán megnyert aranyérmet.
A szenegáli kormány korrupciót emleget, és független nemzetközi vizsgálatot követel, miután az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) elvette Szenegáltól a 2025-ös Afrika-kupa trófeáját, majd Marokkónak ítélte azt - erről ma reggel a Pénzcentrumon is írtunk. A döntés az afrikai futball történetének egyik legnagyobb botrányává nőtte ki magát.
Szenegál januárban 1-0-ra legyőzte Marokkót a döntőben, ám a CAF kedden érvénytelenítette az eredményt. Az ügy háttere, hogy a szenegáli játékosok a rendes játékidő ráadásában tiltakozásul levonultak a pályáról. Mindezt azután tették, hogy a házigazda Marokkó tizenegyest kapott, miközben a másik oldalon Ismaïla Sarr szabályos gólját érvénytelenítették.
A futballisták 17 perc elteltével visszatértek a játéktérre. A marokkói Brahim Díaz "Panenka-büntetőjét" Édouard Mendy kivédte, majd Pape Gueye a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt. A Marokkói Labdarúgó-szövetség (FRMF) fellebbezése nyomán a CAF végül mégis úgy határozott, hogy Szenegál elveszítette a mérkőzést, és 3-0-s végeredménnyel marokkói győzelmet könyvelt el.
A szenegáli kormány közleményében "példátlan és rendkívül súlyos" döntésnek nevezte a határozatot, amely szerinte "a szabályok nyilvánvalóan téves értelmezésén alapul". A Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul fellebbezéssel.
Tudjuk, mit éltünk át azon az estén Rabatban, és ezt senki sem veheti el tőlünk
- írta közösségi oldalán Idrissa Gueye, az Everton szenegáli középpályása.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A CAF a döntőben történt labdaszedő-incidensre vonatkozó marokkói fellebbezést is részben elfogadta, így csökkentette az FRMF büntetését. A mérkőzés alatti szakadó esőben a szenegáli kapus rendszeresen törölgette a kesztyűjét, de a labdaszedők többször is megpróbálták elvenni a törülközőjét. Az egyik ilyen alkalommal három labdaszedő földre rántotta, majd a földön vonszolta a cserekapust, Yehvann Dioufot. A szövetség emellett mérsékelte a marokkói szurkolók által használt lézerfények miatt kiszabott bírságot is.
A CAF egykori fegyelmi vezetője, Raymond Hack nyíltan megkérdőjelezte a döntést. A szakember a "politikai beavatkozás" látszatára figyelmeztetett, mivel a Marokkói Labdarúgó-szövetség elnöke, Fouzi Lekjaa egyben a CAF első alelnöke is. Hack hangsúlyozta, hogy a játékvezető az egyetlen olyan hivatalos személy, aki véget vethet egy mérkőzésnek. Ha a bíró úgy döntött, hogy a játék folytatódhat, akkor az eredményt nem lehet utólag egy tárgyalóteremben felülírni. Hozzátette, hogy a CAS számára akár fél évig is eltarthat, mire érdemi döntést hoz Szenegál fellebbezésének ügyében.
Az eset nyomán a labdarúgás szabályalkotó testülete, a Nemzetközi Labdarúgó Szabálybizottság (IFAB) konzultációt indított arról, hogyan kellene kezelni a jövőben azokat a helyzeteket, amikor a játékosok tiltakozásból egyoldalúan elhagyják a pályát. Az afrikai futball más szereplői is egyöntetű felháborodásukat fejezték ki a történtek miatt. Maher Mezahi észak-afrikai újságíró szerint a CAF ismét "szégyent hozott a sportra". Példaként emlékeztetett arra az esetre, amikor a testület korábban két Afrika-kupáról is eltiltotta Togót, miután a válogatott a 2010-es tornán elszenvedett fegyveres támadást követően visszalépett a küzdelmektől.
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.