Majdnem három és fél milliárd forintot kaszált a Ferencváros azzal, hogy a nyolcaddöntőig menetelt a második számú európai kupasorozatban.
Nem viccel Szoboszlai a BL-ben: nagyon felspannolta magát a magyar játékos, ez jön most csapatának
Szoboszlai Dominikot választották a mérkőzés legjobbjának a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn, miután góllal vette ki a részét csapata magabiztos továbbjutásából. A magyar középpályás a találkozót követően a Paris Saint-Germain elleni közelgő negyeddöntőről is nyilatkozott. Steven Gerrard klublegenda pedig határozottan kiállt amellett, hogy a játékosnak kizárólag a középpályán van a helye.
A magyar válogatott csapatkapitánya a 25. percben szerezte meg a vezetést a Sallai Rolandot is a soraiban tudó török együttes ellen. A Liverpool végül 4–0-ra nyert. A csapat így 4–1-es összesítéssel lépett a legjobb nyolc közé, ahol áprilisban a PSG vár rá.
Szoboszlai a találkozó után hangsúlyozta, hogy a szerdai mentalitást mindenképpen át kell menteniük a hétvégi, Brighton elleni bajnokira, mielőtt a keret tagjai csatlakoznának a nemzeti csapatokhoz. A párizsiak elleni negyeddöntő kapcsán elmondta: látta a franciákat a Chelsea ellen játszani. Úgy véli, a PSG cseppet sem gyengült a tavalyi évhez képest, de a Liverpool is bizonyította már, hogy bármire képes.
A meccs utáni interjúban a riporter a korábbi liverpooli ikonhoz, a jelenleg szakkommentátorként dolgozó Steven Gerrardhoz hasonlította a magyar légióst. Szoboszlai erre úgy reagált, hogy gyerekként rengetegszer látta őt játszani. Hozzátette, hihetetlen érzés számára, hogy most ő viselheti a legendás nyolcas mezt a klubban.
Gerrard szintén elismerően beszélt a középpályásról, de határozott kritikát is megfogalmazott a liverpooli szakmai stábbal szemben. Kiemelte, hogy a klubnak fel kell hagynia azzal a gyakorlattal, hogy Szoboszlait időnként jobbhátvédként játszatják. Véleménye szerint a magyar futballista egy igazi vezéregyéniség, akinek egyértelműen a középpályán a helye. Ezt a Galatasaray elleni, középről szerzett gólja is tökéletesen bizonyítja.
A ballábas találat kapcsán Szoboszlai elmondta, hogy a védők szorításában nagyon gyorsan kellett reagálnia a felé érkező labdára. Viccesen megjegyezte, a gólja is mutatja, hogy nemcsak jobb lába van. Végül hozzátette: számára teljesen mindegy, mikor és hogyan talál a kapuba, mert egyedül a csapat sikere teszi igazán boldoggá.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
