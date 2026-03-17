Miskolc, 2026. február 1.Holdampf Gergő, a Diósgyőr (j) és Bogdan Melnyk (b), a Kisvárda játékosai a labdarúgó Fizz Liga 20. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good mérkőzésen a Diósgyőri Stadionban 2026. február 1
Megvan az új diósgyőri sportigazgató: "házon belül" pótoltak, ő lett az új főnök

2026. március 17. 17:23

Vincze Zoltánt nevezték ki a Diósgyőr sportigazgatói posztjára, miután a Kazincbarcikától elszenvedett szombati 4–0-s vereség után Kovács Zoltán azonnali hatállyal távozott

A miskolci klub a Fizz Ligában sorozatban négy, hazai pályán pedig immár öt nyeretlen mérkőzésnél tart. Hét fordulóval a bajnokság vége előtt a kiesést jelentő, utolsó előtti helyen állnak a tabellán. A sereghajtó Kazincbarcikától elszenvedett súlyos vereség így személyi következményekkel is járt.

Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője a klub honlapján elmondta, hogy egy "ízig-vérig diósgyőri sportszakembert" választottak a posztra. Kiemelte, hogy Vincze Richárd a klub támogatásával szerezte meg az UEFA Pro licencet. Tíz éve dolgozik az akadémián, így kiválóan ismeri a keretet, különösen a saját nevelésű fiatalokat. Emellett a stáb több tagjával már korábban is dolgozott együtt. Kinevezésével a vezetőség célja, hogy az akadémiai képzést és az első csapatot még közelebb hozzák egymáshoz.

Magyarország
Diósgyőr VTK
Piaci érték: 7,25M €
Edző: Nebojsa Vignjevic
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #11
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
MTK Budapest
26
7
7
12
45
54
-9
28
11.
Diósgyőr VTK
26
5
10
11
33
44
-11
25
12.
Kazincbarcika
26
5
2
19
25
52
-27
17
Adatlap létrehozva: 2026.03.17.

A 42 éves Vincze Richárd fiatal labdarúgóként Diósgyőrben nevelkedett, de egy súlyos sérülés miatt korán edzői pályára lépett. Harmincegy évesen már a Kazincbarcika első csapatát irányította az NB III-ban. Később visszatért Diósgyőrbe, ahol először az utánpótlásban kapott szerepet. Ezt követően Bódog Tamás és Fernando Fernández stábjában is dolgozott. Emellett Benczés Miklós segítőjeként fél évet Felcsúton is eltöltött. Az akadémián előbb az U19-es csapatot, majd a DVTK második együttesét irányította. 2025 óta pedig az akadémia szakmai igazgatói posztját töltötte be.

Az új sportigazgató leszögezte, hogy rövid távon az élvonalbeli tagság megőrzése a legfontosabb feladat. Ehhez minden segítséget megadnak Nebojsa Vignjevics vezetőedzőnek és stábjának. Hozzátette: a bennmaradás kiharcolása közös felelősség, amelyet csak egységgel és szenvedéllyel lehet sikeresen teljesíteni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
#foci #sport #labdarúgás #2025 #magyar labdarúgás #magyar foci #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #edzőváltás

