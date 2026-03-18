Nagyon fontos bérmegállapodás jön a kosárlabdában: véget érhet a sztrájkközeli állapot?

Az ameriaki női profiliga, a WNBA és a játékosok szakszervezete szerda hajnalban elvi megállapodásra jutott egy új kollektív szerződésről. Az egyezség történelmi mértékben emeli meg a sportolók fizetését, emellett a liga bevételeihez köti a béreket - számolt be a The Guardian.

A megállapodás értelmében egyes játékosok éves fizetése meghaladhatja az egymillió dollárt. Ez a liga harmincéves történetében most fordulna elő először, és nagyjából négyszeres emelkedést jelent a tavalyi bérekhez képest. Az átlagos játékosfizetés félmillió dollár fölé nő. A fizetési sapkát a jövőben a ligabevételek arányában határozzák meg. Ez utóbbi volt a tárgyalások egyik legvitatottabb pontja.

A felek nyolc napon át tartó, összesen több mint százórás egyeztetés után jutottak dűlőre. Az utolsó tárgyalási nap önmagában tíz óránál is hosszabbra nyúlt. A megállapodást hajnali kettő után kötötték meg. Nem sokkal hajnali három előtt egy New York-i szálloda előcsarnokában közösen jelentették be az eredményt. A részleteket az elkövetkező hetekben véglegesítik. A dokumentumot a játékosoknak is ratifikálniuk kell, végül a liga igazgatótanácsának is jóvá kell hagynia.

A béremelés mellett az új szerződés szigorítja a létesítményekre, a háttérstábra és a játékosoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó előírásokat. A bevételmegosztáson túl a lakhatás, valamint a játékosok csapatváltását korlátozó úgynevezett franchise tag rendszer szintén a tárgyalások kulcskérdései közé tartozott.

A játékosok tizenhét hónappal ezelőtt léptek ki az előző megállapodásból. Ez a szerződés eredetileg öt hónapja járt volna le. Nneka Ogwumike, a szakszervezet elnöke a női sport számára is történelmi jelentőségűnek nevezte az egyezséget. Breanna Stewart alelnök pedig azt emelte ki, hogy a rendszer végre arányosan jutalmazza a játékosok pályán és azon kívül nyújtott teljesítményét.

A megállapodás a liga elmúlt években tapasztalt látványos növekedését tükrözi. A nézőszámok, a helyszíni közönség és a befektetői érdeklődés egyaránt történelmi csúcsokat ért el. A liga előtt most feszített időszak áll, hiszen május 8-án kezdődik az új idény. Addig le kell bonyolítani a torontói és a portlandi csapatok expanziós draftját. Emellett a játékosok több mint nyolcvan százalékával kell új szerződést kötni, mivel a szabadügynökpiac rendkívül népes. Az edzőtáborok április 19-én nyílnak meg, hat nappal az egyetemi draft után.