Sarokba szorította az Egyesült Államok Japánt: veszélyes háborús paktumot akar rákényszeríteni Trump
Csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnök és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök. A megbeszélés középpontjába az iráni konfliktus kerülhet, ami kényes helyzetbe hozhatja a japán kormányfőt.
Trump többször is bírálta szövetségeseit, amiért szerinte nem támogatják kellőképpen az Irán elleni amerikai-izraeli katonai műveleteket. Bár korábban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége segítségre, továbbra is nyomást gyakorol partnereire. Azt várja tőlük, hogy több hajóval járuljanak hozzá az aknamentesítéshez és a tankerek kíséréséhez a Hormuzi-szorosban, amelyet Irán a konfliktus során nagyrészt lezárt - jelentette a Reuters.
A találkozó eredetileg a több évtizedes amerikai-japán biztonsági és gazdasági partnerség megerősítéséről szólt volna. Takaicsi az utóbbi időben igyekezett Japánt elmozdítani a második világháború után Washington által rákényszerített pacifista alkotmányos korlátoktól. Az iráni háború azonban otthon rendkívül népszerűtlen, ezért a miniszterelnök egyelőre nem ajánlott fel segítséget a Hormuzi-szoros biztosításához. A japán kormányfő hétfőn a parlamentben közölte, hogy hivatalos amerikai megkeresés még nem érkezett. Ennek ellenére Tokió már vizsgálja, milyen lépések lehetségesek a jelenlegi alkotmányos kereteken belül.
Németország, Olaszország és Spanyolország már kizárta a részvételt bármilyen Perzsa-öbölbeli katonai műveletben, ami kifejezetten feldühítette Trumpot. "Takaicsi számára ez hirtelen egy nagyon kényes látogatássá vált" - mondta Chris Johnstone, a Fehér Ház korábbi munkatársa. A japán kormányfő eredetileg azt remélte, hogy Trump közelgő kínai útja előtt ő lehet az utolsó szövetséges, aki még befolyásolhatja az elnök Pekinggel kapcsolatos stratégiáját. Ehelyett ő lesz az első, akinek hivatalosan is reagálnia kell az iráni konfliktussal kapcsolatos amerikai segítségkérésre.
Az amerikai hírszerzés szerdán további kellemetlenséget okozott Takaicsinek. Nyilvánosan is "jelentős irányváltásnak" minősítették a japán vezető tavalyi, Tajvant támogató kijelentéseit, amelyek Tokió és Peking kapcsolatát mélypontra juttatták. Takaicsi ugyanakkor fenntartja, hogy álláspontja továbbra is összhangban van Japán régóta követett külpolitikájával.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A háború mellett Trump várhatóan arra is kéri majd Japánt, hogy gyártson vagy közösen fejlesszen olyan rakétákat, amelyekkel pótolni lehetne az iráni és az ukrajnai harcokban megcsappant amerikai lőszerkészleteket. Három japán kormányzati forrás szerint Tokió még mérlegeli, hogyan válaszoljon egy esetleges felkérésre. Japán - Washingtonnal ellentétben - diplomáciai kapcsolatot tart fenn Teheránnal. Ez a tény fontos szerepet kaphat a konfliktus lezárását célzó diplomáciai erőfeszítésekben, noha Tokió 2019-es közvetítési kísérlete végül sikertelenül zárult.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
