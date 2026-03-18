2026. március 18. szerda Sándor, Ede
16 °C Budapest
Braga, 2026. március 17.Robbie Keane vezetőedző (b) és Lenny Joseph a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Braga Városi Stadionban 2026. március 17-én. A csapat másnap a portugál SC Braga ellen lép pályára az Európ
Sport

Nagyon nehéz dolga lehet ma a Fradinak: brutális a tét, sikerül továbbjutni?

MTI
2026. március 18. 10:43

Bár a Ferencváros 2-0-s előnyből várja a Braga elleni szerdai Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóját, Robbie Keane vezetőedző kemény és küzdelmes mérkőzésre számít Portugáliában. Az ír szakember hangsúlyozta, hogy csapata nem állhat be kizárólag védekezni. Felkészültek arra is, hogy a továbbjutásért bizonyos időszakokban komoly nyomás alatt kell majd futballozniuk.

Robbie Keane a sajtótájékoztatón kiemelte: a játékosok pontosan tudják, hogy a párharcnak még csak a félidejénél járnak. Keane rámutatott, hogy a Braga egy komoly játékerőt képviselő, labdatartásra építő ellenfél. Emiatt megbosszulná magát, ha kilencven percen keresztül a mély védekezést választanák. Számítanak arra, hogy lesznek nehéz periódusok, és időnként "szenvedniük" kell a pályán, de eltökéltek abban, hogy a hazaiak dolgát is megnehezítsék.

Az edző hozzátette, hogy a portugálok vélhetően új taktikai elemekkel is próbálkoznak majd. A Ferencváros azonban minden lehetséges forgatókönyvre felkészült. A budapesti odavágóhoz hasonlóan ezúttal is óriási energiával fognak játszani.

UEFA Európa Liga
Sporting Braga
Ferencváros
2026. március 18. szerda 16:30
|
Estádio Municipal de Braga, Braga
Egymás elleni statisztika: 1 meccs
Győzelem
  Sporting Braga: 0 (0%)
  Ferencváros: 1 (100%)
  Döntetlen: 0 (0%)
Gólok
  Sporting Braga: 0
  Ferencváros: 2
Gólkülönbség: -2
Hazai győzelem
  Sporting Braga: 0
  Ferencváros: 1
Vendéggyőzelem
  Sporting Braga: 0
  Ferencváros: 0
Adatlap létrehozva: 2026.03.18.

Lenny Joseph, a zöld-fehérek francia csatára szintén úgy véli, hogy maximális koncentrációra lesz szükségük a nehéznek ígérkező idegenbeli találkozón. A támadó elárulta, hogy az elmúlt napokban kifejezetten az akciók befejezését és az utolsó passzokat gyakorolta az edzéseken. Megjegyezte azt is, hogy kiválóan megértik egymást csatártársával, Bamidele Yusuffal. A kiélezett helyzetekben remekül segítik ki egymást a pályán.

A magyar idő szerint szerdán 16:30-kor kezdődő portugáliai összecsapás tétje a negyeddöntőbe jutás. A párharc győztese a legjobb nyolc között a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis továbbjutójával találkozik majd.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
