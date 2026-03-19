Telki, 2024. szeptember 9.Szoboszlai Dominik a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a telki edzõközpontban 2024. szeptember 9-én. A magyar válogatott a következõ napon Bosznia-Hercegovina csapatát fogadja a Puskás Arénában a Nemzete
Sport

Nem viccel Szoboszlai a BL-ben: nagyon felspannolta magát a magyar játékos, ez jön most csapatának

2026. március 19. 10:44

Szoboszlai Dominikot választották a mérkőzés legjobbjának a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn, miután góllal vette ki a részét csapata magabiztos továbbjutásából. A magyar középpályás a találkozót követően a Paris Saint-Germain elleni közelgő negyeddöntőről is nyilatkozott. Steven Gerrard klublegenda pedig határozottan kiállt amellett, hogy a játékosnak kizárólag a középpályán van a helye.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 25. percben szerezte meg a vezetést a Sallai Rolandot is a soraiban tudó török együttes ellen. A Liverpool végül 4–0-ra nyert. A csapat így 4–1-es összesítéssel lépett a legjobb nyolc közé, ahol áprilisban a PSG vár rá.

Szoboszlai a találkozó után hangsúlyozta, hogy a szerdai mentalitást mindenképpen át kell menteniük a hétvégi, Brighton elleni bajnokira, mielőtt a keret tagjai csatlakoznának a nemzeti csapatokhoz. A párizsiak elleni negyeddöntő kapcsán elmondta: látta a franciákat a Chelsea ellen játszani. Úgy véli, a PSG cseppet sem gyengült a tavalyi évhez képest, de a Liverpool is bizonyította már, hogy bármire képes. 

UEFA Bajnokok Ligája
Liverpool
4
0
Galatasaray
Félidő: 1-0
2026. március 18. szerda 21:00
|
Anfield, Liverpool
Hazai gólszerzők
25' Dominik Szoboszlai, 51' Hugo Ekitiké, 53' Ryan Gravenberch, 62' Mohamed Salah
Vendég gólszerzők
62
Labdabirtoklási arány
38
140
Támadások
64
96
Veszélyes támadások
16
16
Kaput eltaláló lövések
1
10
Kaput elkerülő lövések
2
6
Szögletek
2
0
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
0
6
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.03.19.

A meccs utáni interjúban a riporter a korábbi liverpooli ikonhoz, a jelenleg szakkommentátorként dolgozó Steven Gerrardhoz hasonlította a magyar légióst. Szoboszlai erre úgy reagált, hogy gyerekként rengetegszer látta őt játszani. Hozzátette, hihetetlen érzés számára, hogy most ő viselheti a legendás nyolcas mezt a klubban.

Gerrard szintén elismerően beszélt a középpályásról, de határozott kritikát is megfogalmazott a liverpooli szakmai stábbal szemben. Kiemelte, hogy a klubnak fel kell hagynia azzal a gyakorlattal, hogy Szoboszlait időnként jobbhátvédként játszatják. Véleménye szerint a magyar futballista egy igazi vezéregyéniség, akinek egyértelműen a középpályán a helye. Ezt a Galatasaray elleni, középről szerzett gólja is tökéletesen bizonyítja.

A ballábas találat kapcsán Szoboszlai elmondta, hogy a védők szorításában nagyon gyorsan kellett reagálnia a felé érkező labdára. Viccesen megjegyezte, a gólja is mutatja, hogy nemcsak jobb lába van. Végül hozzátette: számára teljesen mindegy, mikor és hogyan talál a kapuba, mert egyedül a csapat sikere teszi igazán boldoggá.

#foci #sport #interjú #labdarúgás #magyar válogatott #meccs #szoboszlai dominik #bl #PSG #liverpool

