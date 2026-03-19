Elszabadult a pokol a magyar éjszakában: őrjöngő külföldi nő esett neki a rendőröknek

Gyorsított eljárásban, alig két nap alatt bíróság elé állítottak egy brit nőt. A fiatal egy budapesti szórakozóhelyen randalírozott, majd az intézkedő rendőrökre is rátámadt. Az ittas nő többször is megrúgta és megütötte a járőröket, ezért hivatalos személy elleni erőszak miatt kell felelnie - írta meg a Telex.

Az incidens március 17-én éjfél után kezdődött. A nő ekkor nem volt hajlandó távozni egy fővárosi klubból. A kiérkező rendőrök felszólítására sem igazolta magát. Ehelyett a biztonsági őröket szidalmazta, és erőszakkal próbált visszajutni a szórakozóhelyre.

A vendég az egyenruhásokkal szemben is agresszívan lépett fel. Kiabált és meg akarta ütni őket, ezért megbilincselték. A dühöngő nő az előállítás során kétszer megrúgta az egyik rendőrt, majd a járőrautóban a társára is rátámadt.

Az őrjöngést a rendőrkapitányságon sem hagyta abba. Megpróbált kiszabadulni a bilincsből, meglökte, majd ismét megrúgta az intézkedő rendőrt. A további támadásokat végül azzal akadályozták meg, hogy a kezét a háta mögött bilincselték meg.

A nőt azonnal őrizetbe vették, és gyanúsítottként kihallgatták. Az ügyészség a nyomozást rövid idő alatt lezárta, így a külföldi állampolgár szinte azonnal bíróság elé is állt.