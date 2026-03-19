Újabb devizahiteles ügyben döntött az EU bírósága: fordulat jöhet a magyar károsultaknak?
Az Európai Unió Bíróságának friss döntése szerint ellentétes az uniós joggal az a hazai gyakorlat, amely a devizahitel-szerződések megkötésének időpontjától számítja a tisztességtelen feltételek miatti elévülési időt. A magyar joggyakorlatot is közvetlenül érintő állásfoglalás fontos elvet erősít meg. A fogyasztóvédelem ugyanis elsőbbséget élvez az elévülési szabályok gépies alkalmazásával szemben. Ez különösen akkor igaz, ha az adós nem is tudhatott a hitelszerződés tisztességtelen jellegéről - közölte a Portfolio.
Az ügy egy 2008-ban megkötött, harmincéves futamidejű, svájcifrank-alapú jelzáloghitelből indult. Ez a konstrukció az árfolyamkockázatot teljes egészében az adósra hárította. A bank 2012-ben fizetési késedelem miatt felmondta a megállapodást, és végrehajtást indított. Ezt követően az adós a bíróságtól kérte a szerződés érvénytelenségének megállapítását, az árfolyamkockázatról szóló elégtelen tájékoztatásra hivatkozva. Keresetét első fokon az ötéves elévülési időre hivatkozva elutasították. A Fővárosi Ítélőtábla ekkor fordult a luxembourgi székhelyű uniós bírósághoz, mivel kétségei támadtak az elévülés számítási módjával kapcsolatban.
A luxembourgi testület a határozatában egyértelművé tette: az uniós joggal ellentétes az a hazai jogértelmezés, amely szerint a fogyasztó kizárólag a szerződéskötéstől számított öt éven belül léphet fel a tisztességtelen feltételek ellen.
Ez a gyakorlat különösen akkor aggályos, ha az adós a megállapodás aláírásakor nem tudott a benne szereplő feltételek tisztességtelen jellegéről. A bíróság rámutatott, hogy a hiteladósok eleve gyengébb alkupozícióval és kevesebb szakismerettel rendelkeznek. A jelzáloghitelek hosszú futamidejét is figyelembe véve egy ilyen szigorú szabályozás szinte lehetetlenné tenné a jogaik érvényesítését.
Az ítélet azt is kimondta, hogy az elévülési idő kezdőpontja, illetve a nyugvás utáni újraindulása nem köthető sem a nemzeti legfelsőbb bíróságok, sem az uniós bíróság iránymutató határozatainak dátumához. Egy átlagosan tájékozott, észszerűen figyelmes fogyasztótól ugyanis nem várható el, hogy naprakészen kövesse a felsőbírósági döntéseket. Szintén életszerűtlen azt feltételezni, hogy ezekből önállóan le tudja vezetni a saját szerződési feltételeinek tisztességtelen voltát.
Az Erste Bank március 28-tól megszünteti a George mobilalkalmazás támogatását az Android 9 operációs rendszert futtató okostelefonokon.
Az OTP Bank előre tervezett karbantartási és fejlesztési munkálatokat hajt végre, amelyek miatt egyes banki szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők.
Március 11-től rendkívül kedvező, 2,79%-os kamatszinttel érhető el a Gránit Banknál az Otthon Start Lakáshitel.
Évente 55 milliárd forint úszik el a feketegazdaságban: ezért szenved Magyarország egykori húzóágazata?
Az adórendszer is kulcsszerepet játszhat az építőipar élénkítésében.
Fájó pofont kapott a pénzügyi szektor: hiába a csillogó felszín, a háttérben súlyos milliárdok tűntek el
Tavaly tovább romlott a hazai bankszektor jövedelmezősége: a hitelintézetek belföldi, adózott nyeresége 8 százalékkal, 1502 milliárd forintra csökkent az előző évhez képest.
Október óta 71–73 százalék között mozog az Otthon Start részesedése a lakáshitelezésben, miközben a piaci lakáshitelek aránya 20 százalék alá esett.
A kedd délutáni jegyzésén a forint mindhárom devizával szemben gyengébben állt az év eleji kezdésnél.
Európa és Japán jóval kiszolgáltatottabb a magasabb energiaárakkal szemben, mint a nettó energiaexportőr Egyesült Államok.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
A Pénzcentrum utánajárt, tényleg szigorítottak-e a hitelbírálati eljárásokon a hazai bankok. Csak egy pénzintézet árulta el: februárban valóban "finomhangolták" a feltételeket.
Az árfolyam javulását kiváltó legfőbb tényező, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden hosszú idő után újra lépett, és 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
A 2025-ös év rekordot hozott a lakáshitelezésben, ahol a közel 2000 milliárd forintos új szerződéses volumen felét a támogatott hitelek tették ki.
Lakáspiaci fordulat, pénzügyi csapdák, hitelkönnyítések és társadalmi kérdések, amelyek már most meghatározzák a következő évek döntéseit.
A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a módosítás nem befolyásolja az effektív monetáris kondíciókat.
Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy az alapszámla díjmentes szolgáltatásai nem írják felül a törvény által garantált készpénzfelvételi jogot.
Magyarországon jelentősen, 18 százalékkal csökkent a fizetési meghagyások száma tavaly az előző évhez képest.
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad.
A korábbi BB Netbank működik egyedül, de a fiókokban sem lehet most ügyet intézni.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
