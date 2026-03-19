Kiderült, mit kevernek a McDonald's sültkrumpliba Amerikában: a magyarországi változatból ez teljesen hiányzik

2026. március 19. 11:30

Első ránézésre komoly különbségek vannak a McDonald’s sültkrumplijai között a világ különböző pontjain, de a valóság jóval árnyaltabb. Egy rövid videó alapján kiderül: míg az amerikai változat extra ízesítést kap, a Magyarországon is kapható krumpli szinte teljesen megegyezik a brit verzióval.

Egy rövid, de annál érdekesebb YouTube Shorts videó indított el egy újabb vitát arról, vajon ugyanazt a sültkrumplit kapjuk-e a McDonald’s-ban a világ különböző pontjain. A videóban az amerikai és az angliai adagokat és összetevőket hasonlították össze, és bár első ránézésre jelentős különbségekről beszéltek, a részletek ennél árnyaltabb képet mutatnak.

A felvétel elején a leglátványosabb eltérés az adagok mérete volt: az amerikai „large” sültkrumpli jóval nagyobbnak tűnt, mint az angliai megfelelője. A konkrét adatok azonban már jóval kisebb különbséget mutatnak. Az Egyesült Államokban egy nagy adag átlagosan 154 gramm és körülbelül 480 kalória, míg az Egyesült Királyságban nagyjából 150 grammos adaggal találkozunk. Ez a különbség tehát minimális.

A vita igazán az összetevőknél kezdődött. A videó szerint az amerikai sültkrumpli több adalékanyagot tartalmaz, köztük dextrózt – amely a krumpli színének megőrzésében játszik szerepet –, valamint egy savas összetevőt, amely szintén a barnulást akadályozza. Emellett az amerikai változat egyik legismertebb sajátossága a marhahús-aroma, amely az ikonikus íz kialakításában játszik szerepet.

Ezzel szemben az angliai, és ezzel együtt a magyarországi sültkrumpli jóval egyszerűbb összetételű. Az összevonás azért indokolt, mert az egész EU-ban egy egységes, szigorúbb élelmiszer-szabályozás van érvényben, amely az Egyesült Királyságra is érvényes. Nálunk alapvetően burgonyából, növényi olajból és sóból áll, legfeljebb kisebb technológiai kiegészítésekkel. Vagyis az itthon kapható változat sokkal közelebb áll a brit verzióhoz, mint az amerikaihoz.

A tápértékekben is csak kisebb eltérések figyelhetők meg. Az amerikai változat valamivel több szénhidrátot és minimálisan több zsírt tartalmaz, illetve kis mennyiségű cukor is megjelenik benne, míg a brit változatnál ez gyakorlatilag nulla. A különbségek azonban összességében nem számottevőek.

A videó végkövetkeztetése – és a szakmai értelmezés is – az, hogy bár vannak eltérések az egyes országok McDonald’s sültkrumplijai között, ezek inkább az ízesítésben és az élelmiszer-technológiai megoldásokban jelennek meg, nem pedig alapvető különbségekben. A Magyarországon kapható sültkrumpli pedig lényegében ugyanazt az egyszerűbb, európai vonalat követi, mint az Egyesült Királyságban.
