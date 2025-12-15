Visszatérhetnek az orosz sportolók: nagyon fontos döntés született, évek óta vártak már erre

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást, egy másik szavazás eredményeként pedig arra mondott igent, hogy semleges zászló alatt versenyezhessenek.

A FIDE kettős voksolásáról a TASZSZ orosz állami hírügynökség számolt be az után, hogy a világszövetség közgyűlése vasárnap videokonferencia útján foglalt állást a kérdésben. Arkagyij Dvorkovics, a FIDE elnöke úgy fogalmazott: "mindkét eredmény jogszerű és érvényes, de még konzultálni fogunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a végső döntés meghozatala érdekében". "Nem tartunk új szavazást, de amint lehetséges, felvesszük a kapcsolatot a NOB-bal" - tette hozzá az orosz FIDE-elnök.

A közgyűlésen hatvanegy küldött voksolt az összes korlátozás feloldása mellett, míg 51-en ellene foglaltak állást. Ezt követően a megkérdezettek többsége megszavazta, hogy az oroszok semleges zászló alatt indulhassanak minden versenyen.

Az orosz sakkozókat 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbantását követően eltiltották a csapatversenyektől. E téren változás idén januárban következett be, amikor a FIDE megengedte Oroszország ifjúsági és paralimpiai csapatainak az indulását semleges színekben.

A világszövetség a nyáron hozzájárult, hogy az orosz női válogatott a FIDE zászlaja alatt asztalhoz ülhessen a novemberi spanyolországi csapat-világbajnokságon, amelyet aztán meg is nyert Linaresben. A FIDE azt már korábban engedélyezte az orosz és fehérorosz sakkozóknak, hogy egyénileg, semleges státuszban szerepeljenek a nemzetközi versenyeken.