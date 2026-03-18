Ebben a cikkben minden fontos tudnivalót összeszedtünk: mikor lesz a meccs, melyik stadionban, mennyibe kerülnek a jegyek? Tudj meg mindent nálunk!
Komoly bajban Szoboszlaiék, ellenszer kéne a török áfiumra: tényleg kieshet a BL-ből a Liverpool?
A Liverpool egygólos hátrányt kéne, hogy ledolgozzon, de nincs előnyben a Barcelona sem az esti BL-visszavágók előtt.
A múlt heti isztambuli első mérkőzésen a törökök 1–0-ra nyertek. Bár a találkozón mindhárom magyar válogatott játékos lehetőséget kapott, egyszerre nem tartózkodtak a pályán. A szerdai, angliai visszavágó előtt a két csapat formája eltérő képet mutat. A hazája bajnokságát vezető Galatasaray egy magabiztos, 3–0-s győzelemmel, míg a Premier League-ben ötödik Liverpool egy csalódást keltő döntetlennel hangolt az összecsapásra. A tét mindkét gárda számára hatalmas: az angolok 2022, a törökök pedig 2013 után juthatnak be ismét a legrangosabb európai kupasorozat legjobb nyolc csapata közé.
A statisztikák felemás képet mutatnak a liverpooli esélyekről. Bár az angol együttes az esetek többségében búcsúzik, ha elveszíti az első mérkőzést idegenben, az 1–0-s hátrányt legtöbbször sikerrel dolgozza le. Mellettük szól a kiváló hazai mérlegük, valamint az a tény, hogy az Anfielden rendre magabiztosan, kapott gól nélkül nyerik meg a török csapatok elleni találkozókat.
A Galatasaray hagyományosan szenved Angliában, ráadásul az utóbbi időben kétszer is elbukott egygólos előnyről a nemzetközi kupák visszavágóin. Érdekesség ugyanakkor, hogy bár a törökök védelme európai szinten sebezhető, a ritka, kapott gól nélküli mérkőzéseik közül kettőt éppen a Liverpool ellen játszottak.
Szintén izgalmasnak ígérkezik a Barcelona és a Newcastle United spanyolországi visszavágója, hiszen az első találkozó 1–1-es döntetlennel zárult. A mérkőzés különlegessége, hogy a katalánok tinisztárja, Lamine Yamal mindössze egyetlen gólra van Kylian Mbappé rekordjának beállításától. A francia támadó a 19. születésnapja előtt tíz alkalommal is eredményes tudott lenni a Bajnokok Ligájában.
A játéknap másik két párharca lényegében már az első mérkőzésen eldőlt. A Bayern München 6–1-re verte idegenben az Atalantát, míg az Atlético Madrid 5–2-es előnyt harcolt ki a Tottenham ellen. A müncheniek hazai találkozója azonban mégis tartogat izgalmakat, a bajorok ugyanis súlyos kapusválsággal küzdenek. Manuel Neuer és Sven Ulreich mellett az U19-es csapat első számú hálóőre is megsérült. Bár az agyrázkódást szenvedett Jonas Urbig felépülése jól halad, egyáltalán nem biztos a játéka. Ha Vincent Kompany vezetőedző nem számíthat rá, elképzelhető, hogy egy 19 éves fiatal, vagy a hatalmas tehetségnek tartott, mindössze 16 esztendős Leonard Prescott védi majd a németek kapuját.
-
-
