Ez csupán egyike azoknak az energiatakarékossági intézkedéseknek, amelyeket több ázsiai ország is bevezetett.
Zöld asztal mellett bukta a tornát a fociválogatott: kamu papírokkal jöttek a játékosok, lecsapott a szövetség
Malajzia két selejtezőmérkőzését is 3–0-ra elveszítette utólag, mert jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat. A válogatott így búcsúzhat a jövő évi Ázsia-kupától, helyette Vietnám jutott tovább a selejtezőcsoportból - közölte a Yahoo Sports.
Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) kedden bejelentette döntését, amellyel mindkét érintett mérkőzés eredményét megsemmisítette. Ezzel lezárulhat egy régóta húzódó botrány, amelynek középpontjában hét külföldön született játékos áll, akik hamisított dokumentumokkal szerepeltek a malajziai válogatottban.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tavaly szeptemberben indított vizsgálatot az ügyben. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a 2025. júniusi, Vietnam elleni 4–0-s győzelem, valamint a 2025. márciusi, Nepál elleni 2–0-s siker alkalmával is jogosulatlanul szerepeltettek futballistákat. A világszövetség megállapította, hogy az érintett játékosok honosítása hamisított dokumentumokon alapult, és egyiküknek sincs malajziai felmenője. A hét érintett labdarúgó közül hárman argentinok, ketten spanyolok, egyikük holland, egy pedig brazil származású.
A FIFA felfüggesztette a játékosokat, a Malajziai Labdarúgó-szövetséget (FAM) pedig több mint 448 ezer dolláros pénzbírsággal sújtotta. A FAM és az érintettek a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fellebbeztek. A testület március elején enyhített a szankciókon, így a játékosok újra edzhetnek klubjaiknál. A szeptemberre visszamenőleg megállapított egyéves eltiltásuk a hivatalos mérkőzésektől azonban továbbra is érvényben marad.
Az ítélet értelmében Vietnam behozhatatlan, hétpontos előnyre tett szert a selejtezőcsoportjában, ezzel biztosította a helyét a jövőre Szaúd-Arábiában rendezendő Ázsia-kupán. A csoport utolsó fordulójában, március 31-én Vietnam és Malajzia még összecsap egymással, de a mérkőzésnek már nincs tétje.
