Megvan az új diósgyőri sportigazgató: "házon belül" pótoltak, ő lett az új főnök

Vincze Zoltánt nevezték ki a Diósgyőr sportigazgatói posztjára, miután a Kazincbarcikától elszenvedett szombati 4–0-s vereség után Kovács Zoltán azonnali hatállyal távozott.

A miskolci klub a Fizz Ligában sorozatban négy, hazai pályán pedig immár öt nyeretlen mérkőzésnél tart. Hét fordulóval a bajnokság vége előtt a kiesést jelentő, utolsó előtti helyen állnak a tabellán. A sereghajtó Kazincbarcikától elszenvedett súlyos vereség így személyi következményekkel is járt.

Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője a klub honlapján elmondta, hogy egy "ízig-vérig diósgyőri sportszakembert" választottak a posztra. Kiemelte, hogy Vincze Richárd a klub támogatásával szerezte meg az UEFA Pro licencet. Tíz éve dolgozik az akadémián, így kiválóan ismeri a keretet, különösen a saját nevelésű fiatalokat. Emellett a stáb több tagjával már korábban is dolgozott együtt. Kinevezésével a vezetőség célja, hogy az akadémiai képzést és az első csapatot még közelebb hozzák egymáshoz.

Magyarország Diósgyőr VTK Piaci érték: 7,25M € Edző: Nebojsa Vignjevic Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #11 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 10. MTK Budapest 26 7 7 12 45 54 -9 28 11. Diósgyőr VTK 26 5 10 11 33 44 -11 25 12. Kazincbarcika 26 5 2 19 25 52 -27 17 Adatlap létrehozva: 2026.03.17.

A 42 éves Vincze Richárd fiatal labdarúgóként Diósgyőrben nevelkedett, de egy súlyos sérülés miatt korán edzői pályára lépett. Harmincegy évesen már a Kazincbarcika első csapatát irányította az NB III-ban. Később visszatért Diósgyőrbe, ahol először az utánpótlásban kapott szerepet. Ezt követően Bódog Tamás és Fernando Fernández stábjában is dolgozott. Emellett Benczés Miklós segítőjeként fél évet Felcsúton is eltöltött. Az akadémián előbb az U19-es csapatot, majd a DVTK második együttesét irányította. 2025 óta pedig az akadémia szakmai igazgatói posztját töltötte be.

Az új sportigazgató leszögezte, hogy rövid távon az élvonalbeli tagság megőrzése a legfontosabb feladat. Ehhez minden segítséget megadnak Nebojsa Vignjevics vezetőedzőnek és stábjának. Hozzátette: a bennmaradás kiharcolása közös felelősség, amelyet csak egységgel és szenvedéllyel lehet sikeresen teljesíteni.

