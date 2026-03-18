Liverpool, Egyesült Királyság - 2018. május 17: Az Anfield stadion, a Liverpool FC hazai pályája, amely 54 074 ülőhellyel rendelkezik, így Anglia hatodik legnagyobb labdarúgó stadionja.
Sport

Komoly bajban Szoboszlaiék, ellenszer kéne a török áfiumra: tényleg kieshet a BL-ből a Liverpool?

MTI
2026. március 18. 06:03

A Liverpool egygólos hátrányt kéne, hogy ledolgozzon, de nincs előnyben a Barcelona sem az esti BL-visszavágók előtt.

A múlt heti isztambuli első mérkőzésen a törökök 1–0-ra nyertek. Bár a találkozón mindhárom magyar válogatott játékos lehetőséget kapott, egyszerre nem tartózkodtak a pályán. A szerdai, angliai visszavágó előtt a két csapat formája eltérő képet mutat. A hazája bajnokságát vezető Galatasaray egy magabiztos, 3–0-s győzelemmel, míg a Premier League-ben ötödik Liverpool egy csalódást keltő döntetlennel hangolt az összecsapásra. A tét mindkét gárda számára hatalmas: az angolok 2022, a törökök pedig 2013 után juthatnak be ismét a legrangosabb európai kupasorozat legjobb nyolc csapata közé.

Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
24
2.
Bayern München
21
3.
Liverpool
18
4.
Tottenham Hotspur
17
5.
FC Barcelona
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
13
2.
Anthony Gordon
(Newcastle United)
10
3.
Harry Kane
(Bayern München)
8
4.
Erling Haaland
(Manchester City)
7
5.
Julián Álvarez
(Atletico Madrid)
7
Teljes lista
A statisztikák felemás képet mutatnak a liverpooli esélyekről. Bár az angol együttes az esetek többségében búcsúzik, ha elveszíti az első mérkőzést idegenben, az 1–0-s hátrányt legtöbbször sikerrel dolgozza le. Mellettük szól a kiváló hazai mérlegük, valamint az a tény, hogy az Anfielden rendre magabiztosan, kapott gól nélkül nyerik meg a török csapatok elleni találkozókat.

A Galatasaray hagyományosan szenved Angliában, ráadásul az utóbbi időben kétszer is elbukott egygólos előnyről a nemzetközi kupák visszavágóin. Érdekesség ugyanakkor, hogy bár a törökök védelme európai szinten sebezhető, a ritka, kapott gól nélküli mérkőzéseik közül kettőt éppen a Liverpool ellen játszottak.

Szintén izgalmasnak ígérkezik a Barcelona és a Newcastle United spanyolországi visszavágója, hiszen az első találkozó 1–1-es döntetlennel zárult. A mérkőzés különlegessége, hogy a katalánok tinisztárja, Lamine Yamal mindössze egyetlen gólra van Kylian Mbappé rekordjának beállításától. A francia támadó a 19. születésnapja előtt tíz alkalommal is eredményes tudott lenni a Bajnokok Ligájában.

A játéknap másik két párharca lényegében már az első mérkőzésen eldőlt. A Bayern München 6–1-re verte idegenben az Atalantát, míg az Atlético Madrid 5–2-es előnyt harcolt ki a Tottenham ellen. A müncheniek hazai találkozója azonban mégis tartogat izgalmakat, a bajorok ugyanis súlyos kapusválsággal küzdenek. Manuel Neuer és Sven Ulreich mellett az U19-es csapat első számú hálóőre is megsérült.  Bár az agyrázkódást szenvedett Jonas Urbig felépülése jól halad, egyáltalán nem biztos a játéka. Ha Vincent Kompany vezetőedző nem számíthat rá, elképzelhető, hogy egy 19 éves fiatal, vagy a hatalmas tehetségnek tartott, mindössze 16 esztendős Leonard Prescott védi majd a németek kapuját.
#foci #sport #labdarúgás #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #bl #liverpool #tottenham #fc barcelona #bayern münchen #meccsajánló

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:30
06:03
05:27
21:31
21:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
4 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
3
2 hete
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
6 napja
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
5
2 hete
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 06:30
Súlyos hibát követ el a legtöbb hazai kerttulajdonos tavasszal: ezért nem lesz idén sem kajszibarack a fákon
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 05:27
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
Agrárszektor  |  2026. március 18. 06:01
Százezrek tűntek el a magyar vízpartokról: mi lesz így a horgászokkal?