Az iráni labdarúgó-szövetség a FIFA-val tárgyal arról, hogy a 2026-os világbajnokságon a válogatott mérkőzéseit az Egyesült Államok helyett Mexikóban rendezzék meg.
Megvan az új diósgyőri sportigazgató: "házon belül" pótoltak, ő lett az új főnök
Vincze Zoltánt nevezték ki a Diósgyőr sportigazgatói posztjára, miután a Kazincbarcikától elszenvedett szombati 4–0-s vereség után Kovács Zoltán azonnali hatállyal távozott.
A miskolci klub a Fizz Ligában sorozatban négy, hazai pályán pedig immár öt nyeretlen mérkőzésnél tart. Hét fordulóval a bajnokság vége előtt a kiesést jelentő, utolsó előtti helyen állnak a tabellán. A sereghajtó Kazincbarcikától elszenvedett súlyos vereség így személyi következményekkel is járt.
Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője a klub honlapján elmondta, hogy egy "ízig-vérig diósgyőri sportszakembert" választottak a posztra. Kiemelte, hogy Vincze Richárd a klub támogatásával szerezte meg az UEFA Pro licencet. Tíz éve dolgozik az akadémián, így kiválóan ismeri a keretet, különösen a saját nevelésű fiatalokat. Emellett a stáb több tagjával már korábban is dolgozott együtt. Kinevezésével a vezetőség célja, hogy az akadémiai képzést és az első csapatot még közelebb hozzák egymáshoz.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
MTK Budapest
|
26
|
7
|
7
|
12
|
45
|
54
|
-9
|
28
|
11.
Diósgyőr VTK
|
26
|
5
|
10
|
11
|
33
|
44
|
-11
|
25
|
12.
Kazincbarcika
|
26
|
5
|
2
|
19
|
25
|
52
|
-27
|
17
A 42 éves Vincze Richárd fiatal labdarúgóként Diósgyőrben nevelkedett, de egy súlyos sérülés miatt korán edzői pályára lépett. Harmincegy évesen már a Kazincbarcika első csapatát irányította az NB III-ban. Később visszatért Diósgyőrbe, ahol először az utánpótlásban kapott szerepet. Ezt követően Bódog Tamás és Fernando Fernández stábjában is dolgozott. Emellett Benczés Miklós segítőjeként fél évet Felcsúton is eltöltött. Az akadémián előbb az U19-es csapatot, majd a DVTK második együttesét irányította. 2025 óta pedig az akadémia szakmai igazgatói posztját töltötte be.
Az új sportigazgató leszögezte, hogy rövid távon az élvonalbeli tagság megőrzése a legfontosabb feladat. Ehhez minden segítséget megadnak Nebojsa Vignjevics vezetőedzőnek és stábjának. Hozzátette: a bennmaradás kiharcolása közös felelősség, amelyet csak egységgel és szenvedéllyel lehet sikeresen teljesíteni.
címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
Még mindig a gödör mélyén Alonso F1-es csapata: két futam ment le, de semmi nem menti őket a bukástól?
Fernando Alonso a kezében és lábában jelentkező zsibbadás miatt kényszerült feladni a futamot, Lance Stroll pedig akkumulátorhiba miatt esett ki Kínában.
Az Arsenal és a Bayer Leverkusen párharca a múlt heti döntetlen után teljesen nyílt, addig a Bodø/Glimt, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is...
"Egész nap szexeltem, hajnalig videojátékoztam": így bukott meg a brazil sztárfocista a Real Madridnál
Zé Roberto őszintén beszélt a videojáték-függőségről és a 2002-es vb-keretből való kimaradás fájdalmáról is.
Toto Wolff szerint a négyszeres világbajnok Verstappen egy rendkívül gyengén teljesítő Red Bull-lal kénytelen versenyezni.
Visszaszólt hangos kritikusainak a hatalmasat bukó amerikai síző: "majd akkor vonulok vissza, ha én akarok"
Lindsey Vonn közösségi oldalán üzent mindazoknak, akik a milánó-cortinai olimpián elszenvedett súlyos sérülése óta visszavonulásra szólítják fel.
Vége a hosszas várakozásnak: ne késlekedj, ha megnéznéd a budapesti BL-döntőt, itt vannak a jegyek árai
Megkezdődött a nagyközönség számára a jegyértékesítés a 2026-os európai kupadöntőkre - és ebbe beletartozik a budapesti Puskás Arénában megrendezendő Bajnokok Ligája-döntő is.
A 30. fordulót követően a West Ham, a Nottingham Forest, a Tottenham és a Leeds United között rendkívül szoros a verseny, és még nem dőlt...
Brutális büntetéssel sújtották az angol sztárcsapatot: tízmillió font, plusz nem is igazolhatnak senkit
A Premier League 10,75 millió fontos pénzbírságot szabott ki a Chelsea-re, emellett felfüggesztett felnőtt igazolási tilalommal is sújtották őket.
Bár az ország sportminisztere a közel-keleti háborús helyzet miatt korábban kizárta a részvételt, a kontinentális szervezet úgy tudja, a csapat elutazik a tornára.
Ha Pep Guardiola a távozás mellett dönt, a City nem gördít akadályt az útjába - ezt a hétvégén közölte a vezetőség.
Hiába a botrányok, a bírósági ügy, újrázott a Barca elnöke: fölényesen győzött Laporta a választáson
A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén.
Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin.
Most nyerte meg az Arsenal? Elképesztő, mit történt a hétvégén Európa pályáin, mutatjuk az eredményeket
Itthon a Győr egy pontos előnnyel fordul erre a hétvégére, Angliában azonban az Arsenal előnye egyre magabiztosabb. Lássuk a hétvégi eredményeket!
Az úgynevezett "Wrexham-hatás" nyomán külföldi befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet.
Neil Simpson és látóvezetője, Robert Poth ezüstérmet nyert a téli paralimpián a látássérült alpesi síelők mezőnyében. Ezzel ők szerezték meg Nagy-Britannia első érmét a játékokon.
A 19 éves olasz versenyző ugyan megharcolt a Ferrarikkal, ám utána egész kényelmesen ért be a célba.
A bahreini versenyt eredetileg április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna.
Vasárnap egész nap rangadók és kulcsfontosságú mérkőzések várják a futballszurkolókat az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban.
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.