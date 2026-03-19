Durva meglepetést hoz a csütörtöki időjárás, ezt mutatják az új előrejelzések

Csütörtökön többnyire nyugodt, kora tavaszias idő várható Magyarországon. A nap nagy részében napsütésre lehet számítani, bár időnként fátyol- és gomolyfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadékra az előrejelzések szerint általában nem kell számítani.

A reggeli órákban még hűvös lesz az idő. Sok helyen 0 és 5 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos területeken akár gyenge fagy is előfordulhat. A párás levegő miatt helyenként ködfoltok is kialakulhatnak, amelyek a délelőtti órákban gyorsan feloszlanak.

Napközben fokozatos felmelegedés várható. A csúcshőmérséklet általában 13 és 17 fok között alakul, ami már kifejezetten tavasziasnak számít március közepén. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, helyenként délkeleti irányból élénkülhet meg.

Az ország különböző részein kisebb eltérések lehetnek. A keleti tájakon hosszabb napos időszakok várhatók, míg a Dunántúlon időnként több felhő jelenhet meg, de jelentős csapadék ott sem valószínű. A következő napokban is hasonló időjárás körvonalazódik. Több napsütés, mérsékelt felmelegedés és csak elszórt felhősödés jellemzi majd a tavasz első időszakát.